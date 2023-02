MeinElster+: Offizielle Belegscanner-App für das Elster-Portal startet

Die neue Elster-App ist zudem mit einer Funktion zur Texterkennung ausgestattet, was die Kategorisierung erleichtert und es Anwendern zudem ermöglicht, für die Steuererklärung wichtige Teile zu markieren. Elster kann darauf basierend dann beim Verfassen der Steuererklärung Unterstützung leisten und beispielsweise vorschlagen, wo ein Beleg in der Steuererklärung verwendet werden kann. Zudem können die in der App markierten Werte ohne Tipparbeit und der Gefahr von Zahlendrehern übernommen werden.

Grundsätzlich muss man die Originale aber nicht mehr per Post ans Finanzamt senden. Falls diese angefordert werden, kann man sie in digitaler Form über das Elster-Portal übermitteln.

