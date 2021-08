iPhone 13: Hardware soll Satellitentelefonie ermöglichen

Aktuell erwarten wir, dass Apple das iPhone 13 am 14. September vorstellt. Somit sind es nur noch gut zwei Wochen, bis sich herausstellt, was an den aktuellen Spekulationen dran ist.

Im Gegensatz zu den Anfangszeiten der Satellitentelefone besteht heute die Möglichkeit, im sogenannten „Low Earth Orbit“ (LEO) auf niedrigen Umlaufbahnen dementsprechend auch mit deutlich geringer Sendeleistung als noch vor Jahren über Satelliten zu kommunizieren. Ein Vorteil wäre hier zum Beispiel die Mobilfunkanbindung auch in Regionen ohne klassischen Mobilfunkempfang. Natürlich wird auch hier nichts ohne einen entsprechenden und eher kostspieligen Tarif gehen. Es ist die Rede davon, dass Apple hier mit dem Anbieter Globalstar kooperieren will. Kuo spricht zwar davon, dass die Satellitenkommunikation auch quasi als Erweiterung von klassischen Mobilfunkverträgen möglich sei, dergleichen scheint uns ohne Zusatzkosten allerdings kaum wahrscheinlich.

