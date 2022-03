Praktische Neuerungen: Face ID mit Maske und Wallet-Impfnachweis

Vorteil eines Impfnachweises in der Apple Wallet ist die damit verbunden vergleichsweise einfache und schnelle Option zum Vorzeigen des Dokuments. Direkt auf der Vorderseite der Karte werden neben dem QR-Code auch der Name der geimpften Person, der Impfstoff, Impfdatum und der Aussteller genannt. Für weitere Informationen findet sich unten links ein Link zum entsprechenden Eintrag in der Health-App. Die Anzeige der Impfkarte ist nur möglich, wenn man sich mittels Face ID, Touch ID oder Code-Eingabe authentifiziert hat.

