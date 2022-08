Zum iPhone-Event: AR-Animation, YouTube und Hashflag gehen live

Und auch die obligatorische Augemendted-Reality-Animation, die Apple in den zurückliegenden Jahren für nahezu jedes Apple Event hat produzieren lassen, fehlt auch der mit „Far out.“ überschriebenen Veranstaltung nicht. Das animierte Sternenfeld lässt sich im iPhone-Browser Safari abrufen. Dazu müsst ihr die Webseite apple.com/apple-events besuchen und auf das Apple-Logo in der Bildschirmmitte tippen.

Neben der offiziellen Event-Webseite auf der Apple die Präsentation des iPhone 14 am übernächsten Mittwoch selbst streamen wird, ist inzwischen auch ein Platzhalter auf YouTube aktiv, der interessierte Anwender schon mal mit einem entsprechenden Video-Link versorgt. Wer am 7. September nicht zu Safari oder zu Apples TV-Applikation auf iPhone, Mac und Apple TV greifen will, der kann sich diese YouTube-Seite in den Lesezeichen sichern.

