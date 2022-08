iPhone 14 im Video? Der Kamerabuckel wächst auch 2022 weiter

Das auf der Rückseite des iPhones leicht erhöht positionierte Kameramodul soll von der kommenden iPhone-Generation nicht nur beibehalten werden, auf dem iPhone 14 soll das kleine Plateau mit den drei Kamera-Linsen auch etwas größer ausfallen, als dies bereits auf den Modellen des iPhone 13 Pro der Fall ist.

Eine Prognose, die von mehreren Videos und Schnappschüssen bestärkt wird, die auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter veröffentlicht wurden und erste Vorserienmodelle des iPhone 14 Pro zeigen sollen.

Auf den abgebildeten Geräten wächst nicht nur das hierzulande gerne als „Kamerabuckel“ verunglimpfte Plateau, auf der Vorderseite des neuen iPhones ändert auch der Display-Ausschnitt seine Form. Statt der länglichen „Notch“ könnte Apple im iPhone 14 auf eine Kombination aus einer sogenannten Hole-Punch-Kamera sowie einem pillenförmigen Bereich für die sonstigen Face-ID-Sensoren setzen.

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

Vier Modelle im September

Vorgestellt werden dürften Mitte September vier neue Modelle des iPhone 14, die in diesem Jahr erstmals bereits zum Verkaufsstart sowohl in Indien als auch in China gefertigt werden und Apple so widerstandsfähiger machen sollen, was temporäre Ausfälle in den Lieferketten angeht.

Zudem halten sich schon seit einigen Wochen hartnäckig Gerüchte, dass Apple in diesem Jahr lediglich die Pro-Modelle des iPhones mit ordentlich aufgewerteten Prozessoren ausliefern wird und die regulären iPhone-Modelle, also das iPhone 14 und das iPhone 14 Max, weiterhin mit dem A15 Bionic System-on-a-Chip ausliefern wird, das mit dem iPhone 13 debütierte.

Nur Käufer des neuen iPhone 14 Pro sollen später im Herbst auch einen gänzlich neuen Prozessor erhalten. Ob die Gerüchtelage so zutreffen wird, oder sich in Teilen vielleicht doch noch von der Realität unterscheidet, werden wir bereits in gut einem Monat feststellen dürfen. Apple könnte die neue iPhone-Generation bereits in der 37. Kalenderwoche präsentieren.