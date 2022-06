ja! mobil in dieser Woche mit Neukunden-Aktion und 10 GB extra

ja! mobil bietet in dieser Woche noch zusätzliches Datenvolumen und und zudem eine Preissenkung für neue Kunden. So legt der Congstar-Ableger einmalig ein Paket mit 10 GB Datenvolumen obendrauf und bietet ergänzend im Preis reduzierte Starterpakete an. Dergleichen ist sicher kein Argument für einen Festvertrag, aber für die temporäre Nutzung beispielsweise im Urlaub vielleicht eine Überlegung wert.

Die kostenlosen 10 GB Datenvolumen richten sich an alle Kunden, die noch bis zum 3. Juli einen Prepaid-Tarif von ja! mobil aktivieren. Das zusätzliche Datenvolumen soll spätestens 24 Stunden nach Aktivierung des Vertrags verfügbar ein und lässt sich dann über die nächsten 31 Tage hinweg nutzen, auch im EU-Ausland.

Darüber hinaus erhalten Neukunden von ja! mobil in dieser Woche einen Rabatt in Höhe von 60 Prozent auf die Starterpakete des Providers. Das Angebot gilt allerdings ausschließlich beim Filialkauf in einen REWE-Markt, statt normalerweise 9,95 Euro bezahlt man hier nur 3,98 Euro.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass ja! mobil bislang keine eSIM anbietet. Anders dagegen sieht das inzwischen bei Congstar selbst aus. Hier haben Kunden nicht nur die eSIM als Option, sondern können diese mittlerweile auch direkt in der Congstar-App aktivieren. Der Tausch von einer klassischen SIM-Karte in eine eSIM muss allerdings weiterhin über die Kunden-Hotline des Anbieters durchgeführt werden.