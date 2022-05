iPhone 14 mit iOS 16 soll „Always-on“ unterstützen

In genau einer Woche startet Apples diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC. Los geht’s am 6. Juni um 19 Uhr unserer Zeit mit der Eröffnungsveranstaltung, in deren Rahmen wir auch eine ausführliche Vorstellung der für iOS 16, watchOS 9 und macOS 13 geplanten Neuerungen zu sehen bekommen werden. Die ersten Gerüchte mit Blick auf kommende Funktionserweiterungen machen ja schon seit längerer Zeit die Runde. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman fasst in seinem aktuellen Newsletter das bereits Bekannte zusammen und ergänzt dies um ein paar Informationshäppchen aus eigener Quelle.

