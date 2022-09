iPhone 14 Pro: Kamera zittert und rattert in Snapchat und TikTok

Am Freitag sind die neuen iPhone-Modelle bei den ersten Käufern angekommen und in der Folge zeigen sich auch schon erste, teils durchaus ernstzunehmende Probleme im Zusammenhang mit einem Teil der Geräte. Besonders beunruhigend für betroffene Nutzer ist ein Kamerafehler, der soweit uns bislang bekannt nur beim iPhone 14 Pro und beim iPhone 14 Pro Max auftritt. Hier vibriert die Kamera zusammen mit einer ungewöhnlichen Geräuschentwicklung, wenn auf die Kamera zugreifende Apps wie Snapchat, Instagram oder TikTok gestartet werden.

Good day, I’m having an issue with my new iPhone 14 pro, everytime I open the app, the phone keeps shaking for few seconds. I have no idea what’s happening, is it an app bug? Or a hardware issue?@snapchatsupport @Snapchat @AppleSupport pic.twitter.com/S8huZtX6Iw

— Mars (@Obeiidd) September 18, 2022