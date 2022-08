Onvis Kameleon HomeKit-Lightstrip jetzt auch als „Billigversion“

Onvis bietet seinen mit HomeKit kompatiblen LED Light Strip jetzt auch ein einer „Billigversion“ an. Die Produktneuheit wird unter dem Name Onvis Kameleon K1-5BS gelistet und lässt sich dank eines auf der Verkaufsseite aktivierbaren Rabattcoupons mit fünf Metern Länge aktuell für nur 28,80 Euro erstehen.

Die Standardversion des Onvis-Leuchtstreifens hört auf die Bezeichnung Kameleon K1 und kostet mit zwei Metern Länge bereits 50 Euro, bei einer Länge von fünf Metern werden hier satte 60 Euro fällig. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Produkten besteht offenbar darin, dass die LEDs bei der günstigeren Version des HomeKit Light Strip von Onvis nicht mit Kunstharz überzogen sind. Dies erklärt auch den Zusatz „Unsealed“ in der Produktbeschreibung, den wir zuvor auf die Verpackung bezogen hatten.

Der Kunstharzüberzug hat eine Schutzfunktion für die einzelnen LEDs, was aber zumindest wenn der Streifen fest installiert wird, weniger ins Gewicht fallen sollte. Mit dem aktuellen Preis bietet sich hier in jedem Fall eine ausgesprochen attraktive Option für HomeKit-Nutzer. Der Leuchtstreifen kann auch per Siri bedient werden und sowohl in der Farbe als auch der Helligkeit steuern. Beachtet allerdings, dass die „Kameleon-Funktion“ nur in Verbindung mit der App des Herstellers zur Verfügung steht. Hier können einzelne Segmente des Lichtbandes unterschiedlich eingefärbt werden, eine Funktion, die von HomeKit selbst nicht unterstützt wird.

Der Onvis Kameleon K1-5BS wird über WLAN mit dem HomeKit-Netzwerk verbunden und erscheint darin als gewöhnliche Lichtquelle, die auch in Automationen eingebunden werden kann.

Von Onvis als HomeKit-Anbieter haben wir ansonsten längere Zeit nicht viel gehört. Der Hersteller hat als erster Anbieter von einem mit HomeKit kompatiblen Tür-Fenster-Sensor mit Alarmsirene Schlagzeilen gemacht und auch recht früh schon einen Bewegungssensor mit HomeKit-Unterstützung angeboten.