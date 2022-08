ja! mobil erhöht Wechselbonus – Telekom tauscht Daten gegen Daten

Aufpassen müsst ihr in jedem Fall, wenn ihr euch das Zusatzvolumen holt. Die Telekom spielt hier nicht sonderlich schön, sondern legt alles darauf an, dass ihr mehr oder weniger aus Versehen auch deren „InfoService“ aktiviert und damit verbunden dazu einwilligt, dass ihr Werbung per Telefon, E-Mail oder SMS erhaltet und zudem euer Datenverbrauch und die Gerätenutzung ausgewertet wird. Wenn ihr dies nicht wollt, dürft ihr nur die oberen beiden Punkte anklicken und müsst zudem aufpassen, dass ihr nicht die leuchtend magentafarbene Taste „Alles akzeptieren“ drückt, sondern den Finger auf das weniger auffällige „Ausgewähltes akzeptieren“ legt. Die hier gewählten Vorgaben lassen sich übrigens jederzeit im Menü „Mehr“ und dort in den „Einstellungen → Benachrichtigungen und Zustimmegen“ überprüfen und ändern.

Vertragskunden der Telekom können sich dagegen auch in diesem Monat wieder 500 MB zusätzliches Datenvolumen sichern, indem sie die App MeinMagenta nutzen. Bei berechtigten Tarifen wird die Option in der Vertragsübersicht angezeigt, wenngleich dieser Bonus nach den Aufstockungen beim Datenvolumen zahlreicher Telekom-Verträge wohl längst nicht mehr für alle Nutzer relevant ist.

