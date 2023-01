iPhone 13 mit Preisnachlass im Apple Refurb Store erhältlich

Apple wirbt damit, dass alle im Refurb Store erhältlichen Produkte in der Regel von Neugeräten nicht zu unterscheiden sind und zudem mit Apples einjähriger Garantie verkauft werden. Die von Apple zertifizierten Geräte wurden funktionell getestet und wo nötig mit Original-Ersatzteilen überarbeitet. Beim iPhone gehört im Gegensatz zum den im Refurb Store erhältlichen Macs auch ein neues Gehäuse und ein neuer Akku zum Standard-Lieferumfang. Die Preise der im Apple Refurb Store angebotenen Geräte liegen zumindest teilweise allerdings auch nicht unbedingt unter dem, was man bei Drittanbietern für Neuware bezahlt.

