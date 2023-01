Wordnote: Schlaues Notiz-Wörterbuch spricht jetzt auch Deutsch

Wordnote richtet sich gleichermaßen an Anwender, die ihren Wortschatz aufpolieren wollen als auch an solche, die noch mit dem Lernen einer Sprache beschäftigt sind. Die Anwendung eignet sich dafür Worte zu sammeln, die ihr nicht vergessen wollt und gestattet euch dafür die Erstellung mehrerer Wort-Listen. Diese können mit eigenen Überschriften versehen werden und nehmen pro Zeile dann jeweils ein Wort auf.

