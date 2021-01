iOS 14: „BlastDoor“ schützt vor Malware-Attacken über iMessage

Apple hat mit iOS 14 umfangreiche Verbesserungen mit Blick auf die Sicherheit von iMessage getroffen. Ein „BlastDoor“ genanntes System soll gezielte Angriffe auf iPhone-Nutzer, wie wir sie in den vergangenen Jahren mehrfach gesehen haben, verhindern.

Zuletzt machte iMessage als Einfallstor für Spionage-Attacken Ende letzten Jahres Schlagzeilen. Unter dem Titel „The Great iPwn“ haben Sicherheitsforscher damals beschrieben, wie sich Spionage-Software eine Sicherheitslücke in iOS zunutze gemacht hat, um gezielt ausgewählte Journalisten und weitere Personen aus dem öffentlichen Leben auszuspähen. Die Angreifer haben dabei offenbar in schockierendem Ausmaß persönliche Daten erlangt, beispielsweise sei das iPhone auch zum Abhören der Zielpersonen verwendet worden und es konnten aus der Ferne Kameraaufnahmen gemacht werden.

Bereits bei Bekanntwerden der „Kismet“ genannten Sicherheitslücke stellte sich heraus, dass diese unter iOS 14 nicht mehr vorhanden war. Googles Sicherheitsteam Project Zero hat sich in der Folge ausführlicher mit den Hintergründen befasst und jetzt eine Analyse der von Apple vorgenommenen Änderungen veröffentlicht. Demnach sorgt ein Dienst namens „BlastDoor“ (abgleitet vom englischen Begriff für eine explosionssichere oder gepanzerte Tür) unter iOS 14 für umfassenden Schutz vor über iMessage ausgeführten Angriffen.

Grob zusammengefasst analysiert Apples neues Sicherheitssystem auf Dateianhänge sowie enthaltene Links und weitere möglicherweise kritische Inhalte. Ist dies der Fall, so hält iMessage die kritischen Originalbestandteile der Nachricht vom Rest des Betriebssystems abgeschottet und generiert eine eigene sichere Vorschau der Nachricht für die Anzeige beim Nutzer. Der gesamte Prozess läuft lokal und gesichert auf dem iOS-Gerät ab.

Apples Engagement in diesem Bereich ist daher besonders positiv zu sehen, weil die Lösung nicht nur gezielt eine bekannte Schwachstelle behebt, sondern darauf ausgelegt ist, generell die Gefahr solcher Angriffe minimieren. Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise findet sich im Blog von Project Zero, Apple selbst hat diesbezüglich bislang keine Details veröffentlicht.