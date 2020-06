iPhone 12: Pro-Modelle ziemlich sicher mit 120 Hz OLED-Technologie

Die wenn man so will „Bestätigung“ dafür, dass die Pro-Versionen der kommenden iPhone-Generation über 120-Hz-Bildschirme verfügen, kommt von ungewohnter Seite. Der Twitter-Nutzer @UniverseIce ist eigentlich für seine verlässlichen Vorhersagen zu Samsung-Produkten bekannt. Angesichts der Tatsache, dass Samsung auch Bildschirme für das iPhone liefert, hat diese Aussage aber durchaus Gewicht.

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate.

— Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020