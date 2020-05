iPhone 12 mit ProMotion: Bis zu 120 Bilder pro Sekunde

Die aktuelle Gerüchtelage zum iPhone 12 sieht das kommende Modell des Apple Smartphones mit der gleichen Bildschirm-Technologie ausgestattet, die schon eine Weile im iPad Pro zu überzeugen weiß.

Viele Mitbewerber setzen bereits auf 120Hz-Displays

Spezifisch soll im nächsten iPhone erstmals auch ein ProMotion-Display verbaut sein, das es auf bis zu 120 Bilder pro Sekunde bringt. Mit der hohen Bildwiederholfrequenz dürfte Apple für noch flüssigere Animationen und ein butterweiches Scrollgefühl sorgen. Dass mit dem ProMotion-Display auch die Unterstützung für den Apple Pencil auf dem iPhone einziehen wird, können wir uns hingegen nicht vorstellen.

Wichtiges Detail der iPad-Displays ist die Tatsache, dass diese in der Lage sind, die Bildwiederholfrequenz dynamisch anzupassen und so bei Spielen und Zeichen-Apps zwar in die Vollen gehen, bei der Anzeige statischer Bilde oder Timer aber auf eine akkusparende Bildwiederholrate umschalten.

Eine Taktik, die auch die Apple Watch Series 5 nutzt. Zeigt das daueraktive Display gerade nur die gedimmte Zeit an, reduziert sich die Bildwiederholfrequenz auf bis zu 1Hz/s.

Zurück zum iPhone: Dieses wird nach Angaben des zuletzt häufig gut Informierten Bloggers Max Weinbach auf eine 120Hz schnelle ProMotion-Anzeige setzen, behält diese jedoch ausschließlich den teuren Pro-Modellen vor.

Wie sich die hohen Bildwiederholraten auf Nutzereingaben auswirken, wird seit der Einführung des Features im Juni 2017 dokumentiert.

20 Millisekunden Latenz: Das ProMotion-Display des iPad Pro im Video

Der eingebettete Stift-Test macht in der Zeitlupenaufnahme deutlich, wie viel natürlicher auch schnelle Eingaben umgesetzt werden. Das Scroll-Video zeigt, wie sehr Apples reguläres Displays im Alltagseinsatz „stottern“.

Apple selbst schreibt über das ProMotion-Display:

Das atemberaubende, neu gestaltete Retina Display im iPad Pro bietet ProMotion, eine neue Technologie, die Bildwiederholraten von bis zu 120Hz für flüssiges Scrollen, höhere Reaktionsfähigkeit und fliessendere Bewegungen liefert. Mit ProMotion ist Apple Pencil noch reaktionsschneller mit einer branchenweit besten 20-Millisekunden-Latenz für noch flüssigeres und natürlicheres Zeichnen. ProMotion verbessert auch die Anzeigequalität und reduziert den Stromverbrauch, indem es automatisch die Bildwiederholrate des Displays angleicht, um sich der Bewegung des Inhalts anzupassen.

Zeichnen mit ProMotion

Scrollen mit ProMotion