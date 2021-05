iOS-Tipp: „Hey Siri“ auch bei Display unten aktivieren

In den iPhone-Einstellungen versteckt, findet sich genau für diesen Fall eine Lösung. Wenn ihr in die Einstellungen „Bedienungshilfen“ schaut, seht ihr im Siri-Bereich die Option „Immer auf ‚Hey Siri‘ achten“. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, doch wenn ihr diesen Schalter umlegt, hört das iPhone unabhängig davon, ob der Bildschirm gerade nach unten weist oder verdeckt ist, auf das Standard-Sprachkommando.

Allerdings gibt es durchaus auch berechtigtes Interesse daran, die „Hey Siri“-Funktion dauerhaft zu aktivieren und so dafür zu sorgen, dass das iPhone auch dann auf Sprachkommandos reagiert, wenn das Gerät mit dem Bildschirm nach unten gerichtet liegt. ifun.de-Leser Werner nennt einen Unglücksfall als Beispiel, bei dem man per Sprachbefehl Hilfe rufen will, unabhängig davon ob das iPhone gerade richtig oder verkehrt herum auf dem Tisch oder Boden liegt.

