Neue Beats Studio Buds auf Instagram „angekündigt“

Es ist nicht neu, dass sich Apple bei Werbeaktionen für seine auch unter Android-Nutzern beliebte Lifestyle-Marke Beats prominenten und auf sozialen Netzen aktiven Berühmtheiten aus Sport und Kultur bedient. So wird es wohl eher orchestriert und kaum ein Zufall sein, dass sich der amerikanische Basketballspieler LeBron James auf Instagram mit den noch nicht veröffentlichten, kommenden Beats Studio Buds zeigt.

Auf vier letzte Nacht veröffentlichten Fotos trägt LeBron James ein paar weiße Ohrhörer, bei denen es sich wohl eindeutig um Apples kommende Beats Studio Buds handelt. Die Ohrhörer haben sich bereits über die letzten Tage hinweg „angekündigt“ und sind unter anderem in Dokumenten der Zulassungsbehörde FCC in Erscheinung getreten. Eine offizielle Vorstellung dürfte in den nächsten Tagen, wenn nicht gar heute noch, erfolgen.

Die Beats Studio Buds sind nicht die ersten „True Wireless“-Ohrhörer der vor sieben Jahren von Apple übernommenen Audiomarke. Doch sind die schon längere Zeit erhältlichen, und ebenfalls komplett kabellosen Powerbeats Pro an ihrem markanten Ohrbügel erkennbar. Das Design der neuen Studio Buds erinnert nun eher an Apples AirPods Pro und man gewinnt den Eindruck, dass Apple hier ein Pendant seiner Premium-Ohrhörer für Anwender bieten will, die sich gerne etwas anderes als direkt den Markennamen Apple in die Ohren stecken. Von den technischen Details und besonders auch der wohl größeren Farbauswahl als bei den AirPods lassen wir uns allerdings gerne überraschen.

Mit AirPods vergleichbare Zusatzfunktionen

Es ist davon auszugehen, dass die neuen Ohrhörer wie verschiedene andere Beats-Produkte und auch die AirPods mit speziellen Apple-Prozessoren ausgestattet sind, die verschiedene Sonderfunktionen im Zusammenspiel mit Apple-Geräten ermöglichen. Dazu zählen Funktionen wie „Nachrichten ankündigen“ und „Audio teilen“ ebenso wie die Integration in Apples „Wo ist?“-Netzwerk und die Möglichkeit zur Wiedergabe von 3D-Audio.