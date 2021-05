HomeKit-Aktion von Meross: Schaltsteckdosen und Glühbirnen ab 11 Euro

Der Smarthome-Anbieter Meross ist auch in dieser Woche wieder mit HomeKit-Angeboten am Start. Diesmal gibt es nennenswerten Preisnachlass auf Steckdosen, Filament-Lampen und Wandschalter zu vermelden. Auf die genannten Endpreise kommt ihr, wenn ihr die jeweils auf den Produktseiten verfügbaren Rabattgutscheine mit dem Aktionscode MEROSSHK kombiniert.

Die HomeKit-Steckdosen von Meross haben wir bei Markteinführung ausführlich vorgestellt. Aktuell fällt der Einzelpreis für die Zwischenstecker beim Kauf des von Meross angebotenen Viererpacks auf lediglich 11 Euro. Kombiniert dafür den 12-Euro-Gutschein auf der Produktseite mit unserem Rabattcode MEROSSHK.

Ebenfalls nur 11 Euro kosten vorübergehend die HomeKit-Filament-Lampen von Meross pro Stück, wenn ihr die Retro-Glühbirnen im Doppelpack kauft. Hier fällt der Endpreis für zwei Lampen auf 22,19 Euro, wenn ihr den 20-Prozentgutschein auf der Produktseite mit dem Aktionscode MEROSSHK kombiniert.

Drittes Aktionsprodukt von Meross ist der HomeKit-Wandschalter des Herstellers. Beachtet hier zunächst, dass es sich um einen Unterputzschalter für eine Verkabelung mit Nullleiter benötigt. Wenn diese Voraussetzungen passen, könnt ihr den Preis über die Gutscheinkombi auf 18,84 Euro senken.

Alle drei genannten Meross-Produkte setzen für die Anbindung an HomeKit auf dem WLAN-Standard. Wie immer kommt hier abschließend noch der Hinweis, dass die Angebote mit Blick auf Zeitraum und verfügbare Stückzahl begrenzt sind. Prüft also vor Kaufabschluss und nach Eingabe des Aktionscodes unbedingt auch den für euch an der Kasse angezeigten Endpreis.

