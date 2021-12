iOS-Nachlasskontakt: Auch der Erbe sollte iOS 15.2 installiert haben

Beachtet in diesem Zusammenhang auch unbedingt, dass auch ein Nachlasskontakt nur eingeschränkt Zugriff auf das Konto des Verstorbenen erhält. Weder wird der betreffende Account für ihn freigeschaltet oder übertragen, noch kann er die eventuell damit verbundenen, im iCloud-Schlüsselbund gespeicherten Passwörter einsehen oder verwenden. Die Apple-Funktion will lediglich gewährleisten, dass Daten wie Fotos, Videos, Notizen und verschiedene weitere persönliche Dokumente an einen „Erben“ übertragen werden können.

Wir wollen hier nochmal darauf hinweisen, dass es sich bei dem für den Nachlasskontakt generierten Zugriffsschlüssel um ein äußerst sensibles Dokument handelt. Wohl nicht zuletzt deswegen gewährt Apple den Zugriff auf das „zu vererbende“ Konto auch nicht auf Basis des Schlüssels alleine, sondern will ergänzend auch eine Sterbeurkunde sehen, wenn jemand Zugriff auf einen Apple-Account erhalten will.

In dem neu veröffentlichten Support-Dokument „ Wenn ein Legacy-Kontakt unerwartet aus deinem Konto entfernt wird “ geht Apple auf den Umstand ein, dass ihr eurerseits möglicherweise eine Person als Nachlasskontakt festgelegt habt, die eure Anfrage aufgrund nicht erfüllter Systemvoraussetzungen gar nicht akzeptieren können. In solch einem Fall wird der Nachlasskontakt wieder aus der für euch angezeigten Liste dieser Personen entfernt.

