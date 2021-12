Apple Music kann jetzt auch in Wiedergabelisten suchen

Um innerhalb einer Wiedergabeliste zu suchen, müsst ihr in klassischer iOS-Manier den Bildschirm nach unten ziehen, damit das Suchfeld am oberen Bildschirmrand eingeblendet wird. Anders als mit der im Hauptmenü unten rechts platzierten Standardsuche könnt ihr auf diese Weise nun ausschließlich innerhalb der aktuell geöffneten Wiedergabeliste sortieren.

Mit der Möglichkeit, auch direkt in einer Playlist zu suchen, hat iOS 15.2 eine kleine Neuerung im Gepäck, die wir bislang schlicht übersehen haben. Letztendlich hat es mehr als sechs Jahre gedauert, bis diese von vielen Nutzern gewünschte Option nun in der iOS-App seines Musikdienstes bereitstellt.

