iOS 15.3 Beta 1 über Apples „Public Beta“-Programm verfügbar

Wer Interesse an der Teilnahme am öffentlichen Beta-Programm von Apple hat, kann sich auf dieser Webseite umfassen informieren und sein Gerät für den Bezug der Vorab-Aktualisierungen registrieren.

An die Freigabe für Entwickler vergangene Woche anknüpfend, steht iOS 15.3 Beta 1 jetzt auch für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm zum Download bereit.

