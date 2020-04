iOS-Kalender: Feiertage nach Bundesland anzeigen

Auch in diesem Jahr fehlt der 1. Mai in dem von Apple standardmäßig in iOS, iPadOS und macOS integrierten Feiertagskalender. Diese Unzuverlässigkeit hat mittlerweile Tradition, daher wollen wir an dieser Stelle einmal mehr auf die Möglichkeit hinweisen, einen eigenen Feiertagskalender zu verwenden. Hier profitiert ihr zudem von dem Vorteil, dass ihr euch die Feiertage dann passend für euer Bundesland anzeigen lassen könnt.

Unsere Empfehlung bleibt das Kalender-Angebot von Schulferien.org. Anders als es der Name vermuten lässt, könnt ihr von dort neben Ferienkalendern auch iCal-Dateien mit allen Fest- und Feiertagen beziehen – wahlweise die bundeseinheitlichen Termine oder eben länderspezifisch. Für alternative Vorschläge eurerseits stehen natürlich die Kommentare offen.

Wenn ihr den Kalender-Download direkt auf dem iPhone durchführen wollt, müsst ihr eine iOS-Eigenheit berücksichtigen: Ihr könnt die Termine nur in vorhandene Kalender einfügen. Auf die vom Mac bekannte Option, alternativ zum Einfügen in einen vorhandenen Kalender auch einen neuen zu erstellen, warten wir hier schon seit Jahren. Ihr müsst also vor dem Download die Kalender-App öffnen und dort über „Hinzufügen“ einen leeren Kalender erstellen, in den ihr die neuen Termine dann einfüllen könnt. Hier könnt ihr dann aber auch gleich das Häkchen für die Anzeige von Apples Feiertagskalender deaktivieren, den braucht ihr danach nicht mehr.