iPhone 12 kommt mit deutlich kleinerer „Notch“

Vergangene Woche konnten wir bereits einen unverbindlichen Blick auf das Design des iPhone 12 werfen. Ein neues Dokumente scheint nun zu bestätigen, dass die sogenannte „Notch“ auf der iPhone-Frontseite von der nächsten Generation an ein ganzes Stück kompakter wird.

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020