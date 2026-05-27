Siri-Design im WWDC-Teaser
iOS 27: Siri soll dunkler und schlauer werden
Apple könnte das neue Siri-Design für iOS 27 bereits selbst angedeutet haben. Nach Angaben von Bloomberg-Reporter Mark Gurman sollen die aktuellen WWDC-Grafiken einen Vorgeschmack auf die überarbeitete Siri-Oberfläche geben.
Es wird erwartet, dass sich das neue Design hieran orientiert.
Apple bewirbt die Entwicklerkonferenz in diesem Jahr mit einem hellen Swift-Vogel auf dunklem Hintergrund, dazu kommen weich leuchtende Akzente in Pink, Blau, Lila und Orange. Genau diese Farben soll Apple laut Gurman auch für Siri-Animationen und Eingabefelder in iOS 27 verwenden.
Interessant ist dabei vor allem der dunkle Ansatz. Die neue Siri-Oberfläche soll nach aktuellem Teststand unabhängig vom hellen oder dunklen Systemmodus mit dunklem Hintergrund erscheinen. Eingabefelder, Cursor und weitere Elemente würden dann mit den farbigen Akzenten aus dem WWDC-Motiv arbeiten.
Dunkle Siri-Oberfläche unabhängig vom Systemmodus
Das wäre mehr als nur ein neuer Anstrich. Apple soll Siri in iOS 27 deutlich umbauen und stärker in die Dynamic Island integrieren. Bei Aktivierung erscheint demnach eine pillenförmige Animation, Antworten landen in einer transparenten Ergebnisfläche. Wird diese nach unten gezogen, soll daraus eine Gesprächsansicht entstehen.
Offizielle Informationen werden am 8. Juni erwartet.
Bereits früher war berichtet worden, dass Siri künftig stärker wie ein Chatbot funktionieren soll. Bei uns war das Thema zuletzt mit Blick auf Siri als Chat- und Assistenzsystem in iOS 27 aufgegriffen worden. Neben der klassischen Sprachbedienung soll Apple auch eine eigene Siri-App für längere Unterhaltungen planen.
Mehr Chatbot, weniger Sprachbefehl
Die neue Oberfläche passt zu diesem größeren Umbau. Siri soll nicht mehr nur kurz auf Zuruf antworten und anschließend verschwinden, sondern Gespräche fortsetzen, frühere Anfragen auffindbar machen und Ergebnisse stärker in Karten, Listen und App-Inhalte aufteilen. Auch eine systemweite Such- und Frageleiste ist im Gespräch.
Offiziell bestätigt ist das alles noch nicht. Apple wird iOS 27 voraussichtlich zur WWDC vorstellen, die am 8. Juni beginnt. Dann dürfte sich zeigen, ob die WWDC-Grafik tatsächlich mehr war als nur ein hübsches Teaserbild. Nach den vielen verschobenen Siri-Versprechen wird Apple allerdings nicht nur ein neues Design liefern müssen, sondern vor allem eine Sprachassistenz, die im Alltag spürbar zuverlässiger wird.
Siri of color
Soll soll soll… Wenn Apple nicht liefert und immer wieder aufs nächste Jahr vertröstet, muss man dem Unternehmen Konsequenzen auferlegen.
Apple hatte beim iPhone-Verkauf stark mit KI geworben, doch geliefert wurde sie nur in Form von Emojis. Für mich schon eine Art Verbraucher Täuschung.
Deswegen gibt es doch längst eine Sammelklage in den USA. Getäuschte Käufer bekommen $26 erstattet oder so, wenn ich mich nicht irre.
Es geht schon wirklich mehr – nutzt nur niemand, weil viele Leute ihr Smartphone nur für Insta und TikTok nutzen
oder ihnen KI schlicht egal ist. :D
Mir ist Ki eigentlich auch schlicht egal. Ich hab zwar die Anbindung an ChatGPT durch iOS. Aber das war’s auch und mache nur marginale Sachen. Ich kaufe ein iPhone nicht wegen der KI. Und deshalb bleibe ich auch beim System. Und das, was ich mit Siri steuere, im Haus alles was Smart ist. Lampen Jalousien etc. Funktioniert auch
Die Bloomberg-Quelle, jetzt besonders natriumarm … :)))
Siri schlau? Jaja, und ich laß mir Flügel wachsen und lern fliegen!
Die Farbe von Siri ist mir sowas von egal. Wichtig wäre, dass sie mir mal einen Mehrwert bietet. Bis auf Timer stellen ist das ja eher unbrauchbar.
Siri wechselt also auf die dunkle Seite.
Dafür das Siri so eingeschränkt ist sehen die Verkaufszahlen beim IPhone aber gut aus. Die Frage ist also was will der Verbraucher wirklich? KI ist es Augenscheinlich wohl nicht!!! Außer natürlich hier in den Foren…
Der Grossteil der Apple Käufer weiss gar nicht was man mit KI anstellen kann. Wer schon länger iPhones nutzt, nicht in der Tech Bubble aktiv ist, denkt wahrscheinlich das dies was Apple da „präsentiert“ wirklich KI ist. Der hat ja gar keine Vergleichsmöglichkeit, da er einfach die strunzdumme Siri als gegeben ansieht.
Genau dies habe ich bei einem Arbeitskollegen erlebt, als er das erste Mal Gemini in Aktion gesehen hat. Der wusste ganz einfach gar nicht das sowas schon geht – ausser bei Apple !
Da hast du recht. Wenn man eine fremde K.I ins Apple Betriebssystem einbinden kann, braucht Apple selbst keine eigene schaffen. Der Zug ist eh abgefahren. Also lieber Schnittstellen schaffen.
Aus meiner Sicht: der Apple Käufer will kein Android – egal, wann Apple seine Versprechungen liefert, bleibt für mich Apple die EINZIGE Wahl
Wie krass so ein Weltkonzern die KI Spate verpassen kann, ist traurig
Also Siri mit den iPhone 4s kam, war es eine absolute geile Neuerung
Siri ist sowas von in die Jahre gekommen, langsam und kackt im vergleich zu der Konkurrenz sowas von ab :(((
Deine Wortwahl lässt klar auf dein Alter schließen.
Im Prinzip hat Siri seit dem 4s nichts dazugelernt.
Ja, leider.
Und einige Fans hier haben es gefeiert, während der Technologiezug an Apple vorbeifuhr.
Oonoo lässt grüßen
Die ganzen Chatbots mögen im Allgemeinwissen ja wirklich schlauer als Siri sein, dafür sind sie unerträglich langsam wenn es um die einfachsten Dinge geht. Eine App zu öffnen mit einem Sprachbefehl dauert bei meinem Pixel 10 ewig. ein WhatsAp Anruf mit Gemini auszulösen ist eine Glückssache. Deswegen verstehe ich das Bashing unter manchen Gesichtspunkten einfach nicht. Wenn man mal vom Allgemeinwissen absieht, kann Siri lokale Dinge auf dem Handy wirklich schnell und zuverlässig ausführen.
Ich freue mich sehr darauf.
Startet bestimmt mit US only aber ich bin echt gespannt.