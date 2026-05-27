iOS 27: Siri soll dunkler und schlauer werden

Apple könnte das neue Siri-Design für iOS 27 bereits selbst angedeutet haben. Nach Angaben von Bloomberg-Reporter Mark Gurman sollen die aktuellen WWDC-Grafiken einen Vorgeschmack auf die überarbeitete Siri-Oberfläche geben.

Es wird erwartet, dass sich das neue Design hieran orientiert.

Apple bewirbt die Entwicklerkonferenz in diesem Jahr mit einem hellen Swift-Vogel auf dunklem Hintergrund, dazu kommen weich leuchtende Akzente in Pink, Blau, Lila und Orange. Genau diese Farben soll Apple laut Gurman auch für Siri-Animationen und Eingabefelder in iOS 27 verwenden.

Interessant ist dabei vor allem der dunkle Ansatz. Die neue Siri-Oberfläche soll nach aktuellem Teststand unabhängig vom hellen oder dunklen Systemmodus mit dunklem Hintergrund erscheinen. Eingabefelder, Cursor und weitere Elemente würden dann mit den farbigen Akzenten aus dem WWDC-Motiv arbeiten.

Dunkle Siri-Oberfläche unabhängig vom Systemmodus

Das wäre mehr als nur ein neuer Anstrich. Apple soll Siri in iOS 27 deutlich umbauen und stärker in die Dynamic Island integrieren. Bei Aktivierung erscheint demnach eine pillenförmige Animation, Antworten landen in einer transparenten Ergebnisfläche. Wird diese nach unten gezogen, soll daraus eine Gesprächsansicht entstehen.

Offizielle Informationen werden am 8. Juni erwartet.

Bereits früher war berichtet worden, dass Siri künftig stärker wie ein Chatbot funktionieren soll. Bei uns war das Thema zuletzt mit Blick auf Siri als Chat- und Assistenzsystem in iOS 27 aufgegriffen worden. Neben der klassischen Sprachbedienung soll Apple auch eine eigene Siri-App für längere Unterhaltungen planen.

Mehr Chatbot, weniger Sprachbefehl

Die neue Oberfläche passt zu diesem größeren Umbau. Siri soll nicht mehr nur kurz auf Zuruf antworten und anschließend verschwinden, sondern Gespräche fortsetzen, frühere Anfragen auffindbar machen und Ergebnisse stärker in Karten, Listen und App-Inhalte aufteilen. Auch eine systemweite Such- und Frageleiste ist im Gespräch.

Offiziell bestätigt ist das alles noch nicht. Apple wird iOS 27 voraussichtlich zur WWDC vorstellen, die am 8. Juni beginnt. Dann dürfte sich zeigen, ob die WWDC-Grafik tatsächlich mehr war als nur ein hübsches Teaserbild. Nach den vielen verschobenen Siri-Versprechen wird Apple allerdings nicht nur ein neues Design liefern müssen, sondern vor allem eine Sprachassistenz, die im Alltag spürbar zuverlässiger wird.