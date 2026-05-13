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Apple plant großes Siri-Redesign für iOS 27

Siri in iOS 27: Mehr Chatbot, weniger Sprachbefehl
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Apple plant für iOS 27 offenbar nicht nur eine stärker anpassbare Kamera-App, sondern auch einen größeren Umbau von Siri. Laut Bloomberg soll der Assistent optisch und funktional näher an moderne KI-Chatbots heranrücken. Dazu gehören eine neue Darstellung in der Dynamic Island, transparente Antwortkarten und erstmals auch eine eigene Siri-App.

Siri Apple Demo

Bereits vor Jahren kündigte Apple ein großes Update für Siri an. Bislang warten wir noch.

Wenn Siri per Zuruf oder Seitentaste aktiviert wird, soll künftig eine pillenförmige Animation in der Dynamic Island erscheinen. Antworten könnten zunächst als transparente Karte eingeblendet werden. Wischt man darauf, soll sich eine Konversationsansicht öffnen, die eher an einen Chatverlauf erinnert. Kleine Karten für Wetter, Notizen, Termine oder andere passende Informationen sollen die Antworten ergänzen.

Damit würde Apple Siri deutlicher als Gesprächsassistent positionieren. Bislang wirken viele Siri-Antworten weiterhin wie einzelne Sprachbefehle ohne Zusammenhang. Gerade nach den Verzögerungen bei Apple Intelligence steht Apple hier unter Druck. Nutzer erwarten inzwischen nicht mehr nur Timer, Wetterabfragen und Smart-Home-Befehle, sondern nachvollziehbare Antworten, Kontext und eine Historie.

Eigene Siri-App mit Verlauf

Eine große Neuerung könnte die geplante Siri-App werden. Diese soll frühere Gespräche anzeigen und neue Unterhaltungen starten können. Bloomberg beschreibt eine Übersicht mit Kacheln für alte Konversationen, Suchfeld und Plus-Taste für neue Anfragen. Auch Bilder und Dokumente sollen sich hochladen lassen. Siri könnte dann wahlweise per Sprache oder Texteingabe genutzt werden.

Das wäre ein deutlicher Bruch mit der bisherigen Bedienung. Heute verschwindet Siri nach einer Antwort meist wieder, und wer etwas nachlesen oder an eine vorherige Frage anknüpfen will, landet schnell in einer Sackgasse. Eine App mit Verlauf könnte Siri alltagstauglicher machen, sofern Apple die Antworten tatsächlich verbessert.

Apple Smarthome Display Mit Siri Ki Mockup

Mit schlauerer Siri rückt wohl auch ein HomePod mit Display näher.

„Suchen oder fragen“ statt klassischer Suche

Zusätzlich soll Apple an einer systemweiten Suchoberfläche arbeiten. Ein Wisch von oben könnte eine „Suchen oder fragen“-Leiste öffnen, über die sich klassische Gerätesuche und KI-Abfragen verbinden lassen. Standardmäßig würde Siri antworten, per Druck auf die Leiste sollen sich aber auch andere Chatbots wie ChatGPT oder Gemini auswählen lassen.

Vorgestellt werden dürfte iOS 27 zur WWDC, die am 8. Juni beginnt. Bis zur finalen Version im Herbst können sich Details noch ändern. Klar ist aber: Nach Jahren kleiner Siri-Verbesserungen braucht Apple mehr als nur eine neue Animation. Entscheidend wird sein, ob der Assistent im Alltag wirklich zuverlässiger, kontextbewusster und nützlicher wird.
13. Mai 2026 um 18:42 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die Optik ist mir doch egal. Funktionalität ist wichtig. Aktuell kann Siri NICHTS und ist Jahre hinter den anderen.

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  • Tja, da ich mit einem iPhone XR nicht in den „Genuß“ von iOS 27 komme, bin ich ja auf die Forenbeiträge hier sehr gespannt …. :)))

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  • Würde gerne wissen ob der Anwendungsfall: „Witz erzählen“, bei Apple Relevanz hat. Schwer vorstellbar.

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  • Klingt jetzt nicht berauschend. Was ist den. Mit Gemini-Integration?!?

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    • Die neue Siri wird auf Gemini basieren, man wird nicht einfach Gemini benutzen. Großer Unterschied.

      Eine tiefere Integration von allen möglichen KI-Apps (inkl. Gemini) ist aber zusätzlich vorgesehen.

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  • Das klingt alles zu schön um wahr zu sein. Ich wäre tatsächlich schon froh, wenn Siri eine simple Doppelansage wie „Schließ‘ die Rollläden im Wohnzimmer und schalte die Dekobeleuchtung ein“ verstehen würde.

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  • Ich hab das Interview immer noch in den Ohren, als Apple sagt, sie wollen keinen Chatbot. Jeder wusste, sie wollen ein, aber können keinen auf die Beine stellen. Jetzt mit Google sieht’s schon anders aus.

    Damals hieß es noch …Federighi [lässt] durchblicken, dass Apple keinen eigenen Chatbot plane und dies auch niemals vorgehabt habe. Vielmehr legt der Manager es so dar so dar, dass Apple zu keiner Zeit geplant hatte, mit Anbietern wie OpenAI zu konkurrieren – schließlich biete man auch kein eigenes Online-Kaufhaus an, nur weil einige Kunden gerne Amazon nutzen. WWDC 25

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  • Ich war jetzt mal wieder kurz vorm ‚brechen‘. Wollte von Siri wissen, wo der Ort XY liegt und sie konnte mir keine Antwort geben, weil sie nicht weiß, wo ich mich aufhalte. Ich sollte doch die Ortungsdienste einschalten.
    Da bekomme ich schon wieder beim schreiben nen Krampf.

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  • Siri reagiert mal wieder GAR NICHT auf der AW3… tolle Technik.
    Hat mal einer einen gute workaround…?
    Danke

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  • Ich wäre auch Mega glücklich, wenn Siri in Zukunft so schnell auf Befehle reagieren würde, wie das Konkurrenzprodukt von Amazon

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