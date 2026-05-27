Apple testet automatische Sperre bei iPhone-Diebstahl

Apple arbeitet offenbar an einem neuen Diebstahlschutz für das iPhone, der besonders in vollen Innenstädten, Bahnhöfen oder U-Bahnen praktisch sein könnte. Die Idee: Wird ein entsperrtes iPhone dem Nutzer aus der Hand gerissen, soll das Gerät die Bewegung erkennen und sich automatisch sperren. Der Dieb hätte dann zwar weiterhin das iPhone in der Hand, aber hoffentlich nicht mehr den offenen Zugriff auf Apps, Nachrichten und Konten.

Hinweise auf die Funktion hat 9to5Mac in Codebestandteilen entdeckt. Demnach wertet Apple mehrere Signale aus, darunter Bewegungsdaten des iPhones. Denkbar wäre also eine Erkennung typischer Bewegungsmuster: plötzliches Wegreißen, schnelles Entfernen vom Besitzer und anschließende Bewegung zu Fuß, per Fahrrad oder mit einem Fahrzeug.

Offiziell angekündigt ist die Funktion bislang nicht. Entsprechend bleibt offen, ob Apple sie bereits mit iOS 27 vorstellt oder zunächst nur intern testet.

Android kennt die Funktion schon

Ganz neu ist der Ansatz nicht. Google bietet unter Android bereits den „Theft Detection Lock“ an. Die Funktion nutzt KI, Bewegungsdaten und weitere Signale, um ein plötzlich entrissenes Smartphone zu erkennen und den Bildschirm automatisch zu sperren.

Apple würde damit eine Lücke schließen, die vor allem dann wichtig ist, wenn ein iPhone im entsperrten Zustand gestohlen wird. Denn genau dieser Moment ist für Diebe besonders interessant: Solange das Gerät offen ist, lassen sich unter Umständen Nachrichten lesen, Banking-Apps öffnen oder Sicherheitseinstellungen angreifen.

Ergänzung zum Schutz für gestohlene Geräte

Apple hat bereits mit dem Schutz für gestohlene Geräte nachgelegt. Dieser erschwert kritische Änderungen am iPhone und am Apple Account, wenn sich das Gerät nicht an einem vertrauten Ort befindet. Für besonders sensible Aktionen ist dann Face ID oder Touch ID erforderlich, teils zusätzlich mit Sicherheitsverzögerung.

Eine automatische Sperre beim Wegreißen würde früher ansetzen: nicht erst bei der Änderung des Apple-Accounts, sondern bereits in dem Moment, in dem das iPhone aus der Hand verschwindet. Das wäre kein perfekter Diebstahlschutz, aber eine sinnvolle zusätzliche Hürde. Für Taschendiebe wäre es dann zumindest etwas weniger attraktiv, auf ein gerade entsperrtes iPhone zu hoffen.