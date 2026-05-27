iOS 26.6 Beta ist da: Kleine Neuerungen vor iOS 27

Apple hat die erste Beta von iOS 26.6 für Entwickler freigegeben. Das Update trägt die Buildnummer 23G5028e und dürfte zu den letzten größeren Wartungsrunden gehören, bevor Apple im Juni den Blick auf iOS 27 richtet. Die neue Testversion bringt nach aktuellem Stand keine großen sichtbaren Funktionen, enthält aber zwei interessante Änderungen im Hintergrund.

Mit iOS 26 brachte Apple 2025 viele Neuerungen und schiebt nun kleinere Updates nach.

Karten-App bekommt offenbar Blastdoor-Schutz

Wie mehrere Seiten berichten, arbeitet Apple mit iOS 26.6 offenbar an einem zusätzlichen Schutz für die Karten-App. In der Beta wurde ein neues „Maps Blastdoor“-Framework entdeckt. Der Name erinnert an Apples Schutzmechanismus für iMessage, der eingehende Inhalte besonders abgeschottet verarbeitet, um Angriffe über manipulierte Daten zu erschweren.

Offiziell hat Apple die Funktion bislang nicht näher erklärt. Der Fund legt aber nahe, dass auch Apple Karten künftig stärker isoliert mit potenziell unsicheren Daten umgehen soll. Das wäre durchaus nachvollziehbar: Karten-Apps verarbeiten viele externe Informationen, etwa Ortsdaten, Routen, Links, Bewertungen oder geteilte Standorte.

Für Nutzer dürfte die Änderung im Alltag zunächst unsichtbar bleiben. Genau solche Sicherheitsumbauten sind aber oft die wichtigeren Bestandteile kleinerer iOS-Updates. Sie verändern keine Oberfläche, schließen aber mögliche Angriffswege oder erschweren deren Ausnutzung deutlich.

Hinweis bei 20.000 blockierten Kontakten

Sichtbarer ist eine neue Meldung rund um blockierte Kontakte. Wer die Obergrenze erreicht, soll künftig darauf hingewiesen werden, dass keine weiteren Nummern oder Kontakte blockiert werden können. Der Hinweis greift bei 20.000 blockierten Einträgen. Nutzer müssen dann zunächst in den Einstellungen unter „Telefon“ alte Einträge entfernen.

Das betrifft im Alltag vermutlich nur wenige iPhone-Besitzer, ist aber ein praktischer Hinweis für Nutzer, die über Jahre hinweg Spam-Anrufe, SMS-Absender oder unerwünschte Kontakte gesammelt haben. Bisher war nicht immer klar ersichtlich, wann diese Liste an ihre Grenzen kommt.