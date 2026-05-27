Apple testet Karten-Schutz und Kontakt-Hinweis
iOS 26.6 Beta ist da: Kleine Neuerungen vor iOS 27
Apple hat die erste Beta von iOS 26.6 für Entwickler freigegeben. Das Update trägt die Buildnummer 23G5028e und dürfte zu den letzten größeren Wartungsrunden gehören, bevor Apple im Juni den Blick auf iOS 27 richtet. Die neue Testversion bringt nach aktuellem Stand keine großen sichtbaren Funktionen, enthält aber zwei interessante Änderungen im Hintergrund.
Mit iOS 26 brachte Apple 2025 viele Neuerungen und schiebt nun kleinere Updates nach.
Karten-App bekommt offenbar Blastdoor-Schutz
Wie mehrere Seiten berichten, arbeitet Apple mit iOS 26.6 offenbar an einem zusätzlichen Schutz für die Karten-App. In der Beta wurde ein neues „Maps Blastdoor“-Framework entdeckt. Der Name erinnert an Apples Schutzmechanismus für iMessage, der eingehende Inhalte besonders abgeschottet verarbeitet, um Angriffe über manipulierte Daten zu erschweren.
Offiziell hat Apple die Funktion bislang nicht näher erklärt. Der Fund legt aber nahe, dass auch Apple Karten künftig stärker isoliert mit potenziell unsicheren Daten umgehen soll. Das wäre durchaus nachvollziehbar: Karten-Apps verarbeiten viele externe Informationen, etwa Ortsdaten, Routen, Links, Bewertungen oder geteilte Standorte.
Für Nutzer dürfte die Änderung im Alltag zunächst unsichtbar bleiben. Genau solche Sicherheitsumbauten sind aber oft die wichtigeren Bestandteile kleinerer iOS-Updates. Sie verändern keine Oberfläche, schließen aber mögliche Angriffswege oder erschweren deren Ausnutzung deutlich.
Hinweis bei 20.000 blockierten Kontakten
Sichtbarer ist eine neue Meldung rund um blockierte Kontakte. Wer die Obergrenze erreicht, soll künftig darauf hingewiesen werden, dass keine weiteren Nummern oder Kontakte blockiert werden können. Der Hinweis greift bei 20.000 blockierten Einträgen. Nutzer müssen dann zunächst in den Einstellungen unter „Telefon“ alte Einträge entfernen.
Das betrifft im Alltag vermutlich nur wenige iPhone-Besitzer, ist aber ein praktischer Hinweis für Nutzer, die über Jahre hinweg Spam-Anrufe, SMS-Absender oder unerwünschte Kontakte gesammelt haben. Bisher war nicht immer klar ersichtlich, wann diese Liste an ihre Grenzen kommt.
Bleiben nach dem Löschen der blockierten Kontakte diese weiterhin blockiert?
Nein
Aber natürlich
Das wäre ja nicht so toll…
Leuchtet das Licht im Kühlschrank weiter, wenn die Türe geschlossen ist?
Ja
Bei 20000 blockierten Kontakten hätte ich schon lange eine neue SIM-Karte. ;P
Och, das ist heute ganz einfach. Jeder Betrugsanruf, den ich jeden Tag erhalte,hat eine andere Nummer. Weil die nur noch Computer generiert werden und nicht mehr echt sind. einerseits macht das blockieren sowieso keinen Sinn, weil die Nummer nie wieder anruft und andererseits wäre es ja durchaus denkbar, dass irgendwann mal eine Nummer dabei ist, die eigentlich echt ist und zu einem normalen Menschen gehört.
Was hat das mit der SIM zu tun?
Eine neue SIM mit einer neuen Rufnummer.
Dann hast du keine Firma.
Personalvermittler, also moderne Sklavenhändler, sind nur eine Art meiner blockierten Kontakte. Die meisten gehen aber Konkurs und es kommen dann wieder neue… bin aber erst bei 2000 blockierten Kontakten.
Habe somit noch Zeit.
+1
Interessanter Hinweis auf die Obergrenze blockierter Kontakte! Hierzu zählen nicht nur Telefonnummern, sondern auch Spam-Mailadressen, an denen oft nur eine Zahl oder Buchstabe geändert wird und im Topf blockierter Kontakte landet.
… oder einen Spam-Blocker nutzen.