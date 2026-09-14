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Download ab sofort möglich

iOS 27 ist da: Apple gibt das große iPhone-Update frei
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Apple hat iOS 27 zum Download freigegeben. Das große iPhone-Update lässt sich damit ab sofort auf kompatiblen Geräten installieren. Begleitend zur Veröffentlichung hat Apple seine Feature-Übersicht aktualisiert und fasst dort die wichtigsten Neuerungen noch einmal zusammen.

Ios 27 Changelog 2500

Zu den auffälligeren Änderungen zählen neue Werkzeuge für die Fotobearbeitung. Mit der räumlichen Neuausrichtung lässt sich die Bildkomposition nachträglich verändern, die Funktion „Erweitern“ ergänzt Bereiche außerhalb des ursprünglichen Bildausschnitts und „Bereinigen“ soll nun auch größere störende Objekte entfernen können. Image Playground erhält ebenfalls ein neues Modell und soll Bilder in deutlich mehr Stilrichtungen erzeugen können.

Mehr KI in Apps und neue Schutzfunktionen

Apple Intelligence greift mit iOS 27 tiefer in mehrere System-Apps ein. Safari kann geöffnete Tabs automatisch nach Themen gruppieren und Webseiten auf Veränderungen wie neue Preise oder Warenbestände prüfen. Kurzbefehle lassen sich künftig über eine Beschreibung erstellen. In Mail und Nachrichten sollen kontextabhängige Vorschläge bei weiteren Aktionen helfen, wobei einzelne Funktionen zunächst nur auf Englisch verfügbar sind.

Ios 27 Features 1 2500

Die bereits angekündigte automatische Passwortänderung gehört dagegen noch nicht zum heutigen Funktionsumfang. Apple weist inzwischen ausdrücklich darauf hin, dass diese Erweiterung erst mit einem zukünftigen Softwareupdate folgt.

Auch beim Kinderschutz legt Apple nach. Eltern können während der Einrichtung festlegen, welche System-Apps verfügbar sind. Neue Webseiten lassen sich einzeln freigeben, die Kommunikationssicherheit berücksichtigt zusätzlich gewalttätige Inhalte und für App-Kategorien können Nutzungszeiten sowie unterschiedliche Zeitpläne festgelegt werden.

Apple verspricht spürbare Geschwindigkeitsgewinne

Abseits der KI-Funktionen überarbeitet Apple das Liquid-Glass-Design und ergänzt einen Regler für dessen Darstellung. Zudem nennt das Unternehmen deutliche Leistungssteigerungen. Apps sollen unter bestimmten Bedingungen bis zu 30 Prozent schneller starten, neue Fotos bis zu 70 Prozent schneller in der Mediathek erscheinen und AirDrop-Übertragungen bis zu 80 Prozent schneller arbeiten. Die Werte stammen aus Apples eigenen Vergleichstests mit unterschiedlichen iPhone-Modellen und Nutzungsszenarien.

Apple Kurzbefehle Kalender Erinnerungen

Hinzu kommen ein verbessertes Wechselspiel zwischen WLAN und Mobilfunk, relevantere Suchergebnisse in Mail, neue Bedienungshilfen, ein Equalizer für AirPods, erweiterte geteilte iCloud-Alben und zusätzliche HomeKit-Funktionen. Eine ausführliche Übersicht der Änderungen hatten wir bereits mit Apples vollständigem iOS-27-Beipackzettel veröffentlicht.

iOS 27 läuft auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 11 bezeihungsweise ab dem iPhone SE der zweiten Generation und neuer.
14. Sep. 2026 um 19:07 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Bei mir wird zweimal 26.7 angeboten. Schade. iPhone

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  • Beeindruckend, das ging schnell. Ich freu mich schon, dass mein iPhone langsamer hört.

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  • Ich bin auf dem Release Candidate und mir wird kein neues Update angezeigt. Das scheint also die selbe Version zu sein

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  • Funktioniert bei mir leider noch nicht

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  • Marc S. Vanhinden

    Bei mir steht iOS 26.7 wenn ich auf iOS 27 Update drücke. Das Update ist zwar 22 GB groß, scheint aber falsch betitelt.

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  • Gernhardt Reinholzen

    Interessant, im Updatescreen wird mir iOS 26.7 angeboten mit ca 700 MB Downloadgröße und unten bei „Auch verfügbar“ iOS27. Wenn ich allerdings auf iOS27 gehe wird mir auf der nächsten Seite iOS 26.7 mit 19,64 GB Größe angeboten.
    Vermutlich ein Bug, aber ich hoffe doch, dass ich auch tatsächlich iOS27 bekomme und keine Neuinstallation von iOS 26.7.

    Hat das noch jemand?

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  • Kann bitte jemand die Build-Version des Release posten? Danke.

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  • Wenn ich auf 27.0 geht zeigt er mir erst 26.7 an. Aber nur auf dem iPhone am iPad geht’s. Ist kein direkt Upgrade möglich?

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  • Hier geht auch noch Nix mit den iPhone 17 Pro Max

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  • Hier das gleiche, es gibt 26.7 und 27, und dann wird 26.7 installiert. Allerdings ist es riesengroß! Nur falsch beschriftet??

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  • chicken charlie

    Oh Junge.. manchmal findet er das update auf dem Mac für das iPhone, dann kann er aber diese nicht runterladen. Besser heute aussetzen und morgen früh noch mal probieren

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  • Super, ich habe explizit das Upgrade auf 27.0 ausgewählt und nun habe ich angeblich 26.7 angefordert und muss warten.

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  • Ich habe die RC Build (24A435) auf dem iPhone 16 Pro Max installiert.
    Und sobald ich Beta Updates ausschalte will er das volle ios27 wieder updaten. Wie ist die Build der veröffentlichten Version?

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  • Hat jetzt einer die „26.7“ geladen???

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  • Auf meinem SE konnte ich direkt IOS 27 installieren, auf dem Pro und IPad nicht…

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  • Auf dem MacBook Air musste ich erst 26.7 installieren, dann wird 27 angeboten

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  • Das ist ja alles ziemlich konfus mit diesem Update. Wenn man nach einem Update sucht wird 26.7 angezeigt, wenn man nach unten scrollt, 27.
    Wenn man dann aber 27 anklickt Wird 26.7 geladen allerdings mit einer Dateigröße von 14 Gigabyte

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  • 14,21 GB auf dem iphone. für iOS27. nach dem Start und Code-Eingabe änderte es sich allerdings zu 26.7.

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  • 26.7 update vorbereiten mal sehen was kommt?

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  • bei mir wird nach wie vor nur 26.6.2 angezeigt. kann ich nicht von 26.6.1 direkt auf 27 updaten?

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  • Ich glaube, Apple hat es zurückgepfiffen. Bei mir (15 Pro) wird jetzt gar kein Update mehr angezeigt, 26.6.2 wäre aktuell.

    Guter Einstand, John ;-)

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  • hallo
    bei mir ebenfalls 26,7 – habe mal das Sicherheitsupdate gemacht und nochmals suchen lassen
    nun wieder 26,7 aber nur mit 4,92 go ?

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  • Bei mir ist es die Version 26.6.2 – und das Update dauert eeeeeewig.. es heißt immer „wird angefordert“. Neustart des Telefons habe ich schon durchgeführt :(

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  • Ich habe IOS 26.7 unter dem Link von IOS 27 geladen und installiert – und ich kann bestätigen, dass es IOS 27 ist

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  • iPhone 13 Update auf 27.0 erfolgreich abgeschlossen – Release 24A437

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  • Interessant, dass man als Milliardenkonzern den Start so vergeigen kann ;-)

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  • In der iOS 27 RC Version dreht sich nur das Ladesymbol und da passiert nichts. Bestimmt hat einer wieder verbockt.

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  • Das ipad Air 3 hat iPad OS 26.7 geladen und installiert

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  • Hat Apple zu viele Mitarbeiter von Android abgeworben oder warum funktioniert bei dem Laden nichts mehr?

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  • Das iPhone SE2 hat sogar bei der Suche nach Updates sofort auf der Seite ganz unten iOS27 angeboten. Das wird auch momentan geladen, Dateigröße 8 GB.

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  • Das iPhone SE2 hat sogar bei der Suche nach Updates sofort auf der Seite ganz unten iOS27 angeboten. Das wird auch momentan geladen, Dateigröße 8 GB.
    An die Filtersoftware: dieser Kommentar bezieht sich auf ein iPhone, der vorherige Kommentar bezog sich auf ein iPad Air

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  • IPad installiert, das iPhone 17 Pro Max weigert sich noch :-(

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  • iOS ist auf dem neuesten Stand 26.6.2 iPhone 17 pro Max

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  • Wer auf 27 geklickt hat, bekommt es auch . Die Meldung mit 26.7 ist falsch. Läuft soweit gut.

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  • bei mie hats die 26.7 einfach nochmal installiert

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  • „26.6.2 ist auf dem neuesten Stand“
    Wurde das Update zurückgezogen?

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  • Bei mir wird gar nichts angezeigt V 26.6.2
    Die tvbox hat 27 geladen ? Muss das einer verstehen?

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  • Nur beim Ipad ging alles ohne Probleme

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  • Hab da 16 Pro, bei mir installiert er zum zweiten Mal 26.7. Da läuft was schief. Hat das jemand schonmal gehabt, Update doppelt installiert?

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  • Bei mir kommt gar nichts – weder 27 noch 26.7

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  • Leute ganz unten steht „Auf IOS 27 aktualisieren“

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  • Gustav Robert Morten

    Bei mir (19:59 Uhr) steht kein Update zur Verfügung.

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  • Was ist mit anderen Geräten?
    AppleWatch?
    HomePods?
    AppleTV?

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  • 26.7 wurde angezeigt. 27 installiert

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  • Wie is mit der Akkulaufzeit ?
    Erster

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  • Also wenn ich auf dem iPhone 16 PM das Update anstoßen will, bekomme ich oben 26.6 und unten die Option auf iOS 27. jedoch wenn ich drauf klicke erscheint mir 26.7. auf dem Air und dem IPad geht’s direkt zu iOS 27.

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  • Okay und was ist jetzt neu? Also so richtig einen auffälligen Unterschied macht 27 nicht. Bisschen mau, was? Mal bei YouTube schauen.

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  • Meine Textersetzung tut nicht mehr. Also das wo man eine Abkürzung speichern kann und dann ein Wort/Satz automatisch eingefügt wird

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  • Habe auch iOS 26.7 unter dem Link von iOS 27 auf 15PM geladen und installiert und kann auch bestätigen, dass es iOS 27 ist!

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  • Trotz RC Update iphone 800 MB, iPad Pro M5 450 MB

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  • Gestartet vor einer Stunde. Restzeit schwankt zwischen 2-3h Stunden… verrückt

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  • Beim Iphone13ProMax funktioniert das Update, beim Iphone17ProMax wird es nicht angeboten.

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  • Wenn ihr das Update auf 26.7 seht, müsst ihr den Bildschirm nach Open schieben, dann wird 27.0 angezeigt.

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  • Selbst mein alter HomePod bekommt 27.0 iPad Pro M4 auch nur das iPhone 15 nicht ……

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  • Bei mir ebenfalls. Naja, mal schauen, was dann tatsächlich auf dem iPhone ist…

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  • Auf meinem 17 Pro Max ios27 angeklickt und iOS26.7 geladen. Bei meinem SE3 ios27 angeklickt und auch ios27 geladen. Schon komisch.

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  • Werner Lüttecken

    Iphone Air bekommt 26.7

    vorher 26.2.2

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  • dauert lange…springt mal von 8 min auf 2h und lädt nicht konstant.

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  • Hahahahaha
    Jetzt habt ihr monatelang gewartet und nun müsst ihr die allerersten sein, die das Ding Minuten nach dem Release auf den Geräten haben?

    Also, mich juckt es ja auch, aber so krass dann doch nicht.
    Reicht 1-2 Stunden später, wenn die Leitungen nicht mehr glühen.
    :-D

    Nix für ungut, ne?!
    Jeder nach seiner Façon.
    <3

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  • Ich dachte, dass mein iPhone 13 Pro auch ein Update auf iOS 27 erhält. Scheint aber nicht der Fall zu sein: Es wird nichts angeboten.

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  • Im Moment läuft gar nichts. Selbst übers MacBook wird angezeigt: 26.7 also aktuelles Update. Keine neues verfügbar

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  • TIP

    Habe beim iPad erst 26.7 geladen dann kam iOS 27

    Beim IPhone 17 Pro Gerät ausgeschaltet , neu gestartet und nach unten scrollen , dann gehts :-)

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  • iPhone 15pro, unten das zweite 26.7 installiert, es wird immer 26.7 während der Installation angezeigt, es ist aber 27 wenn er fertig ist, passt.

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  • Wer iOS 26.7 installiert hat und iOS 27 wollte ist am jährlichen Intelligenztest gescheitert .

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  • Hatte auch das Problem, dass 26.7 beim Download angezeigt wurde, obwohl ich 27 ausgewählt habe. Wurde dann 27 dennoch installiert, aber das Startbildschirm war ewig in Ladezustand, da war wirklich Geduld gefragt.

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  • Bei liquid glas klappt die tranparenz nicht

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  • Ich installiere 26.7 inzwischen zum 2. Mal oder vielleicht isses auch doch dann 27? Who knows …

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  • Jetzt funktioniert das Update auch auf dem 17Pro

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  • Bei meinem iPhone 14 Pro Max wird weiterhin iOS 26.7 angezeigt, obwohl ich auf iOS 27 aktualisieren möchte. Wenn ich das Update jedoch per Kabel am MacBook starte, wird iOS 27 erkannt und erfolgreich installiert.
    Die Größe ist allerdings nicht identisch mit der auf dem iPhone angezeigten „falschen“ Version 26.7: Das Update über das MacBook ist doppelt so groß knapp 12 GB gegenüber 6 GB auf dem iPhone. Am besten führt ihr das Update also über den Rechner aus oder wartet, bis Apple den Fehler behoben hat.

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  • Ich habe bis 21:15 Uhr kein Update für mein 15 pro Max angezeigt bekommen, habe mein VPN dann auf USA eingestellt und zack war es da.

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  • Sehr schön, dass die Minis noch dabei sind.

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  • Also bei mir ändert sich rein gar nichts, wenn ich bei Liquid Glass Schieberegler irgendetwas ändere. Und der mir dargebotene Standard ist richtig Sch… Dir Ordner sind so dunkel, dass man den Inhalt nicht mehr erkennt. Was für ein Sch.,, Update. Hat das ein Praktikant an seinem ersten Arbeitstag programmiert?

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  • Es können keine Rezensionen geschrieben werden nachdem von der RC Build 435 zur endgültigen 437 upgedatet hat. iOS meint dann immer noch man hätte eine vorabversion. Kann das jemand bitte auch noch testen?

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  • Bei mir hat’s jetzt geklappt: iOS 27.0
    Geht doch.

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  • Update ist fertig. Hab es gemacht obwohl dort stand 26,7 es ist nach wie vor iOS 27.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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