iOS 27 ist da: Apple gibt das große iPhone-Update frei

Apple hat iOS 27 zum Download freigegeben. Das große iPhone-Update lässt sich damit ab sofort auf kompatiblen Geräten installieren. Begleitend zur Veröffentlichung hat Apple seine Feature-Übersicht aktualisiert und fasst dort die wichtigsten Neuerungen noch einmal zusammen.

Zu den auffälligeren Änderungen zählen neue Werkzeuge für die Fotobearbeitung. Mit der räumlichen Neuausrichtung lässt sich die Bildkomposition nachträglich verändern, die Funktion „Erweitern“ ergänzt Bereiche außerhalb des ursprünglichen Bildausschnitts und „Bereinigen“ soll nun auch größere störende Objekte entfernen können. Image Playground erhält ebenfalls ein neues Modell und soll Bilder in deutlich mehr Stilrichtungen erzeugen können.

Mehr KI in Apps und neue Schutzfunktionen

Apple Intelligence greift mit iOS 27 tiefer in mehrere System-Apps ein. Safari kann geöffnete Tabs automatisch nach Themen gruppieren und Webseiten auf Veränderungen wie neue Preise oder Warenbestände prüfen. Kurzbefehle lassen sich künftig über eine Beschreibung erstellen. In Mail und Nachrichten sollen kontextabhängige Vorschläge bei weiteren Aktionen helfen, wobei einzelne Funktionen zunächst nur auf Englisch verfügbar sind.

Die bereits angekündigte automatische Passwortänderung gehört dagegen noch nicht zum heutigen Funktionsumfang. Apple weist inzwischen ausdrücklich darauf hin, dass diese Erweiterung erst mit einem zukünftigen Softwareupdate folgt.

Auch beim Kinderschutz legt Apple nach. Eltern können während der Einrichtung festlegen, welche System-Apps verfügbar sind. Neue Webseiten lassen sich einzeln freigeben, die Kommunikationssicherheit berücksichtigt zusätzlich gewalttätige Inhalte und für App-Kategorien können Nutzungszeiten sowie unterschiedliche Zeitpläne festgelegt werden.

Apple verspricht spürbare Geschwindigkeitsgewinne

Abseits der KI-Funktionen überarbeitet Apple das Liquid-Glass-Design und ergänzt einen Regler für dessen Darstellung. Zudem nennt das Unternehmen deutliche Leistungssteigerungen. Apps sollen unter bestimmten Bedingungen bis zu 30 Prozent schneller starten, neue Fotos bis zu 70 Prozent schneller in der Mediathek erscheinen und AirDrop-Übertragungen bis zu 80 Prozent schneller arbeiten. Die Werte stammen aus Apples eigenen Vergleichstests mit unterschiedlichen iPhone-Modellen und Nutzungsszenarien.

Hinzu kommen ein verbessertes Wechselspiel zwischen WLAN und Mobilfunk, relevantere Suchergebnisse in Mail, neue Bedienungshilfen, ein Equalizer für AirPods, erweiterte geteilte iCloud-Alben und zusätzliche HomeKit-Funktionen. Eine ausführliche Übersicht der Änderungen hatten wir bereits mit Apples vollständigem iOS-27-Beipackzettel veröffentlicht.

iOS 27 läuft auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 11 bezeihungsweise ab dem iPhone SE der zweiten Generation und neuer.