Download ab sofort möglich
iOS 27 ist da: Apple gibt das große iPhone-Update frei
Apple hat iOS 27 zum Download freigegeben. Das große iPhone-Update lässt sich damit ab sofort auf kompatiblen Geräten installieren. Begleitend zur Veröffentlichung hat Apple seine Feature-Übersicht aktualisiert und fasst dort die wichtigsten Neuerungen noch einmal zusammen.
Zu den auffälligeren Änderungen zählen neue Werkzeuge für die Fotobearbeitung. Mit der räumlichen Neuausrichtung lässt sich die Bildkomposition nachträglich verändern, die Funktion „Erweitern“ ergänzt Bereiche außerhalb des ursprünglichen Bildausschnitts und „Bereinigen“ soll nun auch größere störende Objekte entfernen können. Image Playground erhält ebenfalls ein neues Modell und soll Bilder in deutlich mehr Stilrichtungen erzeugen können.
Mehr KI in Apps und neue Schutzfunktionen
Apple Intelligence greift mit iOS 27 tiefer in mehrere System-Apps ein. Safari kann geöffnete Tabs automatisch nach Themen gruppieren und Webseiten auf Veränderungen wie neue Preise oder Warenbestände prüfen. Kurzbefehle lassen sich künftig über eine Beschreibung erstellen. In Mail und Nachrichten sollen kontextabhängige Vorschläge bei weiteren Aktionen helfen, wobei einzelne Funktionen zunächst nur auf Englisch verfügbar sind.
Die bereits angekündigte automatische Passwortänderung gehört dagegen noch nicht zum heutigen Funktionsumfang. Apple weist inzwischen ausdrücklich darauf hin, dass diese Erweiterung erst mit einem zukünftigen Softwareupdate folgt.
Auch beim Kinderschutz legt Apple nach. Eltern können während der Einrichtung festlegen, welche System-Apps verfügbar sind. Neue Webseiten lassen sich einzeln freigeben, die Kommunikationssicherheit berücksichtigt zusätzlich gewalttätige Inhalte und für App-Kategorien können Nutzungszeiten sowie unterschiedliche Zeitpläne festgelegt werden.
Apple verspricht spürbare Geschwindigkeitsgewinne
Abseits der KI-Funktionen überarbeitet Apple das Liquid-Glass-Design und ergänzt einen Regler für dessen Darstellung. Zudem nennt das Unternehmen deutliche Leistungssteigerungen. Apps sollen unter bestimmten Bedingungen bis zu 30 Prozent schneller starten, neue Fotos bis zu 70 Prozent schneller in der Mediathek erscheinen und AirDrop-Übertragungen bis zu 80 Prozent schneller arbeiten. Die Werte stammen aus Apples eigenen Vergleichstests mit unterschiedlichen iPhone-Modellen und Nutzungsszenarien.
Hinzu kommen ein verbessertes Wechselspiel zwischen WLAN und Mobilfunk, relevantere Suchergebnisse in Mail, neue Bedienungshilfen, ein Equalizer für AirPods, erweiterte geteilte iCloud-Alben und zusätzliche HomeKit-Funktionen. Eine ausführliche Übersicht der Änderungen hatten wir bereits mit Apples vollständigem iOS-27-Beipackzettel veröffentlicht.
iOS 27 läuft auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 11 bezeihungsweise ab dem iPhone SE der zweiten Generation und neuer.
Geht die Sparkassen App?
Ja!
Welche Farbe?
111!
Dann starte es neu
Wieso soll das nicht gehen :-D
Nein
Wenn genug Geld auf dem Konto ist warum sollte die nicht gehen!
Warum wird IOS 26.7 installiert
Bei mir genau so. Habe bewusst unten „iOS 27“ angeklickt. Installiert wird trotzdem 26.7 !!
Jupp – bei mir dasselbe Verhalten!?!
Bei wird auch nach dem klick auf iOS 27 die iOS 26.7 angezeigt, jedoch mit einer weit aus größeren Größe
Scheint ein Schreibfehler zu sein. 22 GB kann nur 27 sein
Weil Du nicht weit genug gescrollt hast.
Weiter runter scrollen, da steht auf iOS 27 aktualisieren ;-)
nein damit hat es nichts zu tun, habe gescrollt und geklickt.
Bei mir auch so, obwohl 27 ausgewählt
Bei mir auch, obwohl 27 ausgewählt
Bei mir das gleiche.
Es tut so weh…
Hab das selbe problem egal welchen ich drücke steht selbe gb anzahl :-D egal ob 26.7 oder 27 aber bei beide steht das selbe mit 26.7
erst 26.7 aktualisieren dann 27 habe ich so gemacht und hat alles wunderbar geklappt.
Kein Bock mehr auf Apple!
Bei mir so Wenigen? Schreib doch mal jeder, bei dem das so ist. Ist ja sonst lächerlich wenig ;)
Ja hier auch so am 16 Pro. Bei allen anderen (11er und 16er ohne Pro) kann direkt 27 installiert werden. Egal, dann eben zweimal. Aber die Dauer ist krass, über 2 Stunden an den 16ern und am iPad auch. Die 11er sind schon lange fertig.
Bei mir gibt’s nur 26.7
Mann! Lesen und nach unten scrollen!
Ja, haben wir. Trotzdem 26.7!
trotzdem ich lesen kann und es mache, es wird ios 26.7 installiert ;-)
Die Kommentare erscheinen zeitversetzt, als ich geschrieben habe waren noch keine da. Mann!!!
Vielleicht solltest du lesen was alle anderen schreiben.
Mann
Schlaumeier, installiert trotzdem 26.7
Mal etwas weniger Besserwisserei wäre angebracht.
Bei mir auch?!
Same
Bei mir auch, obwohl ich auf „Auch verfügbar, iOS 27 geklickt habe, wird auf iOS 26.7 upgedated :-(
Tiefer scrollen
Herunterscrollen, da geht’s direkt auf 27, zumindest bei mir.
Bei mir wird zweimal 26.7 angeboten. Schade. iPhone
Bei mir auch. Läd aber 22Gb. Is wohl nur ein Anzeigefehler.
Dito
Same here!
Bei mir auch
Bei mir auch??
Bei mir auch?
Jedes Jahr dasselbe…LOL
So ist es!
Anzeigefeher. Bei mir war dann doch 27 installiert.
Beeindruckend, das ging schnell. Ich freu mich schon, dass mein iPhone langsamer hört.
Ich bin auf dem Release Candidate und mir wird kein neues Update angezeigt. Das scheint also die selbe Version zu sein
Bei mir auch.
Nein ist sie nicht. Bei mir mit RC erschien ein ios27 Update mit ca. 800mb
Ich bin auch auf dem Release Kandidat, und sobald ich die Beta ausschalte, schlägt er mir vor noch mal die iOS 27 zu installieren.
Bei kam auch ein Update mit knapp 340mb auf den RC und Beta Updates auf aus. (iPhone 15 PM)
Nein, es gibt einen RC2.
Es gibt keinen RC2. Es gab einen RC und jetzt gibt es die fertige Version, die dem RC nicht entspricht, zumindest nicht komplett.
Nein, gibt es nicht. Die Finale-Version ist kein RC.
Nein, war auch auf dem RC. Hab eben das Update installiert, waren allerdings nur 287 MB
Ja, jetzt zeigt er mir auch ein weiteres update an. Also doch was neues
Bei mir auch, ca. 600 MB.
Ich habe iOS 27RC drauf und mir zeigt es iOS 27 als Update mit knapp 300MB auf dem iPhone 13.
Ich bin mit dem iPhone 15 Pro auch auf RC und habe hier ein Update von 335MB. Hast Du den Beta-Channel wieder verlassen? Das müsste man, um die finale RC zu bekommen.
Ja, du musst Beta ausschalten. Wenn es der gleiche Build wäre kommt dann kein Update, da du ja den selben Build schon hättest. Es kommt aber ein kleines Update, also ist es nicht der selbe Build.
Schon klar. Hat trotzdem kein Update gefunden auf meinem iPhone 13.
Funktioniert bei mir leider noch nicht
Welche Farbe und wie viel Speicher?
Bei mir steht iOS 26.7 wenn ich auf iOS 27 Update drücke. Das Update ist zwar 22 GB groß, scheint aber falsch betitelt.
+1
Ja, ist bei mir auch in den Einstellungen bei iPhone Speicher steht auch nicht 27. Hab das Update da gelöscht jetzt installiere ich es aber trotzdem.
Interessant, im Updatescreen wird mir iOS 26.7 angeboten mit ca 700 MB Downloadgröße und unten bei „Auch verfügbar“ iOS27. Wenn ich allerdings auf iOS27 gehe wird mir auf der nächsten Seite iOS 26.7 mit 19,64 GB Größe angeboten.
Vermutlich ein Bug, aber ich hoffe doch, dass ich auch tatsächlich iOS27 bekomme und keine Neuinstallation von iOS 26.7.
Hat das noch jemand?
Scheint ein Anzeigefehler zu sein. Ich hab das Problem auch.
Same here
Bei mir genau das gleiche
Ich habe iOS 27 angeklickt, installiert. Nach der Installation auf Info geklickt. Siehe da iOS 26.7. Danach nochmal iOS 27 angeklickt und wieder wird iOS 26.7 runtergeladen.
Ja. Selben Fehler wie beschrieben
Auf dem iPhone. Auf dem iPad wird es richtig angezeigt
Naja, schau dir mal die Größe vom Update an ist ja eindeutig war ich aber auch zuerst irritiert.
Kann bitte jemand die Build-Version des Release posten? Danke.
Ist eigentlich egal. Schalte mal Beta Updates aus, wenn dir dann ein Update auf iOS 27 angezeigt, ist es ein Update zum RC.
24A437 :)
Moin Release:24A37 RC:24A35
Bei mir erst 26.7
Hier kommt Nix an
Wenn ich auf 27.0 geht zeigt er mir erst 26.7 an. Aber nur auf dem iPhone am iPad geht’s. Ist kein direkt Upgrade möglich?
Bei mir nur iOS 27, nichts von iOS 26.
Doch scroll nach unten
Es wird aber 27 installiert.
Hier geht auch noch Nix mit den iPhone 17 Pro Max
Hier auch nix. iPhone 17 Pro
Bei mir auch nicht , gleiches Handy
Farbe?
User?
Bei mir auch nicht, auch 17 Pro Max
Dito
Dito
26.7 auch hier
komisch ja 26.7
Hier das gleiche, es gibt 26.7 und 27, und dann wird 26.7 installiert. Allerdings ist es riesengroß! Nur falsch beschriftet??
Oh Junge.. manchmal findet er das update auf dem Mac für das iPhone, dann kann er aber diese nicht runterladen. Besser heute aussetzen und morgen früh noch mal probieren
Zieh dir doch das Update bei ipsw punkt me und machs manuell
Super, ich habe explizit das Upgrade auf 27.0 ausgewählt und nun habe ich angeblich 26.7 angefordert und muss warten.
Das ist normal. Kannst dann scrollen, dort steht dann 27 dann laden, längere Zeit wird dann immer noch 26.7 angezeigt. Dann aber iOS 27, also wenn alles geladen und installiert ist
Sorry hatte eine andere Meldung. Jetzt die die du auch hast. Ist aber auch normal bei Apple.
Ja ist richtig, es wurde tatsächlich iOS 27.0 installiert. Nicht gerade ein blendender Start ehrlich gesagt.
Update: Ok, aber installiert wurde tatsächlich iOS 27.0.
26.7 Was soll dass?
auch bei mir nur 26.7
noch 2h komisch
Ich habe die RC Build (24A435) auf dem iPhone 16 Pro Max installiert.
Und sobald ich Beta Updates ausschalte will er das volle ios27 wieder updaten. Wie ist die Build der veröffentlichten Version?
Bei mir ist es nicht die „volle“ Version sondern nur knapp 800 MB.
24A437
24A37
Komisch! 26.7!
Hat jetzt einer die „26.7“ geladen???
26.7 Update vorbereiten steht bei mir. Mal sehen was kommt
Noch 7min, iPad und TV ist durch, iPhone ziert sich noch. Aber 27 ausgewählt und 26.7 gestartet
Ja habe ich.
Ja, und wenn das fertig ist und man auf 27 tippt, kommt wieder 26.7 obwohl es schon drauf ist
Er lädt noch!!!
Ja, ich… und jetzt läd das iPhone 26.7 erneut, Wartezeit ca. 1 Stunde
* iPhone 15pro Max
Mir wurden auf meinem 16 PM sowohl 26.7, als auch 27.0 angeboten. habe auf 27.0 geklickt, es wird 26.7 geladen und installiert. Ich hoffe, damit dann auf die 27 wechseln zu können. Das Ergebnis werde ich hier noch hinzufügen …
Update: Mein 16PM wurde gleich auf 27.0 upgedatet! :-)
Auf meinem SE konnte ich direkt IOS 27 installieren, auf dem Pro und IPad nicht…
Meinte mein 16e
Auf dem MacBook Air musste ich erst 26.7 installieren, dann wird 27 angeboten
Das ist ja alles ziemlich konfus mit diesem Update. Wenn man nach einem Update sucht wird 26.7 angezeigt, wenn man nach unten scrollt, 27.
Wenn man dann aber 27 anklickt Wird 26.7 geladen allerdings mit einer Dateigröße von 14 Gigabyte
14,21 GB auf dem iphone. für iOS27. nach dem Start und Code-Eingabe änderte es sich allerdings zu 26.7.
26.7 update vorbereiten mal sehen was kommt?
bei mir wird nach wie vor nur 26.6.2 angezeigt. kann ich nicht von 26.6.1 direkt auf 27 updaten?
Ich glaube, Apple hat es zurückgepfiffen. Bei mir (15 Pro) wird jetzt gar kein Update mehr angezeigt, 26.6.2 wäre aktuell.
Guter Einstand, John ;-)
Dito.
hallo
bei mir ebenfalls 26,7 – habe mal das Sicherheitsupdate gemacht und nochmals suchen lassen
nun wieder 26,7 aber nur mit 4,92 go ?
also gabe nun nochmals 26,7 angestartet und siege da es erscheint ios27
– trotzdem schwache leistung
Bei mir ist es die Version 26.6.2 – und das Update dauert eeeeeewig.. es heißt immer „wird angefordert“. Neustart des Telefons habe ich schon durchgeführt :(
Ich habe IOS 26.7 unter dem Link von IOS 27 geladen und installiert – und ich kann bestätigen, dass es IOS 27 ist
ich auch, kann es genauso bestätigen
iPhone 13 Update auf 27.0 erfolgreich abgeschlossen – Release 24A437
Interessant, dass man als Milliardenkonzern den Start so vergeigen kann ;-)
In der iOS 27 RC Version dreht sich nur das Ladesymbol und da passiert nichts. Bestimmt hat einer wieder verbockt.
Das ipad Air 3 hat iPad OS 26.7 geladen und installiert
Hat Apple zu viele Mitarbeiter von Android abgeworben oder warum funktioniert bei dem Laden nichts mehr?
Das iPhone SE2 hat sogar bei der Suche nach Updates sofort auf der Seite ganz unten iOS27 angeboten. Das wird auch momentan geladen, Dateigröße 8 GB.
Kein Update verfügbar 19:45 Uhr
Das iPhone SE2 hat sogar bei der Suche nach Updates sofort auf der Seite ganz unten iOS27 angeboten. Das wird auch momentan geladen, Dateigröße 8 GB.
An die Filtersoftware: dieser Kommentar bezieht sich auf ein iPhone, der vorherige Kommentar bezog sich auf ein iPad Air
IPad installiert, das iPhone 17 Pro Max weigert sich noch :-(
iOS ist auf dem neuesten Stand 26.6.2 iPhone 17 pro Max
Wer auf 27 geklickt hat, bekommt es auch . Die Meldung mit 26.7 ist falsch. Läuft soweit gut.
bei mie hats die 26.7 einfach nochmal installiert
„26.6.2 ist auf dem neuesten Stand“
Wurde das Update zurückgezogen?
Macht mal Neustart …
Hilft nicht
Bei mir wird gar nichts angezeigt V 26.6.2
Die tvbox hat 27 geladen ? Muss das einer verstehen?
Vielleicht hat Apple kurz vor Schluss noch einen Rückzieher gemacht
Nur beim Ipad ging alles ohne Probleme
Es wird iOS 27 installiert
Hab da 16 Pro, bei mir installiert er zum zweiten Mal 26.7. Da läuft was schief. Hat das jemand schonmal gehabt, Update doppelt installiert?
Und die Apple Watch sollte ja auch 26.7 erhalten, dort kommt aber nur eine Fehlermeldung
Bei mir kommt gar nichts – weder 27 noch 26.7
Bei mir das selbe iPhone 17 pro Max
Leute ganz unten steht „Auf IOS 27 aktualisieren“
Bei mir (19:59 Uhr) steht kein Update zur Verfügung.
Was ist mit anderen Geräten?
AppleWatch?
HomePods?
AppleTV?
26.7 wurde angezeigt. 27 installiert
same here.
Wie is mit der Akkulaufzeit ?
Erster
Also wenn ich auf dem iPhone 16 PM das Update anstoßen will, bekomme ich oben 26.6 und unten die Option auf iOS 27. jedoch wenn ich drauf klicke erscheint mir 26.7. auf dem Air und dem IPad geht’s direkt zu iOS 27.
Okay und was ist jetzt neu? Also so richtig einen auffälligen Unterschied macht 27 nicht. Bisschen mau, was? Mal bei YouTube schauen.
Meine Textersetzung tut nicht mehr. Also das wo man eine Abkürzung speichern kann und dann ein Wort/Satz automatisch eingefügt wird
Habe auch iOS 26.7 unter dem Link von iOS 27 auf 15PM geladen und installiert und kann auch bestätigen, dass es iOS 27 ist!
Trotz RC Update iphone 800 MB, iPad Pro M5 450 MB
Gestartet vor einer Stunde. Restzeit schwankt zwischen 2-3h Stunden… verrückt
Beim Iphone13ProMax funktioniert das Update, beim Iphone17ProMax wird es nicht angeboten.
Wenn ihr das Update auf 26.7 seht, müsst ihr den Bildschirm nach Open schieben, dann wird 27.0 angezeigt.
nach oben schieben…
Selbst mein alter HomePod bekommt 27.0 iPad Pro M4 auch nur das iPhone 15 nicht ……
Bei mir ebenfalls. Naja, mal schauen, was dann tatsächlich auf dem iPhone ist…
Auf meinem 17 Pro Max ios27 angeklickt und iOS26.7 geladen. Bei meinem SE3 ios27 angeklickt und auch ios27 geladen. Schon komisch.
Iphone Air bekommt 26.7
vorher 26.2.2
Komisch, mein schwarzes Air hat 27.0 bekommen. Scroll mal runter und da wird 27 angeboten oben gibt’s nur das „kleine“ Update
dauert lange…springt mal von 8 min auf 2h und lädt nicht konstant.
Leute, Leute …
Hahahahaha
Jetzt habt ihr monatelang gewartet und nun müsst ihr die allerersten sein, die das Ding Minuten nach dem Release auf den Geräten haben?
Also, mich juckt es ja auch, aber so krass dann doch nicht.
Reicht 1-2 Stunden später, wenn die Leitungen nicht mehr glühen.
:-D
Nix für ungut, ne?!
Jeder nach seiner Façon.
<3
Naja, so schwachbrüstig sind ja die Apple Server auch nicht.
Ich dachte, dass mein iPhone 13 Pro auch ein Update auf iOS 27 erhält. Scheint aber nicht der Fall zu sein: Es wird nichts angeboten.
Mal neu starten und dann nochmal schauen, war bei mir auch erst so.
Im Moment läuft gar nichts. Selbst übers MacBook wird angezeigt: 26.7 also aktuelles Update. Keine neues verfügbar
Bei mir auch die Version 26.7.
TIP
Habe beim iPad erst 26.7 geladen dann kam iOS 27
Beim IPhone 17 Pro Gerät ausgeschaltet , neu gestartet und nach unten scrollen , dann gehts :-)
iPhone 15pro, unten das zweite 26.7 installiert, es wird immer 26.7 während der Installation angezeigt, es ist aber 27 wenn er fertig ist, passt.
Wer iOS 26.7 installiert hat und iOS 27 wollte ist am jährlichen Intelligenztest gescheitert .
Hatte auch das Problem, dass 26.7 beim Download angezeigt wurde, obwohl ich 27 ausgewählt habe. Wurde dann 27 dennoch installiert, aber das Startbildschirm war ewig in Ladezustand, da war wirklich Geduld gefragt.
Bei liquid glas klappt die tranparenz nicht
Ich installiere 26.7 inzwischen zum 2. Mal oder vielleicht isses auch doch dann 27? Who knows …
Jetzt funktioniert das Update auch auf dem 17Pro
Bei meinem iPhone 14 Pro Max wird weiterhin iOS 26.7 angezeigt, obwohl ich auf iOS 27 aktualisieren möchte. Wenn ich das Update jedoch per Kabel am MacBook starte, wird iOS 27 erkannt und erfolgreich installiert.
Die Größe ist allerdings nicht identisch mit der auf dem iPhone angezeigten „falschen“ Version 26.7: Das Update über das MacBook ist doppelt so groß knapp 12 GB gegenüber 6 GB auf dem iPhone. Am besten führt ihr das Update also über den Rechner aus oder wartet, bis Apple den Fehler behoben hat.
Ich habe bis 21:15 Uhr kein Update für mein 15 pro Max angezeigt bekommen, habe mein VPN dann auf USA eingestellt und zack war es da.
Sehr schön, dass die Minis noch dabei sind.
Jetzt gehts
Also bei mir ändert sich rein gar nichts, wenn ich bei Liquid Glass Schieberegler irgendetwas ändere. Und der mir dargebotene Standard ist richtig Sch… Dir Ordner sind so dunkel, dass man den Inhalt nicht mehr erkennt. Was für ein Sch.,, Update. Hat das ein Praktikant an seinem ersten Arbeitstag programmiert?
Es können keine Rezensionen geschrieben werden nachdem von der RC Build 435 zur endgültigen 437 upgedatet hat. iOS meint dann immer noch man hätte eine vorabversion. Kann das jemand bitte auch noch testen?
Das gleiche auf dem iPad.
Die Qualitätskontrolle ist echt unterirdisch.
Bei mir hat’s jetzt geklappt: iOS 27.0
Geht doch.
Update ist fertig. Hab es gemacht obwohl dort stand 26,7 es ist nach wie vor iOS 27.