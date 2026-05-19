iOS 27: iPhone-Schreibwerkzeuge sollen Texte besser korrigieren

Apple will die Schreibwerkzeuge von Apple Intelligence mit iOS 27 offenbar deutlich ausbauen. Nach Informationen von Bloomberg arbeitet der Konzern an einer neuen Grammatikprüfung, die stärker an Dienste wie Grammarly erinnert.

Die bisherigen Schreibwerkzeuge können Texte bereits umformulieren, zusammenfassen oder in einen anderen Tonfall bringen. Mit iOS 27 soll Apple nun stärker beim eigentlichen Schreiben ansetzen. Geplant ist demnach ein „Schreib mit Siri“-Schalter oberhalb der Tastatur sowie eine neue Option „Hilf mir schreiben“, die erscheint, wenn Siri bei geöffnetem Textfeld aktiviert wird.

Wirklich spannend klingt vor allem die neue Grammatikprüfung. Sie soll nicht nur Tippfehler erkennen, sondern konkrete Verbesserungsvorschläge für Formulierungen und Satzbau anzeigen. In Nachrichten, Mail und anderen Apps könnte dafür ein transparentes Menü vom unteren Bildschirmrand eingeblendet werden.

Vorschläge einzeln annehmen

Apple soll die vorgeschlagenen Änderungen neben dem Originaltext darstellen. Nutzer können Korrekturen einzeln annehmen oder ablehnen, alle Änderungen auf einmal übernehmen oder sämtliche Vorschläge ignorieren. Zudem soll es möglich sein, die Grammatikprüfung zu pausieren und zwischen markierten Textstellen zu springen.

Damit würde Apple eine Lücke schließen, die auf dem iPhone bislang nur teilweise abgedeckt wird. Die automatische Rechtschreibkorrektur ist zwar seit Jahren vorhanden, wirkt aber nicht wie ein echter Schreibassistent. Eine KI-gestützte Grammatikprüfung könnte vor allem bei längeren Mails, Notizen oder beruflichen Texten hilfreich sein.

Der Schritt passt zu Apples größerem Umbau von Siri und Apple Intelligence, den Apple Berichten zufolge mit den neuen Betriebssystemen plant.

Offiziell angekündigt ist die Funktion noch nicht. iOS 27 wird voraussichtlich zur WWDC-Keynote am 8. Juni vorgestellt. Bis zur finalen Veröffentlichung im Herbst können sich Details noch ändern.