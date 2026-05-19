WhatsApp-Nachrichten können künftig nach 5 Minuten verschwinden

WhatsApp testet neue Optionen für selbstlöschende Nachrichten. Neben den bekannten Zeiträumen von 24 Stunden, 7 Tagen und 90 Tagen soll künftig eine Einstellung „Nach dem Lesen“ hinzukommen. Der Timer startet dann nicht direkt nach dem Versand, sondern erst, wenn der Empfänger die Nachricht tatsächlich geöffnet hat.

Die Neuerung wurde in der aktuellen iOS-Beta von WhatsApp durch WABetaInfo gesichtet. Nutzer können demnach festlegen, ob gelesene Nachrichten nach 5 Minuten, 1 Stunde oder 12 Stunden automatisch verschwinden sollen. Wird eine Nachricht gar nicht geöffnet, soll sie spätestens nach 24 Stunden gelöscht werden.

Damit würde WhatsApp die bisherigen selbstlöschenden Nachrichten deutlich flexibler machen. Bislang eignen sich die Standard-Timer eher dafür, ganze Chats langfristig aufgeräumter zu halten. Die neue Option ist stärker für einzelne sensible Unterhaltungen gedacht, bei denen Inhalte nach dem Lesen möglichst schnell wieder verschwinden sollen.

Mehr Kontrolle, aber kein echter Schutz

Selbstlöschende Nachrichten verhindern nicht, dass Inhalte vorher gelesen, weitergegeben, abfotografiert oder per Screenshot gesichert werden. Die Funktion reduziert vor allem die dauerhafte Speicherung im Chatverlauf, ersetzt aber keine echte Vertraulichkeitsgarantie.

Interessant ist die neue Option trotzdem. Gerade bei kurzen Abstimmungen, Adressen, Codes oder persönlichen Informationen kann es praktisch sein, wenn Nachrichten nicht dauerhaft im Verlauf stehen bleiben. Gleichzeitig dürfte WhatsApp damit auch auf Nutzer reagieren, die mehr Kontrolle über die Sichtbarkeit ihrer Inhalte wünschen.

Die neue Einstellung ist derzeit noch nicht allgemein verfügbar. WABetaInfo nennt die iOS-Beta 26.19.10.72 als kompatible Version. Ob und wann die Funktion für alle Nutzer freigeschaltet wird, bleibt daher offen. Da WhatsApp die Funktion bereits auf Android und iOS testet, stehen die Chancen für eine spätere Veröffentlichung aber nicht schlecht.