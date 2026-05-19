iOS 27: Apple will Kurzbefehle endlich einfacher machen

Apple will mit iOS 27 neben einer verbesserten Sprachassistenz offenbar weitere KI-Funktionen direkt ins System bringen. Geplant sind laut Bloomberg unter anderem KI-generierte Hintergrundbilder und eine überarbeitete Kurzbefehle-App, die Automationen auf Zuruf erstellen kann.

Aktuell ist das Erstellen von Kurzbefehlen noch sehr mühselig.

Beim Einrichten eines neuen Hintergrundbilds sollen Nutzer künftig eigene Motive mit Hilfe von Image Playground erzeugen können. Apples Bildgenerator ist bislang vor allem für einfache Illustrationen, Genmoji und verspielte Grafiken bekannt. Für iOS 27 testet Apple dem Bericht zufolge aber realistischere Modelle, die sich auch für Hintergrundbilder besser eignen könnten.

Ob daraus mehr wird als eine nette Spielerei, hängt stark von der Qualität der Ergebnisse ab. Gerade Wallpaper sind zwar ein naheliegender Einsatzbereich für generative KI, wirken aber schnell beliebig, wenn Motive künstlich oder unsauber aussehen.

Kurzbefehle per Texteingabe

Spannender könnte die zweite Neuerung werden. Apple soll die Kurzbefehle-App so erweitern, dass Nutzer künftig in natürlicher Sprache beschreiben können, was sie automatisieren möchten. Siri beziehungsweise Apple Intelligence soll daraus anschließend einen passenden Kurzbefehl erstellen.

In der App soll dafür ein Eingabefeld mit der Frage „Was soll dein Kurzbefehl tun?“ erscheinen. Der erzeugte Ablauf wird anschließend automatisch installiert und kann direkt genutzt werden. Das könnte die Kurzbefehle-App für viele Nutzer erstmals deutlich zugänglicher machen.

Bislang ist Kurzbefehle zwar äußerst umfangreich, aber nicht besonders einsteigerfreundlich. Wer mehrere Aktionen, Bedingungen und App-Verknüpfungen kombinieren will, muss sich mit der Logik der App beschäftigen. Eine KI-gestützte Erstellung könnte genau hier helfen: statt lange zu suchen, beschreibt man einfach das Ziel.

Vorgestellt werden dürften die Neuerungen zur WWDC-Keynote am 8. Juni. Die finale Veröffentlichung des Updates wird im Herbst gemeinsam mit dem neuen iPhone-Modelle erwartet.