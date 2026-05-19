Hintergrundbilder und Automationen per Siri
iOS 27: Apple will Kurzbefehle endlich einfacher machen
Apple will mit iOS 27 neben einer verbesserten Sprachassistenz offenbar weitere KI-Funktionen direkt ins System bringen. Geplant sind laut Bloomberg unter anderem KI-generierte Hintergrundbilder und eine überarbeitete Kurzbefehle-App, die Automationen auf Zuruf erstellen kann.
Aktuell ist das Erstellen von Kurzbefehlen noch sehr mühselig.
Beim Einrichten eines neuen Hintergrundbilds sollen Nutzer künftig eigene Motive mit Hilfe von Image Playground erzeugen können. Apples Bildgenerator ist bislang vor allem für einfache Illustrationen, Genmoji und verspielte Grafiken bekannt. Für iOS 27 testet Apple dem Bericht zufolge aber realistischere Modelle, die sich auch für Hintergrundbilder besser eignen könnten.
Ob daraus mehr wird als eine nette Spielerei, hängt stark von der Qualität der Ergebnisse ab. Gerade Wallpaper sind zwar ein naheliegender Einsatzbereich für generative KI, wirken aber schnell beliebig, wenn Motive künstlich oder unsauber aussehen.
Kurzbefehle per Texteingabe
Spannender könnte die zweite Neuerung werden. Apple soll die Kurzbefehle-App so erweitern, dass Nutzer künftig in natürlicher Sprache beschreiben können, was sie automatisieren möchten. Siri beziehungsweise Apple Intelligence soll daraus anschließend einen passenden Kurzbefehl erstellen.
In der App soll dafür ein Eingabefeld mit der Frage „Was soll dein Kurzbefehl tun?“ erscheinen. Der erzeugte Ablauf wird anschließend automatisch installiert und kann direkt genutzt werden. Das könnte die Kurzbefehle-App für viele Nutzer erstmals deutlich zugänglicher machen.
Bislang ist Kurzbefehle zwar äußerst umfangreich, aber nicht besonders einsteigerfreundlich. Wer mehrere Aktionen, Bedingungen und App-Verknüpfungen kombinieren will, muss sich mit der Logik der App beschäftigen. Eine KI-gestützte Erstellung könnte genau hier helfen: statt lange zu suchen, beschreibt man einfach das Ziel.
Vorgestellt werden dürften die Neuerungen zur WWDC-Keynote am 8. Juni. Die finale Veröffentlichung des Updates wird im Herbst gemeinsam mit dem neuen iPhone-Modelle erwartet.
Finally
Noch einfacher?
Angeber :-)
Das war auch mein erster Gedanke. Es ist doch schon super einfach.
Klar, das Einfügen könnte man noch verbessern aber sonst…
Natürlich muss man eine Vorstellung vom Problem haben und das in einen Workflow umsetzen können, aber genau das scheint Apple ja jetzt anzugehen.
Wichtiger wäre, eine Anweisung an einer bestimmten Stelle im Kurzbefehl einfügen zu können, und nich mühsam die Stelle zu suchen, wenn man sie von ganz unten umständlich „hinaufzieht“, mit irritierenden Effekten, z.B. bei Schleifen.
Ja!
Finde das klingt sehr interessant. Denke dass ist ein sehr guter und sinniger Einsatz um Nutzern die Möglichkeit der KI und der damit einhergehenden Individualisierung anzubieten. Jeder braucht was anderes automatisiert, bei vielen Funktionen ist aber vermutlich der Bedarf einfach nicht flächendeckend genug, als dass es sich lohnen würde das in Software fest zu verdrahten.
Die Funktion ist durchaus sinnvoll. Ich selbst habe mich an der App versucht, bin aber an ihrer Komplexität gescheitert und habe aufgegeben. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Sicherlich gibt es Profis, die das Ganze durchschauen und kein Problem damit haben. Mir ist meine Zeit jedoch zu kostbar, um sie für ein oder zwei Kurzbefehle zu investieren.
Dass ich das noch erleben darf…………..
Ich sage ja grundsätzlich „KI ist was tolles, wenn man sie selber einsetzt“, im Falle von „Kurzbefehle“ wäre das die notwendige Ergänzung, die die App eigentlich von Anfang an gebraucht hätte, denn einen Kurzbefehl zu erstellen war bisher viel zu umständlich. In meinem Fall war es dann einfacher für die wenigen Anwendungsfälle die Schritte einfach manuell auszuführen anstatt mich eine Ewigkeit mit der komplizierten Erstellung eines Kurzbefehls zu beschäftigen.
Ich habe da mal eine generelle Frage, die ganzen neuen Funktionen, die mit der neuen Siri kommen sollen, lassen sich die auch auf älteren IPhone Modellen nutzen ( ich habe z.B. ein iPhone 14pro Max)? Alle externen KI‘s (Apps) laufen ja Problemlos. Oder bleibt Auf den älteren IPhone Modellen die Siri auch die alte?
Einfacher, okay. Aber vielleicht sollten sie auch mal die Trigger überdenken, die sehr rudimentär sind. Ein richtiges Automatierungstool ist es ja nun nicht.