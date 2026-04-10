iOS 27: iPhone-Nutzer sollen Kurzbefehle per Sprachbefehl erstellen

Wer sich zuletzt mit Apples Kurzbefehle-Applikation beschäftigt hat, dürfte einen konkreten Anlass gehabt haben, per Zufall landet man in der überladenen App sicher nicht. Unseren letzten Kotakt mit dem Baukasten für Automationen hatten wir, um einen kürzlich gespeicherten Kontakt wiederzufinden.

Eine einfache Sortierung nach „zuletzt hinzugefügt“ bietet die Kontakte-App selbst nämlich leider nicht an. Die Lösung war ein selbst erstellter Kurzbefehl, der dann genau diese Funktion implementierte.

Auf Kommando statt mit dem Baukasten

Zukünftig können solch passgenaue Lösungen vielleicht einfach in natürlicher Sprache angefordert werden. So soll es mit iOS 27 möglich sein, neue Aktionen nicht mehr ausschließlich manuell zusammenzustellen, sondern direkt anzufragen. Hinweise darauf liefern entdeckte Codebestandteile, die auf eine engere Verzahnung mit den sogenannten Apple-Intelligence-Modellen hindeuten.

Die Kurzbefehle-Applikation erlaubt es bereits heute, wiederkehrende Abläufe zu automatisieren. Nutzer können damit etwa Nachrichten versenden, Musik starten oder Geräte im Smart Home steuern. Die Funktion geht auf die Übernahme der Anwendung Workflow im Jahr 2017 zurück, die ein Jahr später unter neuem Namen in iOS integriert wurde.

Für Laien ist die Kurzbefehle-App nur schwer zu überblicken

Mit der Einführung von iOS 26 hat Apple erste KI-Funktionen in die Applikation eingebunden. Diese ermöglichen es, bestehende Kurzbefehle um intelligente Auswertungen zu erweitern. Der nächste Schritt soll nun noch etwas darüber hinausgehen. Statt nur dir vorhandenen Bausteine zu kombinieren, sollen Nutzer komplette Aktionen durch einfache Sprachanweisungen erstellen können.

Also etwa: „Hey Siri, erstelle mir einen Kurzbefehl, der meine Kontakte nach dem Datum der letzten Änderung sortiert und mir die aktuellsten fünf anzeigt.“

Integration in überarbeitete Siri erwartet

Die geplante Erweiterung dürfte eng mit einer überarbeiteten Version von Siri verbunden sein. Apple arbeitet an einem System, das stärker auf natürliche Gespräche ausgelegt ist und Apps direkter steuern kann. In diesem Zusammenhang erscheint es naheliegend, dass auch die Erstellung von Kurzbefehlen über die Sprachassistenz erfolgt.

Neu in iOS 27: Apple plant eigene Siri-App mit Chatbot-Oberfläche

Bereits im vergangenen Jahr gab es Hinweise auf eine solche Funktion, deren Einführung ursprünglich für 2025 vorgesehen war. Verzögerungen in der Entwicklung könnten jedoch dazu führen, dass die neue Technik erst mit iOS 27 bereitgestellt wird. Ziel ist es offenbar, die Erstellung von Automationen deutlich zugänglicher zu machen und auch Nutzer ohne technische Vorkenntnisse anzusprechen.