Kabel, Display, 140 Watt: Podix modernisiert Ladewürfel-Konzept

Ladewürfel für die Couch im Wohnzimmer oder den geteilten Schreibtisch im Büro kennen wir schon seit einigen Jahren. Etwa dieses 20-Euro-Modell von Baseus, das nicht nur USB-Steckplätze anbietet, sondern auch als klassisches Verlängerungskabel eingesetzt werden kann. Der Anfang März vorgestellte Podix-Ladewürfel hat das Konzept kürzlich deutlich modernisiert.

Die kompakte Ladestation richtet sich an Nutzer, die mehrere Geräte parallel mit Energie versorgen möchten. Dafür kombiniert der Hersteller verschiedene Anschlussoptionen mit fest integrierten Kabeln. Ein kleines Display auf der Vorderseite liefert dabei Informationen zum aktuellen Ladegeschehen.

Technisch setzt das Gerät auf GaN-Technologie und erreicht eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 140 Watt. Damit lassen sich nicht nur Smartphones, sondern auch Tablets und Notebooks versorgen.

Wird lediglich ein einzelnes Gerät angeschlossen, steht die volle Leistung an einem der USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Im Parallelbetrieb verteilt das System die verfügbare Energie automatisch auf alle verbundenen Geräte.

Flexible Anschlüsse und Display

Auf der Vorderseite sind neben einem USB-C-Port auch zwei USB-A-Anschlüsse untergebracht. Zusätzlich verfügt das Netzteil über zwei integrierte USB-C-Kabel, die sich bei Bedarf aus dem Gehäuse herausziehen lassen. Die Kabel sind jeweils rund 80 Zentimeter lang und unterstützen Ladeleistungen von bis zu 100 Watt. Die Stromversorgung erfolgt über ein fest angebrachtes Netzkabel mit einer Länge von etwa 150 Zentimetern.

Das integrierte LC-Display misst 1,5 Zoll und zeigt unter anderem die aktuelle Leistungsabgabe sowie den Ladestatus an. Ergänzt wird die Anzeige durch einfache visuelle Elemente, die den Ladevorgang begleiten. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Basis, die auf glatten Oberflächen befestigt werden kann und dem Gerät zusätzlichen Halt gibt.

Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 129,99 Euro. Erstmals seit der Vorstellung ist das Modell aktuell reduziert und mit seinem Aktionspreis von 89,69 Euro aktuell zum bisherigen Tiefstpreis erhältlich.