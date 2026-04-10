Für Apple Home: Itsyhome jetzt auch auf dem iPhone verfügbar

Die zunächst für macOS entwickelte Smart-Home-Anwendung Itsyhome wird um eine iPhone-Version ergänzt, die nach einer dreitägigen Testphase per Einmalzahlung von 12,99 Euro freigeschaltet werden kann. Bereits Anfang Februar hatte die Anwendung gezeigt, wie sich HomeKit-Geräte direkt über die Menüleiste des Mac steuern lassen, ohne die Apple-Home-App öffnen zu müssen. Das gleiche Konzept wird nun auf iOS übertragen.



Auch auf dem iPhone setzt Itsyhome auf eine kompakte Oberfläche, die an Systemeinstellungen erinnert und schnellen Zugriff auf Geräte, Szenen und Automationen bietet. Lampen, Thermostate oder Rollläden lassen sich zentral steuern, ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen. Die Anwendung fasst Geräte automatisch zusammen und erlaubt eine individuelle Anpassung der Darstellung.

Neben klassischen Steuerfunktionen integriert die iOS-Version auch Kameraansichten und bietet sich damit als HomeCam-Alternative an. Diese können in einer Übersicht gebündelt dargestellt werden. Nutzer erhalten damit einen direkten Blick auf mehrere Kameras, ohne separate Ansichten öffnen zu müssen. Automationen lassen sich ebenfalls auslösen, wodurch sich wiederkehrende Abläufe direkt über die App starten lassen.

Unterstützung für Home Assistant

Parallel zur iPhone-Veröffentlichung wurde auch die Mac-Version deutlich erweitert. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Unterstützung von Home Assistant. Damit können Nutzer neben HomeKit auch alternative Smart-Home-Systeme einbinden und gemeinsam verwalten.

Ergänzend wurden Funktionen für Kameras ausgebaut. Livebilder lassen sich automatisch einblenden, etwa wenn eine Türklingel ausgelöst wird oder Bewegung erkannt wird. Diese Einblendungen erscheinen ohne zusätzliche Interaktion und sollen schnelle Reaktionen ermöglichen.

Eine weitere Erweiterung betrifft den automatischen Wechsel zwischen verschiedenen Haushalten. Die Anwendung erkennt das verbundene WLAN und passt die aktive Umgebung entsprechend an, etwa zwischen Wohnung und Büro. Auch die Steuerung von Gerätegruppen wurde überarbeitet, sodass einzelne Geräte innerhalb einer Gruppe gezielt bedient werden können.

Die iPhone-Version wird kostenlos angeboten und kann wie gesagt per Einmalzahlung freigeschaltet werden. Nutzer, die die Pro-Funktionen bereits auf dem Mac erworben haben, können diese auch auf dem iPhone nutzen.