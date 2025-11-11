iOS 27 bringt neue KI-Funktionen, Abo-Pläne im Gespräch

Mit iOS 27 plant Apple einen deutlichen Ausbau der hauseigenen KI-Funktionen. Im Mittelpunkt stehen drei Neuerungen: Eine grafisch überarbeitete Siri-Oberfläche, eine KI-gestützte Websuche sowie ein neuer Gesundheitsdienst innerhalb der Health-App. Letzterer soll als „Health+“ eingeführt werden und eine Art digitaler Assistent für Gesundheitsdaten sein.

Neue KI-Funktionen in iOS 27

Die Funktion soll dabei helfen, Bewegungs- und Vitaldaten auszuwerten, Gesundheitsziele zu formulieren und persönliche Empfehlungen im Alltag umzusetzen. Die KI-basierte Begleitung könnte sich unter anderem auf Schrittzahlen, Schlafdaten oder Pulsverläufe stützen und so eine kontinuierlich personalisierte Betreuung ermöglichen.

Ein Teil der neuen Funktionen wird bereits im Frühjahr mit iOS 26.4 verfügbar sein. Die umfassendere grafische Überarbeitung der Sprachassistenz folgt mit iOS 27 im Herbst.

Google-Modell wird intern umetikettiert

Die technische Grundlage für die neue Siri liefert ein KI-Modell aus Googles Gemini-Reihe. Apple hat ein speziell angepasstes Modell lizenziert, das laut übereinstimmenden Berichten rund 1,2 Billionen Parameter umfasst und jährlich etwa eine Milliarde Dollar kosten soll.

Um die Herkunft nicht öffentlich zu machen, firmiert das Modell intern unter dem Namen „AFM v10“, als wäre es eine neue Version der eigenen „Apple Foundation Models“. Diese tragen momentan noch die Versionsnummer 8.

Abo-Pläne im Gespräch

Ergänzend zu diesen Informationen wurden in aktuellen Systemanalysen auch Hinweise auf ein mögliches Abo-Modell entdeckt. In Entwicklerdateien und Diagnoseprotokollen fanden sich entsprechende Platzhalter, die künftig kostenpflichtige Zusatzfunktionen im Bereich Apple Intelligence nahelegen. Apple äußert sich dazu bislang nicht öffentlich.

Klar ist jedoch, dass der Konzern beim Ausbau seiner KI-Strategie auf eine Mischung aus externen Lösungen, interner Weiterentwicklung und möglicherweise neuen Geschäftsmodellen setzt.