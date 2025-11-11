Google-Modell wird intern umetikettiert
iOS 27 bringt neue KI-Funktionen, Abo-Pläne im Gespräch
Mit iOS 27 plant Apple einen deutlichen Ausbau der hauseigenen KI-Funktionen. Im Mittelpunkt stehen drei Neuerungen: Eine grafisch überarbeitete Siri-Oberfläche, eine KI-gestützte Websuche sowie ein neuer Gesundheitsdienst innerhalb der Health-App. Letzterer soll als „Health+“ eingeführt werden und eine Art digitaler Assistent für Gesundheitsdaten sein.
Neue KI-Funktionen in iOS 27
Die Funktion soll dabei helfen, Bewegungs- und Vitaldaten auszuwerten, Gesundheitsziele zu formulieren und persönliche Empfehlungen im Alltag umzusetzen. Die KI-basierte Begleitung könnte sich unter anderem auf Schrittzahlen, Schlafdaten oder Pulsverläufe stützen und so eine kontinuierlich personalisierte Betreuung ermöglichen.
Ein Teil der neuen Funktionen wird bereits im Frühjahr mit iOS 26.4 verfügbar sein. Die umfassendere grafische Überarbeitung der Sprachassistenz folgt mit iOS 27 im Herbst.
Die technische Grundlage für die neue Siri liefert ein KI-Modell aus Googles Gemini-Reihe. Apple hat ein speziell angepasstes Modell lizenziert, das laut übereinstimmenden Berichten rund 1,2 Billionen Parameter umfasst und jährlich etwa eine Milliarde Dollar kosten soll.
Um die Herkunft nicht öffentlich zu machen, firmiert das Modell intern unter dem Namen „AFM v10“, als wäre es eine neue Version der eigenen „Apple Foundation Models“. Diese tragen momentan noch die Versionsnummer 8.
Abo-Pläne im Gespräch
Ergänzend zu diesen Informationen wurden in aktuellen Systemanalysen auch Hinweise auf ein mögliches Abo-Modell entdeckt. In Entwicklerdateien und Diagnoseprotokollen fanden sich entsprechende Platzhalter, die künftig kostenpflichtige Zusatzfunktionen im Bereich Apple Intelligence nahelegen. Apple äußert sich dazu bislang nicht öffentlich.
Klar ist jedoch, dass der Konzern beim Ausbau seiner KI-Strategie auf eine Mischung aus externen Lösungen, interner Weiterentwicklung und möglicherweise neuen Geschäftsmodellen setzt.
Immer noch besser als das Rumgeeiere jetzt. Trotzdem auch irgendwie eine Bankrotterklärung was das KI-Thema angeht.
Warum muss eigentlich jeder Hersteller seinen Müll immer als Abo andrehen? Ich vermisse die Zeit als man noch einmal etwas gekauft hat und danach seine Ruhe gehabt hat.
Denk mal genau andersherum, dann kommst du schon drauf.
1+
Hauptsache man kann diesen ganzen Kram abschalten……ich will Fehler machen und daraus Lernen und nicht stumpf etwas übernehmen was mir von irgendeiner KI präsentiert wird.
Ich sag es so: Wo Kosten entstehen, darf auch ein Abo dahinter stehen. Es muss fair sein.
Klar. Wenn Apple zukünftig extreme Rechenleistung von Google und OpenAI hinzuziehen muss, weil Siri die simpelsten Aufgaben alleine nicht hinbekommt, ist es natürlich total fair, den User mit Abos auszubeuten.
Dann können die ja ihre Kosten bei Google an uns Kunden weiter geben. 1 Milliarde für das Modell, minus 20 Milliarden, die Apple von Google bekommt, dass die uns per Standardsuchmaschine an die verkaufen. Dann bekommen wir von Apple noch 19 Milliarden.
Mal im Ernst. Wir bezahlen für das iPhone soviel, dass Apple dadurch zum wertvollsten Unternehmen der Welt geworden ist.
Ist mir ehrlich gesagt relativ egal, für KI Funktionen werde ich definitiv kein Abo abschließen, da nutze ich lieber weiter meine kostenlos vorhandene natürliche Intelligenz
Früher gab es nur wenig wo dauerhaft mindestens ein Server empfindlich vorgehalten und gepflegt werden musste. Ganz zu schweigen von der stetigen Weiterentwicklung der „Funktion“
Weil die Kosten für eine KI halt auch keine Flat sind, sondern jede Abfrage Ressourcen kostet. Es geht ja dabei eben nicht nur um lokale LLM, sondern auch um entsprechende Serverabfragen.
Nicht wenn man es lokal laufen lässt. Das war doch das was Apple wollte oder?
@Suppentresor Es gibt KI und es gibt KI. Um ein paar simple Daten auszuwerten wie Schritte oder Puls genügt ein lokales Modell vollauf. Sprachmodelle wie ChatGPT und Co brauchen aber ganze Rechenzentren und jede Anfrage kostet. Das mit einem Abo anzubieten finde ich OK. Man muss das Angebot ja nicht nutzen.
Jein. Man muss unterscheiden zwischen dem lokalen Modell und dem großen Modell. Auf einem iPhone reicht der RAM nicht für das große Modell(Gemini) Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man 256GB RAM braucht um eines der großen Modelle zu verwenden.
Also läuft ein Teil lokal und bei komplizierteren Anfragen, geht das in die Cloud. Hier will Apple dann eigene Server verwenden, damit unsere Daten nicht noch weiter gehen.
Dann hoffe ich mal, dass das im iCloud+-Abo drin ist.
Die Hoffnung stirbt sofort
Bei Apple One vielleicht… oder heißt es dann Apple Two?
Ich dachte, Siri arbeite mit ChatGPT zusammen? Das wurde doch massiv in iOS integriert… und jetzt plötzlich Gemini? Ist Siri dann eine Mischung aus beidem? Oder fliegt openAI wieder raus? Kann das mal jemand kurz und knapp verständlich erklären? Danke!
Frag doch ChatGPT?
Siri greift auf ChatGPT zurück, wenn es nicht weiter weiß. Mit diesem Unterbau sollte Siri nicht mehr nachfragen müssen.
Da es noch nicht bekannt ist wie es gemacht wird kann es dir auch niemand erklären…
Das Abo können sie sich in die Haare schmieren, Abo hier, Abo da. Man hat die schnauze so voll von Abos aber es gibt immer wieder einen, dem es egal ist und auf die Setzen die ganzen Anbieter.
Dann sabbelt mich nicht nur meine Ehefrau sondern auch noch Siri voll, um mich auf meinen „ungesunden Lebenswandel“ hinzuweisen. Nee, auf dieses Abo kann ich wohl verzichten.
+1
Solange es kein Tanzkurs ist genieß den ungesunden Lebens Wandel ;)
Wird Zeit, dass diese KI-Bubble mit ihren zwielichtigen Finanzstrukturen endlich platzt & sowohl die Unternehmenswerte als auch die Erwartungen an KI mal auf ein realistischeres Maß zurechtstutzt.
So Dinge wie die Einführung von Werbung in Apple Maps zu Ungunsten der User Experience kann man sich als Aktienunternehmen sparen, wenn man bzgl. der Investorenerwartungen nicht mit massiv überbewerteten KI-Unternehmen mithalten muss.
Das bedeutet natürlich nicht, dass sich das Management dann gegen Werbung entscheidet, aber es eröffnet zumindest Spielraum für Entscheidungen Pro UX & Contra mehr Werbung & höherer Abokosten.
Wörter wie KI, Gesundheitsdaten und Google möchte man nicht in einem Satz lesen. Schäbig.
Ich brauche kein KI unterstützes Health.
Gibt aber schon tolle Apps, um hier beispielsweise „Bevel“ zu nennen.
Ist mir zum Glück vollkommen egal. Unabhängig davon, was in der Zukunft in Sachen KI noch kommen mag, habe ich die seit Anbeginn deaktiviert.
Kurz gesagt: Tim hatte zu viel in der Entwicklung weggespart.
Dadurch ist Apple auch nicht mit einem Jahr verzögerung in der Lage Siri auf ein heute übliches Maß der KI anzuheben.
Jetzt lizensiert man halt das 2. oder 3.beste System (Google) damit man dann nach 2 Jahren Verzögerung etwas liefern kann, auch wenn die Daten dafür zu Google fließen?
Trainingsdaten bekommen sie so mehr als genug – eigentlich der schlauste Ansatz um schnell aufzuholen. Apple sitzt ja zwischen dem User und dem Google Modell, kann also die eigenen Modelle mit den Daten trainieren und auch prüfen.
Wo ist beim Abo das „möglicherweise neue Geschäftsmodell“? Apple melkt seine Kunden doch mittlerweile, wo immer es geht (bei in Europa immer weniger Leistung und technisch hinterherlaufend).
…. Ki verbieten sollte man den Mist. Verblödung der Menschheit nimmt seinen Lauf. Freu mich auf die KI Posts jetzt