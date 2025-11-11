Neues iPhone-Zubehör aus Stoff: Apple stellt „iPhone Pocket“ vor

Apple bringt gemeinsam mit dem japanischen Modedesigner ISSEY MIYAKE ein neues Accessoire auf den Markt. Die sogenannte „iPhone Pocket“ ist ein in Japan gefertigtes, nahtlos gestricktes Textiletui, das sich flexibel an iPhones und weitere Alltagsgegenstände anpasst.

Das Accessoire basiert auf einem offenen Strickgewebe mit Rippenstruktur und erinnert an die bekannten Faltenstoffe der Modemarke. Die Struktur erlaubt eine gewisse Durchsicht und macht das Display des iPhones teilweise erkennbar.

Die iPhone Pocket lässt sich auf unterschiedliche Weise tragen. Nutzer können sie in der Hand halten, an Taschen befestigen oder direkt am Körper tragen. Zwei Varianten stehen zur Wahl: ein kurzes Modell mit acht Farben und ein längeres mit drei Farben.

Das Farbspektrum umfasst unter anderem Töne wie Zimt, Pfauenblau und Zitronengelb. Die Preise betragen in den USA 149,95 Dollar für die kurze und 229,95 Dollar (!) für die lange Version.

Die textilen Hüllen erinnern in ihrer Grundidee an ein früheres Apple-Produkt: Bereits 2004 hatte das Unternehmen sogenannte iPod-Socken vorgestellt, die in mehreren Farben verkauft wurden und ebenfalls eine einfache Möglichkeit boten, mobile Geräte zu transportieren und zu schützen.

Apples iPod Socken aus dem Jahr 2004

Limitierte Verfügbarkeit in ausgewählten Märkten

Die Einführung des neuen Zubehörs erfolgt ab dem 14. November. Zum Start wird die iPhone Pocket ausschließlich in ausgewählten Apple Stores sowie über den Apple-Onlineshop in bestimmten Regionen erhältlich sein. Dazu zählen neben den USA auch Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Südkorea, Singapur, China und Taiwan. Ob und wann die Socken auch hierzulande verfügbar sein werden, ist derzeit noch unklar.

Entwickelt wurde das Produkt in enger Abstimmung mit Apple. Die Zusammenarbeit mit ISSEY MIYAKE zielte darauf ab, Funktionalität und Gestaltungsfreiheit zu verbinden. Apple hebt hervor, dass die Farbgestaltung bewusst auf die aktuellen iPhone-Modelle abgestimmt wurde, sodass individuelle Kombinationen möglich sind. Vor Ort in den Apple Stores stehen Mitarbeiter bereit, um bei der Auswahl und beim Styling des neuen Zubehörs zu beraten.