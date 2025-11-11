Apple legt iPhone Air auf Eis: Schwache Nachfrage stoppt Produktion

Apple soll die Vorbereitungen zur Einführung des nächsten iPhone-Air-Modells vorerst gestoppt haben. Ursprünglich war die zweite Generation des besonders dünnen Smartphones für den Herbst 2026 vorgesehen. Nun wurde die geplante Markteinführung aus dem internen Zeitplan des Unternehmens gestrichen. Das berichtet The Information unter Berufung auf informierte Kreise.

Das einzige iPhone für das Apple derzeit einen Zusatz-Akku verkauft

Erst mal kein direkter Nachfolger

Grund für die Entscheidung sollen enttäuschende Verkaufszahlen des aktuellen iPhone Air sein, das im September 2025 vorgestellt wurde. Seit der initialen Präsentation des Air sollen die Produktionsmengen schrittweise reduziert worden sein. Der Fertigungspartner Foxconn hat laut Bericht fast alle Produktionslinien für das Gerät abgebaut. Auch Luxshare, ein weiterer Auftragsfertiger, hat die Herstellung bereits im Oktober beendet.

Das iPhone Air galt als Versuch, mit einem besonders schlanken und leichten Design neue Zielgruppen anzusprechen. Technische Kompromisse wie ein kleinerer Akku und nur eine rückseitige Kamera machten das Modell jedoch weniger attraktiv. Gleichzeitig lag der Einstiegspreis mit 1.199 Euro nur knapp unter dem des deutlich leistungsfähigeren iPhone 17 Pro, das offiziell ab 1.299 Euro zu haben ist.

Strategiewechsel bei der Produktplanung

Apple hat in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, ein viertes iPhone-Modell erfolgreich zu positionieren. Weder das kompakte iPhone mini noch das größere iPhone Plus konnten sich langfristig im Markt behaupten. Das iPhone Air war der jüngste Versuch, eine alternative Geräteklasse zwischen Standard- und Pro-Modellen zu etablieren.

Trotz der aktuellen Entwicklung soll das Projekt iPhone Air noch nicht vollständig aufgegeben worden sein. Laut The Information arbeiten einzelne Ingenieure und Zulieferer weiterhin an einem möglichen Nachfolger. Intern werde an einer überarbeiteten Version mit größerem Akku, verbessertem Kühlsystem und möglicherweise einem zweiten Kamerasensor gearbeitet. Ob und wann diese überarbeitete Version erscheint, ist derzeit unklar.

Ein möglicher Termin könnte das Frühjahr 2027 sein. Dann ist auch die Markteinführung der Modelle iPhone 18 und iPhone 18e geplant. Bei Amazon ist das iPhone Air schon jetzt mit 200 Euro Nachlass erhältlich.