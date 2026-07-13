iOS 27 Beta: Stabiler Eindruck, aber nicht ohne Risiken

Apple dürfte noch in dieser Woche die ersten öffentlichen Beta-Versionen von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und den weiteren Betriebssystemen freigeben. Nachdem bislang nur registrierte Entwickler Zugriff auf die Testversionen hatten, können dann auch interessierte Privatanwender die neuen Systeme ausprobieren.

Bereits zur WWDC hatte Apple die ersten Entwickler-Betas veröffentlicht und wenig später mit Beta 2 und Beta 3 weitere Funktionen nachgereicht. Unter anderem wurden dabei Siri, die Wallet-App, Home und die Nachrichten-App erweitert.

Die bisherigen Eindrücke fallen überwiegend positiv aus. Die aktuellen Testversionen arbeiten im Alltag weitgehend stabil und reagieren auf vielen Geräten spürbar schneller als ihre Vorgänger. Gleichzeitig halten sich Fehler und Inkompatibilitäten bislang in Grenzen. Größere Änderungen an der Bedienung sollten Nutzer allerdings nicht erwarten. Apple konzentriert sich in diesem Jahr vor allem auf Optimierungen bei Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit.

Die auffälligsten Neuerungen, also Siri AI und der Ausbau von Apple Intelligence machen bekanntlich einen Bogen um europäische iPhones und kann auch auf dem Mac derzeit nur eingeschränkt und in englischer Sprache ausprobiert werden.

Vorsicht bei Banking-Apps und 2FA-Apps

Trotz des stabilen Eindrucks bleibt eine öffentliche Beta eine Vorabversion. Wer sein iPhone oder den Mac produktiv nutzt, sollte vor der Installation prüfen, welche Anwendungen unverzichtbar sind. Besonders Banking-Apps sowie Werkzeuge zur Zwei-Faktor-Authentifizierung reagieren häufig empfindlich auf neue Betriebssystemversionen.

Einige Anbieter blockieren den Zugriff auf Beta-Systemen bewusst oder schränken einzelne Funktionen ein. Hintergrund sind Sicherheitsmechanismen, die verhindern sollen, dass Anwendungen auf einer noch nicht vollständig freigegebenen Software betrieben werden. Im ungünstigsten Fall ist der Zugriff auf Onlinebanking oder wichtige Anmeldeverfahren vorübergehend nicht möglich.

Wer die Beta installieren möchte, sollte deshalb vorab sicherstellen, dass alternative Anmeldemöglichkeiten vorhanden sind und aktuelle Backups existieren. Besonders bei Geräten, die täglich für Arbeit oder Bankgeschäfte genutzt werden, empfiehlt sich etwas Zurückhaltung bis zur endgültigen Freigabe im Herbst.

Apple hatte bereits Anfang Juni die Kompatibilitätslisten für iOS 27, macOS 27 und die weiteren Systeme veröffentlicht. Die kurze Variante: Die Unterstützung der iPhone-11-Generation bleibt erhalten, während macOS inzwischen ausschließlich auf Macs mit Apple-Prozessoren läuft.