Öffentliche Betas sollen noch diese Woche starten
iOS 27 Beta: Stabiler Eindruck, aber nicht ohne Risiken
Apple dürfte noch in dieser Woche die ersten öffentlichen Beta-Versionen von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und den weiteren Betriebssystemen freigeben. Nachdem bislang nur registrierte Entwickler Zugriff auf die Testversionen hatten, können dann auch interessierte Privatanwender die neuen Systeme ausprobieren.
Bereits zur WWDC hatte Apple die ersten Entwickler-Betas veröffentlicht und wenig später mit Beta 2 und Beta 3 weitere Funktionen nachgereicht. Unter anderem wurden dabei Siri, die Wallet-App, Home und die Nachrichten-App erweitert.
Die bisherigen Eindrücke fallen überwiegend positiv aus. Die aktuellen Testversionen arbeiten im Alltag weitgehend stabil und reagieren auf vielen Geräten spürbar schneller als ihre Vorgänger. Gleichzeitig halten sich Fehler und Inkompatibilitäten bislang in Grenzen. Größere Änderungen an der Bedienung sollten Nutzer allerdings nicht erwarten. Apple konzentriert sich in diesem Jahr vor allem auf Optimierungen bei Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit.
Die auffälligsten Neuerungen, also Siri AI und der Ausbau von Apple Intelligence machen bekanntlich einen Bogen um europäische iPhones und kann auch auf dem Mac derzeit nur eingeschränkt und in englischer Sprache ausprobiert werden.
Vorsicht bei Banking-Apps und 2FA-Apps
Trotz des stabilen Eindrucks bleibt eine öffentliche Beta eine Vorabversion. Wer sein iPhone oder den Mac produktiv nutzt, sollte vor der Installation prüfen, welche Anwendungen unverzichtbar sind. Besonders Banking-Apps sowie Werkzeuge zur Zwei-Faktor-Authentifizierung reagieren häufig empfindlich auf neue Betriebssystemversionen.
Einige Anbieter blockieren den Zugriff auf Beta-Systemen bewusst oder schränken einzelne Funktionen ein. Hintergrund sind Sicherheitsmechanismen, die verhindern sollen, dass Anwendungen auf einer noch nicht vollständig freigegebenen Software betrieben werden. Im ungünstigsten Fall ist der Zugriff auf Onlinebanking oder wichtige Anmeldeverfahren vorübergehend nicht möglich.
Wer die Beta installieren möchte, sollte deshalb vorab sicherstellen, dass alternative Anmeldemöglichkeiten vorhanden sind und aktuelle Backups existieren. Besonders bei Geräten, die täglich für Arbeit oder Bankgeschäfte genutzt werden, empfiehlt sich etwas Zurückhaltung bis zur endgültigen Freigabe im Herbst.
Apple hatte bereits Anfang Juni die Kompatibilitätslisten für iOS 27, macOS 27 und die weiteren Systeme veröffentlicht. Die kurze Variante: Die Unterstützung der iPhone-11-Generation bleibt erhalten, während macOS inzwischen ausschließlich auf Macs mit Apple-Prozessoren läuft.
Sparda + 2FA, MS Auth funktioniert alles bei mir
Was leider nicht heißt, dass das bei der nächsten Beta-Release immer noch so ist. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar hoch, dass es auch dann keine Probleme gibt, aber es kann durchaus doch passieren.
Warum nicht 2 Monate warten, statt sich jetzt mit einer Beta rumärgern?
Weil die Neuerungen einfach schon zu gut sind um noch zu warten.
Meinst du die Neuerungen die es bei uns nicht gibt? Ja das ist ein guter Grund die Beta nicht zu installieren!
Die interessieren mich tatsächlich weniger als die Verbesserungen unter der Haube, die Version läuft ja wirklich deutlich schneller.
Wenn man nicht so süchtig ist stört einen das nicht so sehr wenn mal was nicht ganz so funktioniert. Dafür kann man fehler melden bevor es in den release geht
Ich nutze seit ca. 2 Wochen die Beta und muss echt sagen, dass ich von der Stabilität keinen Unterschied zu iOS26 festgestellt habe. Auch die Akkulaufzeit ist gut – iPhone 16 Pro Max.
Weiß aber jemand, ob ich von der Developer Beta auf die Public Beta wechseln kann, ohne ein zurücksetzen?
Eigentlich sollte man das wissen, bevor man sich eine Beta installiert. Stelle einfach auf Public Beta und deaktiviere die Developer. Sobald es dann eine neuere Version gibt, bekommst du sie.
Ja kannst Du, solange die public beta neuer ist, als die Developer Beta. Also schon jetzt developer Teilnahme deaktivieren und sobald public beta angeboten wird, in den Einstellungen aktivieren. That’s all!
Gruß Oli
Ja kannst wechseln
Ja, das geht. Einfach in der Liste dann die Public Beta auswählen.
IOS26 legt die Messlate ja wirklich niedrig. Es kann nur besser werden. Ich habe alle 2 Tage mindest 1 Glitch, Softwarefehler, Hänger, etc. IOS26 ist crap. Ich hoffe bei IOS27 auf Verbessreung.
Seit Beta 3 funktioniert bei mir kein Schlummern mehr beim Schlafplan/Wecker.
Keinerlei Probleme mit der 3. Beta von iOS 27, auch nicht mit der von iPadOS und macOS.
Muss such sagen das es absolut die stabilste Beta ist die ich bisher getestet habe.
Nutze sie seot dem Beta Start von iOS 27.
läuft gut. Keine Probleme bisher bemerkt.
Deutsche Bank, Norwegian, Amazon Visa, Amex, problemlos. Akku minimal besser als vorher, iPhone Air. Stabile Developer Beta. Kurzbefehle und Automationen mit Siri erstellen klappt super. Selbst komplexe Automationen mit Kalenderabfragen und Stichwortsuchen zum triggern von Aktionen werden erstellt. Leider muss man alle Automationen einmalig manuell starten und Zugriff auf Kurzbefehle zulassen, dann aber reibungslos.
Passkeys funktionieren nicht bei mir
Die Barmer Apps funktionieren noch nicht
Doch – tut sie (hier iPhone 17). – D.h. sie geht auf, nach gefühlt 5 Mal authentifizieren, aber das war vor der Beta schon buggy. Wer so eine App entwickelt, gehört durch KI ersetzt, ernsthaft.
Sollten erstmal das aktuelle zum Laufen bringen! Aber neues ist wichtiger bringt mehr …
Was genau läuft denn nicht? Und inwieweit bringt es Apple finanziell mehr, wenn sie sich jetzt auf das kostenlos zur Verfügung stehende iOS 27 konzentrieren?
Wozu primär an 26 rumdoktern? Wenn iOS 27 da ist werden vermutlich die wenigsten bei 26 bleiben. Das war bei 18 sicherlich anders aber wenn man ein neues Gerät kauft hatte man ohnehin keine Wahl. Zudem werden idR viele Änderungen, insbesondere gefixte Sicherheitslücken auch in die nächste 26.x fließen.
Wie schaut es aus mit Sparkasse und DKB?
Sparkasse läuft
Einwandfrei mit Stolperern: Hin und wieder Appneustart, wgn. einer Fehlermeldung (unsicher ob wgn. Beta).
Bei mir läuft die Beta 3 auf meinem iPhone Air so gut wie eine Finalversion.
Seit Beta 3 wird weder mein Gerät heiß noch geht der Akku schnell leer.
Und flüssiger als iOS 26 läuft es allemal.
Aus irgendeinem Grund hatte ich nicht mitbekommen dass Siri AI nicht in der EU erscheinen wird und nach der WWDC erst einmal die neue Beta installiert…
Nur um zu sehen dass Siri AI nicht nur fehlte, sondern auch noch eine ältere Version von Siri auf einmal auf meinem iPhone 17 Pro aufploppte. D.h. der bunt scheinende Rahmen war weg, stattdessen erschien unten am Bildschirm wieder dieses runde animierte Objekt. Und alles was ich an Apple Intelligence auf dem Handy hatte war auch komplett verschwunden.
Würde mich also interessieren ob die Public Beta für Nutzer aus der EU wenigstens wieder den AI Stand von iOS 26 hat…
Ich warte bis auf den Final Release.
Ich freue mich schon riesig auf die neue Familienfreigabe/Bildschirmzeit!!!
(Aktuell bin ich genervt das ein In-App Kauf trotz Familienfreigabe nicht bei den anderen ankommt auf iOS 26.)
Das Highlight neben Siri AI, wenn die denn nach Europa kommt.
Es ist also diesmal wirklich ein Snow Leopard iOS geworden:)
Nicht jeder In-App-Kauf darf über die Familienfreigabe geteilt werden. Legt immer der Entwickler fest. Vermutlich hast du schon danach geschaut, falls nicht, hier als kleiner Hinweis.