Foto-Entrümpler: Reclean erweitert Wischansicht und Kartenfunktion

Vor einigen Monaten haben wir die kostenlose iPhone-App Reclean noch unter ihrem ursprünglichen Namen Photo Cleaner vorgestellt. Seitdem haben die Entwickler den Funktionsumfang kontinuierlich erweitert. Nach der Umbenennung kamen unter anderem eine Videokomprimierung, eine anpassbare Erkennung ähnlicher Fotos sowie eine überarbeitete Vollbildansicht hinzu.

Mit Version 1.0.26 setzt sich diese Entwicklung fort und ergänzt den Foto-Entrümpler um zwei weitere Funktionen, die den Umgang mit großen Mediatheken vereinfachen sollen.

Screenshots mit Text per Wischgeste prüfen

Im Mittelpunkt des aktuellen Updates steht die sogenannte Swipe-Ansicht. Diese erlaubt es, Fotos nacheinander zu sichten und direkt zu entscheiden, welche Aufnahmen behalten oder gelöscht werden sollen. Bisher konzentrierte sich diese Ansicht vor allem auf doppelte und ähnliche Bilder. Jetzt lassen sich darüber auch Screenshots sowie Fotos und andere Inhalte mit erkanntem Text durchgehen.



Gerade Bildschirmfotos sammeln sich auf vielen iPhones schnell an. Dazu kommen gescannte Dokumente, Fotos von Mitschriften, Präsentationsfolien oder andere Bilder mit Text, die häufig nur vorübergehend benötigt werden. Die neue Funktion bündelt diese Inhalte in der Wischansicht und erleichtert so das gezielte Aussortieren, ohne dass Nutzer erst verschiedene Kategorien der App durchsuchen müssen.

Standortinformationen auf Karte öffnen

Die zweite Neuerung betrifft die Metadaten von Fotos und Videos. Enthält eine Aufnahme GPS Informationen, genügt künftig ein Fingertipp auf den gespeicherten Aufnahmeort. Reclean öffnet anschließend direkt eine Kartenansicht und zeigt den entsprechenden Standort an. Nutzer können dadurch schneller nachvollziehen, wo ein Foto oder Video entstanden ist, ohne dafür in die Fotos-App von Apple wechseln zu müssen.



Am grundlegenden Konzept der Anwendung ändert sich nichts. Reclean arbeitet weiterhin vollständig lokal auf dem iPhone. Die Analyse der Mediathek erfolgt ohne Benutzerkonto und ohne Übertragung persönlicher Fotos an externe Server. Auch ein Abonnement oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen gibt es nach wie vor nicht.