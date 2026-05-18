iOS 27: Apple will Siri-Chatverläufe stärker begrenzen

Apple will die neue Siri-App in iOS 27 offenbar mit zusätzlichen Datenschutzoptionen ausstatten. Laut Bloomberg sollen Nutzer festlegen können, wie lange Siri-Unterhaltungen gespeichert bleiben. Zur Auswahl stehen demnach 30 Tage, ein Jahr oder dauerhaft.

Von Apples KI ist bislang nur wenig konkurrenzfähig.

Die Funktion erinnert an die Nachrichten-App, in der sich ebenfalls einstellen lässt, ob Unterhaltungen automatisch gelöscht werden sollen. Für Siri wäre dies ein wichtiger Unterschied zu vielen klassischen KI-Chatbots, die stark auf Gesprächsverläufe und Erinnerungsfunktionen setzen, um Antworten im Laufe der Zeit stärker zu personalisieren.

Apple dürfte den Ansatz entsprechend als Datenschutzvorteil vermarkten. Der Konzern steht beim Thema KI weiterhin unter Druck, weil viele angekündigte Siri-Funktionen deutlich später kommen als ursprünglich erwartet. Mit iOS 27 soll Siri näher an moderne Chatbots heranrücken, gleichzeitig aber stärker kontrollieren, welche Informationen gespeichert werden.

Siri-App mit Verlauf

Die geplante Siri-App soll frühere Gespräche anzeigen und neue Unterhaltungen starten können. Dazu hatten wir euch bereits im Artikel „Siri in iOS 27: Mehr Chatbot, weniger Sprachbefehl“ informiert.

Neu ist der Hinweis, dass Nutzer offenbar auch entscheiden können, wie die App startet. Möglich sein soll entweder eine Übersicht bisheriger Unterhaltungen oder direkt ein neuer Chat. Damit würde Siri eher wie eine eigenständige KI-Anwendung funktionieren und weniger wie ein flüchtiger Systemdialog.

Mehr Datenschutz, weniger Gedächtnis

Die automatische Löschung hat allerdings auch eine Kehrseite. Je weniger Informationen Siri dauerhaft behalten darf, desto schwieriger wird es, persönliche Vorlieben, wiederkehrende Aufgaben oder frühere Zusammenhänge in spätere Antworten einzubeziehen.

Interessant ist zudem, dass die neue Siri-App trotz jahrelanger Verzögerungen offenbar zunächst als Beta gekennzeichnet werden könnte. iOS 27 wird voraussichtlich zur WWDC vorgestellt, die am 8. Juni beginnt.