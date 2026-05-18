KI-Banking: Kontozugriff für ChatGPT

OpenAI erweitert ChatGPT um einen neuen Finanzbereich. Nutzer können künftig unterstützte Bankkonten, Kreditkarten, Investmentkonten und weitere Finanzkonten verbinden, um Ausgaben, Abos, Rechnungen, Vermögen und Portfolio-Informationen direkt in ChatGPT auszuwerten. Zum Start ist die Funktion allerdings nur für Pro-Nutzer in den USA verfügbar.

Die Verbindung läuft über Plaid. OpenAI spricht von mehr als 12.000 unterstützten Finanzinstituten. Nach der Einrichtung synchronisiert und kategorisiert ChatGPT die Daten und zeigt sie in einer eigenen Finanzansicht an. Dort lassen sich etwa Ausgaben nach Kategorien, wiederkehrende Zahlungen, kommende Abbuchungen, Abos, Vermögensentwicklung oder Portfolioverteilung einsehen.

Zusätzlich können Nutzer direkt in ChatGPT Fragen zu ihren Finanzen stellen. Beispiele reichen von „Wofür habe ich diesen Monat am meisten Geld ausgegeben?“ über „Welche Abos bezahle ich?“ bis hin zu Sparzielen, Budgetplanung oder der Einschätzung, ob bestimmte Ausgaben zum bisherigen Monatsverlauf passen.

Kein Zugriff auf Überweisungen

Wichtig ist die Einschränkung: ChatGPT soll Finanzdaten auswerten und erklären, aber keine Bankgeschäfte ausführen. OpenAI betont, dass der Dienst kein Geld bewegen, keine Rechnungen bezahlen, keine Trades auslösen, keine Kontoeinstellungen ändern und keine Steuererklärung einreichen kann.

Die Funktion ist damit eher als Finanz-Dashboard mit gezielten Auskünften zu verstehen. ChatGPT kann Zusammenhänge erklären, wiederkehrende Kosten aufzeigen oder bei der Planung helfen. Rechtliche, steuerliche oder Anlageberatung ersetzt der Dienst ausdrücklich nicht.

Daten lassen sich wieder entfernen

OpenAI verweist zudem auf mehrere Kontrollmöglichkeiten. Nutzer wählen selbst aus, welche Konten verbunden werden. Die Verbindung kann jederzeit getrennt werden. Nach dem Entfernen sollen synchronisierte Kontodaten innerhalb von 30 Tagen aus OpenAIs Systemen gelöscht werden. Auch bei Plaid sollen die mit ChatGPT verknüpften Daten innerhalb von 30 Tagen entfernt werden.

Der Finanzbereich ist zunächst auf ChatGPT im Web und unter iOS in den USA beschränkt. Eine Ausweitung auf Plus-Nutzer ist geplant, sobald OpenAI aus dem Pro-Test gelernt hat. Für Nutzer in Deutschland ist die Funktion derzeit noch nicht verfügbar. Hierzulande kann man etwa auf Drittanbieter-Lösungen wie Simplebanking zurückgreifen.