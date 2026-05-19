iPhone 17 Pro lädt im Vergleichstest am schnellsten

Das iPhone 17 Pro hat in einem aktuellen Ladevergleich von CNET den ersten Platz in der Gesamtwertung erreicht. Getestet wurden 33 Smartphones. Bewertet wurde nicht nur das kabelgebundene Laden, sondern auch die Geschwindigkeit beim kabellosen Laden.

Für den Test wurden die Geräte jeweils 30 Minuten lang geladen. Der Akkustand lag zu Beginn bei höchstens zehn Prozent. Beim kabelgebundenen Laden nutzte CNET das mitgelieferte Kabel und ein Netzteil, das mindestens die maximale Ladeleistung des jeweiligen Geräts unterstützt. Bei Smartphones mit kabelloser Ladefunktion wurde zusätzlich ein passendes Qi-, Qi2- oder Qi2.2-Ladegerät verwendet.

Das iPhone 17 Pro profitierte dabei von zwei Faktoren: Es unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 40 Watt und kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt über Qi2.2. Zudem ist der Akku mit 4.252 mAh kleiner als bei vielen Android-Flaggschiffen. Dadurch steigt der prozentuale Ladefortschritt schneller, auch wenn andere Geräte absolut mehr Energie aufnehmen können.

Samsung vorn beim Kabel

Beim reinen Laden per Kabel lag nicht Apple, sondern Samsung vorn. Das Galaxy S26 Ultra kam mit 60-Watt-Laden nach 30 Minuten auf 76 Prozent. Das iPhone 17 Pro erreichte 74 Prozent und landete damit knapp dahinter, gleichauf mit dem Moto G Stylus. OnePlus kam mit dem OnePlus 15 auf 72 Prozent.

Beim kabellosen Laden drehte Apple den Vergleich dagegen deutlich. Das iPhone 17 Pro erreichte nach 30 Minuten 55 Prozent. Das iPhone 17 Pro Max kam auf 53 Prozent, das iPhone 17 auf 49 Prozent und das iPhone Air auf 47 Prozent. Das Galaxy S26 Ultra lag in diesem Teiltest bei 39 Prozent.

Besonders schnell ist das iPhone 17 Pro beim drahtlosen Laden.

Prozentwerte mit Einschränkung

Der Vergleich ist trotzdem mit Vorsicht zu lesen. Ein kleinerer Akku ist schneller prozentual gefüllt als ein deutlich größerer. CNET weist selbst darauf hin, dass Akkugröße, Prozessor und Softwareeffizienz gemeinsam über die tatsächliche Laufzeit entscheiden. In den Laufzeittests schnitt das iPhone 17 Pro Max ebenfalls stark ab.

Interessant ist auch der Blick auf die Konstanz. Über alle getesteten aktuellen iPhone-Modelle hinweg kam Apple auf einen durchschnittlichen Ladefortschritt von 54,6 Prozent. Samsung lag mit neun getesteten Modellen bei 38,5 Prozent. Für iPhone-Nutzer ist die wichtigste Erkenntnis daher weniger der Titel „schnellstes Smartphone“, sondern Apples inzwischen sehr solides Gesamtpaket aus Kabel-, Qi2.2- und Akkuleistung.