Digital Car Key: Toyota ist der nächste Apple-Partner

Toyota ist der nächste Autohersteller, der die Möglichkeit anbietet, einen digitalen Autoschlüssel direkt in der iPhone-Wallet zu hinterlegen. Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, doch wurden die technischen Voraussetzungen dafür auf Apples Seite offenbar bereits geschaffen.

Dem Apple-Blog Mac-Rumors zufolge hat Apple seine Schnittstellen bereits entsprechend aktualisiert. Nun ist es an Toyota, die Funktion offiziell anzukündigen und vor allem auch zu kommunizieren, welche Fahrzeuge die Wallet-Integration unterstützen.

Die Apple-Funktion „Digitaler Autoschlüssel“ (oder „Digital Car Key“) ermöglicht es, unterstützte Fahrzeuge direkt mit dem iPhone auf- oder abzuschließen oder zu starten. Grundlage für die Funktion ist ein in der iPhone-Wallet abgelegter virtueller Autoschlüssel. Das Hinzufügen läuft abhängig vom Hersteller jeweils unterschiedlich, in der Regel wird dabei eine App des Fahrzeugherstellers auf dem iPhone vorausgesetzt.

BMW war erster Partner

Apple hat die Möglichkeit zum Ablegen von Autoschlüsseln in der iOS-Wallet vor fünf Jahren mit iOS 13.6 eingeführt. Als Hersteller war damals BMW mit von der Partie. Seither hat eine Reihe von weiteren Anbietern mit der Funktion kompatible Fahrzeuge auf den Markt gebracht, darunter Audi, Mercedes-Benz, Polestar, Hyundai und Kia.

Im Sommer hat Apple im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz angekündigt, dass zeitnah weitere Fahrzeuganbieter die „Digital Car Key“-Funktion unterstützen. Unter den durch den iPhone-Hersteller angekündigten Herstellern finden sich auch Porsche und Smart.

Funktionsumfang unterschiedlich

Der konkrete Funktionsumfang von „Digital Car Key“ unterscheidet sich abhängig von der Marke und dem Modell. Bei einigen Fahrzeugen genügt es, dass man in deren Nähe kommt, um die Türen zu entriegeln. Bei anderen Autos muss man das iPhone oder die Apple Watch direkt an den Türgriff halten und ein Teil der Fahrzeuge lässt sich auch aus der Ferne auf- oder abschließen. Als Fahrzeuginhaber kann man diese Funktionen nutzen, muss es aber nicht. Der letztendlich verfügbare Funktionsumfang hängt davon ab, was man über die iOS-Einstellungen festlegt.