Vorbereitungen laufen bereits
Digital Car Key: Toyota ist der nächste Apple-Partner
Toyota ist der nächste Autohersteller, der die Möglichkeit anbietet, einen digitalen Autoschlüssel direkt in der iPhone-Wallet zu hinterlegen. Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, doch wurden die technischen Voraussetzungen dafür auf Apples Seite offenbar bereits geschaffen.
Dem Apple-Blog Mac-Rumors zufolge hat Apple seine Schnittstellen bereits entsprechend aktualisiert. Nun ist es an Toyota, die Funktion offiziell anzukündigen und vor allem auch zu kommunizieren, welche Fahrzeuge die Wallet-Integration unterstützen.
Die Apple-Funktion „Digitaler Autoschlüssel“ (oder „Digital Car Key“) ermöglicht es, unterstützte Fahrzeuge direkt mit dem iPhone auf- oder abzuschließen oder zu starten. Grundlage für die Funktion ist ein in der iPhone-Wallet abgelegter virtueller Autoschlüssel. Das Hinzufügen läuft abhängig vom Hersteller jeweils unterschiedlich, in der Regel wird dabei eine App des Fahrzeugherstellers auf dem iPhone vorausgesetzt.
BMW war erster Partner
Apple hat die Möglichkeit zum Ablegen von Autoschlüsseln in der iOS-Wallet vor fünf Jahren mit iOS 13.6 eingeführt. Als Hersteller war damals BMW mit von der Partie. Seither hat eine Reihe von weiteren Anbietern mit der Funktion kompatible Fahrzeuge auf den Markt gebracht, darunter Audi, Mercedes-Benz, Polestar, Hyundai und Kia.
Im Sommer hat Apple im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz angekündigt, dass zeitnah weitere Fahrzeuganbieter die „Digital Car Key“-Funktion unterstützen. Unter den durch den iPhone-Hersteller angekündigten Herstellern finden sich auch Porsche und Smart.
Funktionsumfang unterschiedlich
Der konkrete Funktionsumfang von „Digital Car Key“ unterscheidet sich abhängig von der Marke und dem Modell. Bei einigen Fahrzeugen genügt es, dass man in deren Nähe kommt, um die Türen zu entriegeln. Bei anderen Autos muss man das iPhone oder die Apple Watch direkt an den Türgriff halten und ein Teil der Fahrzeuge lässt sich auch aus der Ferne auf- oder abschließen. Als Fahrzeuginhaber kann man diese Funktionen nutzen, muss es aber nicht. Der letztendlich verfügbare Funktionsumfang hängt davon ab, was man über die iOS-Einstellungen festlegt.
In meinem iX1 läuft der digital key wirklich super. Beim Vorgänger G21 war das noch hakelig. Insgesamt klasse, außer Uhr oder iPhone brauch ich nichts mehr.
Ix2 kann ich auch bestätigen. Gestern gerade eingerichtet.
Und VW pennt weiter
Die warten nur ab, wenn sich das etabliert hat und das nächste System draußen ist dann zieht man nach.
Man könnte auch mal selber etwas entwickeln. Tesla hats ja auch geschafft.
Läuft bei meinem Tesla mit Watch oder Handy völlig problemlos, ist sehr komfortabel (Annäherung ans Fahrzeug reicht). Schlüsselkarte hab ich noch nie gebraucht. Und das natürlich ohne irgendwelche Aufpreise oder Abos.
Audi ist schon dabei – VW kommt immer danach bei denen im Konzern.
Wen wundert das?
Skoda fehlt auch :-(
Seit einem halben Jahr nutze ich den digitalen Schlüssel mit meinem Hyundai IONIQ 5.
Bisher gab es nur einmal ein Problem und zwar nach dem iOS von 26 auf 26.1 updated wurde, hat der digitale Schlüssel jede Kommunikation verweigert.
Geholfen hat, den Schlüssel aus dem Wallet zu entfernen und neu einzuspielen.
Um ein Auto auf zusperren und zu starten, genügt es, wenn ich mit meiner Watch oder meinem iPhone in der Nähe des Fahrzeugs bin und dann natürlich einsteige.
Ich kann den Schlüssel bei Bedarf auch mit anderen Nutzern, mithilfe der Nachrichten Funktion teilen, festlegen, ob diese das Fahrzeug nur öffnen oder auch fahren dürfen.
Natürlich kann ich den Schlüssel auch aus der Ferne wieder entfernen.
Den originalen, sehr unhandlich Autoschlüssel brauche ich lediglich um gegebenenfalls mal mein Auto mit Fernbedienung aus der Parklücke zu fahren, wenn ich zu eng eingepackt wurde.
Das mit dem Teilen würde ich mir für HomeKey Schlüssel auch wünschen!