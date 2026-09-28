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Erstes Update für iOS 27

iOS 27.0.1 behebt Face-ID-Fehler auf dem iPhone 18 Pro
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Apple hat mit iOS 27.0.1 das erste Wartungsupdate für das vor zwei Wochen veröffentlichte iOS 27 freigegeben. Die Aktualisierung fällt überschaubar aus, kümmert sich aber um mehrere Fehler, die insbesondere Besitzer eines iPhone 18 Pro oder iPhone 18 Pro Max betreffen.

Ios 27 0 1

Das Update lässt sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein > Softwareupdate“ laden. Neue Funktionen bringt iOS 27.0.1 nicht mit. Apple konzentriert sich auf Korrekturen für Face ID, die Kamera und die Bedienoberfläche.

Face ID konnte Neustarts auslösen

Im Mittelpunkt steht ein Problem mit Face ID auf den aktuellen Pro-Modellen. Schlug die Gesichtserkennung fehl, konnten sich iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max unerwartet neu starten. Betroffene Nutzer berichteten zuvor unter anderem von fehlgeschlagenen Authentifizierungen beim Öffnen geschützter Apps. Teilweise erschien außerdem der Hinweis, Face ID sei nicht verfügbar.

Auch Einstellungen rund um die Aufmerksamkeitsprüfung von Face ID machten offenbar Probleme. Apple hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die Fehler per Softwareupdate beheben zu können.

Ios27 Betriebssysteme

Die neuen Pro-Modelle verwenden erstmals eine unter dem Display platzierte Infrarotkamera. Ob diese technische Änderung mit den Problemen zusammenhing, ist nicht bekannt.

Kamera-Artefakte und eingefrorener Touchscreen

Darüber hinaus korrigiert iOS 27.0.1 einen Kamerafehler. Bei einer kleinen Zahl von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max konnten unter bestimmten Lichtbedingungen Farbartefakte auf Fotos auftreten. Betroffen waren Aufnahmen mit zweifacher Vergrößerung und einer Blende von f/1.48.

Ein dritter Fehler betrifft die Bedienung von iOS 27 unabhängig von den Kamera- und Face-ID-Problemen. Wurden Mitteilungszentrale und Kontrollzentrum gleichzeitig geöffnet, konnte der Touchscreen nicht mehr reagieren.

Damit liefert Apple knapp zwei Wochen nach dem großen Systemupdate zunächst klassische Fehlerbereinigungen nach. Die nächste größere Testversion ist derweil bereits unterwegs: Apple hat mit iOS 27.2 schon den nächsten Entwicklungszweig geöffnet.
28. Sep. 2026 um 19:14 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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    25 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Seit iOS 27 hält mein Air Akku kaum noch einen Tag durch, vielleicht wird es jetzt wieder besser…

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  • Hoffentlich werden auch die ganzen Fehler für die anderen iPhone behoben

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  • Das Sortieren der Lesezeichen in Safari wurde leider nicht gefixt!

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    • Für sowas „banales“ wird nicht ein Wartungsupdate wie auf 0.1. verwendet.
      Was funktioniert bei Safari (iOS) nicht? Grad mal bei mir geschaut und es scheint zu funktionieren, also nichts negatives aufgefallen …

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  • Termine die ich auf dem 18er eintrage, tauchen nicht auf der Watch auf…

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  • Navigation in Karten ist auch ein Drama mit 27. hatte auf ne Strecke von 250 km alleine dreimal einen Bug.

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  • Funktionieren bei irgendeinem die neuen Bildschirmzeit Features?
    Mir und keinem anderen in der Familienfreigabe werden sie angezeigt

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  • Krass, das hatte ich heute Mittag, dass mein 18 Pro einfach aus ging, als ich das entsperren wollte. Dachte erst Akku leer, aber als ich’s am Ladekabel hatte und es wieder anging, stand da 85%. War etwas verwirrt. Naja, jetzt hab ich die Antwort und auch direkt die Lösung. Perfekt!

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  • Upsi – das ist mal flott… wau.
    27.0.1 fühlt sich auf meinem 17 Pro wie das, was ich mir von 27.0 erhofft hatte; und ja: war nicht mein erster (hard) restart.

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  • Für apple watch ist ebenfalls 27.0.1 verfügbar

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  • Es gibt auch 27.01 für die Watch.

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  • visionOS 27.0.1 ist auch verfügbar

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  • Ich gehe davon aus dass alle 18pro Besitzer die Reihe von 15 bis 18 erfolgreich durchlaufen haben. Welche Erfahrungen über alltäglichen Mehrwert sind zu berichten!

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