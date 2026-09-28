iOS 27.0.1 behebt Face-ID-Fehler auf dem iPhone 18 Pro

Apple hat mit iOS 27.0.1 das erste Wartungsupdate für das vor zwei Wochen veröffentlichte iOS 27 freigegeben. Die Aktualisierung fällt überschaubar aus, kümmert sich aber um mehrere Fehler, die insbesondere Besitzer eines iPhone 18 Pro oder iPhone 18 Pro Max betreffen.

Das Update lässt sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein > Softwareupdate“ laden. Neue Funktionen bringt iOS 27.0.1 nicht mit. Apple konzentriert sich auf Korrekturen für Face ID, die Kamera und die Bedienoberfläche.

Face ID konnte Neustarts auslösen

Im Mittelpunkt steht ein Problem mit Face ID auf den aktuellen Pro-Modellen. Schlug die Gesichtserkennung fehl, konnten sich iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max unerwartet neu starten. Betroffene Nutzer berichteten zuvor unter anderem von fehlgeschlagenen Authentifizierungen beim Öffnen geschützter Apps. Teilweise erschien außerdem der Hinweis, Face ID sei nicht verfügbar.

Auch Einstellungen rund um die Aufmerksamkeitsprüfung von Face ID machten offenbar Probleme. Apple hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die Fehler per Softwareupdate beheben zu können.

Die neuen Pro-Modelle verwenden erstmals eine unter dem Display platzierte Infrarotkamera. Ob diese technische Änderung mit den Problemen zusammenhing, ist nicht bekannt.

Kamera-Artefakte und eingefrorener Touchscreen

Darüber hinaus korrigiert iOS 27.0.1 einen Kamerafehler. Bei einer kleinen Zahl von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max konnten unter bestimmten Lichtbedingungen Farbartefakte auf Fotos auftreten. Betroffen waren Aufnahmen mit zweifacher Vergrößerung und einer Blende von f/1.48.

Ein dritter Fehler betrifft die Bedienung von iOS 27 unabhängig von den Kamera- und Face-ID-Problemen. Wurden Mitteilungszentrale und Kontrollzentrum gleichzeitig geöffnet, konnte der Touchscreen nicht mehr reagieren.

Damit liefert Apple knapp zwei Wochen nach dem großen Systemupdate zunächst klassische Fehlerbereinigungen nach. Die nächste größere Testversion ist derweil bereits unterwegs: Apple hat mit iOS 27.2 schon den nächsten Entwicklungszweig geöffnet.