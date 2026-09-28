Erstes Update für iOS 27
iOS 27.0.1 behebt Face-ID-Fehler auf dem iPhone 18 Pro
Apple hat mit iOS 27.0.1 das erste Wartungsupdate für das vor zwei Wochen veröffentlichte iOS 27 freigegeben. Die Aktualisierung fällt überschaubar aus, kümmert sich aber um mehrere Fehler, die insbesondere Besitzer eines iPhone 18 Pro oder iPhone 18 Pro Max betreffen.
Das Update lässt sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein > Softwareupdate“ laden. Neue Funktionen bringt iOS 27.0.1 nicht mit. Apple konzentriert sich auf Korrekturen für Face ID, die Kamera und die Bedienoberfläche.
Face ID konnte Neustarts auslösen
Im Mittelpunkt steht ein Problem mit Face ID auf den aktuellen Pro-Modellen. Schlug die Gesichtserkennung fehl, konnten sich iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max unerwartet neu starten. Betroffene Nutzer berichteten zuvor unter anderem von fehlgeschlagenen Authentifizierungen beim Öffnen geschützter Apps. Teilweise erschien außerdem der Hinweis, Face ID sei nicht verfügbar.
Auch Einstellungen rund um die Aufmerksamkeitsprüfung von Face ID machten offenbar Probleme. Apple hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die Fehler per Softwareupdate beheben zu können.
Die neuen Pro-Modelle verwenden erstmals eine unter dem Display platzierte Infrarotkamera. Ob diese technische Änderung mit den Problemen zusammenhing, ist nicht bekannt.
Kamera-Artefakte und eingefrorener Touchscreen
Darüber hinaus korrigiert iOS 27.0.1 einen Kamerafehler. Bei einer kleinen Zahl von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max konnten unter bestimmten Lichtbedingungen Farbartefakte auf Fotos auftreten. Betroffen waren Aufnahmen mit zweifacher Vergrößerung und einer Blende von f/1.48.
Ein dritter Fehler betrifft die Bedienung von iOS 27 unabhängig von den Kamera- und Face-ID-Problemen. Wurden Mitteilungszentrale und Kontrollzentrum gleichzeitig geöffnet, konnte der Touchscreen nicht mehr reagieren.
Damit liefert Apple knapp zwei Wochen nach dem großen Systemupdate zunächst klassische Fehlerbereinigungen nach. Die nächste größere Testversion ist derweil bereits unterwegs: Apple hat mit iOS 27.2 schon den nächsten Entwicklungszweig geöffnet.
Seit iOS 27 hält mein Air Akku kaum noch einen Tag durch, vielleicht wird es jetzt wieder besser…
Hast du es mal mit aufladen probiert? Sorry aber iOS 27 hat bei mir zu wesentlich längerer Akkulaufzeit geführt.
Wahrscheinlich hilft ein Neustart? War zumindest bei meinem iPhone so.
Start Neustart bitte mal einen Hardreset machen. , und dann solange gedrückt halten, bis der Apfel wiederkommt.
Lass das System im Hintergrund Siri, AI und so weiter erst einmal ein paar Nächte noch aktualisieren. Das wird wieder besser.
Hoffentlich werden auch die ganzen Fehler für die anderen iPhone behoben
Welche wären das?
Das Sortieren der Lesezeichen in Safari wurde leider nicht gefixt!
Für sowas „banales“ wird nicht ein Wartungsupdate wie auf 0.1. verwendet.
Was funktioniert bei Safari (iOS) nicht? Grad mal bei mir geschaut und es scheint zu funktionieren, also nichts negatives aufgefallen …
Es gibt auch iOS 26.7.1
Perfekt, habe es gerade schon installiert.
GENIAL!!!
Termine die ich auf dem 18er eintrage, tauchen nicht auf der Watch auf…
Navigation in Karten ist auch ein Drama mit 27. hatte auf ne Strecke von 250 km alleine dreimal einen Bug.
iPad OS 27.0.1 ist auch raus
macOS 27.0.1 auch
Nice!
Funktionieren bei irgendeinem die neuen Bildschirmzeit Features?
Mir und keinem anderen in der Familienfreigabe werden sie angezeigt
lies mal hier nach:
https://support.apple.com/de-de/guide/child-safety/jrzvk3ml3unm/web
Krass, das hatte ich heute Mittag, dass mein 18 Pro einfach aus ging, als ich das entsperren wollte. Dachte erst Akku leer, aber als ich’s am Ladekabel hatte und es wieder anging, stand da 85%. War etwas verwirrt. Naja, jetzt hab ich die Antwort und auch direkt die Lösung. Perfekt!
Upsi – das ist mal flott… wau.
27.0.1 fühlt sich auf meinem 17 Pro wie das, was ich mir von 27.0 erhofft hatte; und ja: war nicht mein erster (hard) restart.
Für apple watch ist ebenfalls 27.0.1 verfügbar
Es gibt auch 27.01 für die Watch.
visionOS 27.0.1 ist auch verfügbar
Ich gehe davon aus dass alle 18pro Besitzer die Reihe von 15 bis 18 erfolgreich durchlaufen haben. Welche Erfahrungen über alltäglichen Mehrwert sind zu berichten!