Apple überspringt iOS 27.1: Erste Beta von iOS 27.2 ist da

Apple sorgt bei seinen Softwaretests für eine ungewöhnliche Reihenfolge. Nur zwei Tage nach der Freigabe von iOS 27 steht Entwicklern bereits die erste Beta von iOS 27.2 zur Verfügung. Eine öffentliche Beta von iOS 27.1 hat es dagegen bislang überhaupt nicht gegeben.

Der wahrscheinlichste Grund dafür ist das neue iPhone Duo. Apple hat bereits bestätigt, dass das faltbare iPhone bei seinem Verkaufsstart am 23. Oktober mit iOS 27.1 ausgeliefert wird. Entsprechend dürfte diese Version bereits intern entwickelt und getestet werden.

MacRumors vermutet, dass Apple mit dem ungewöhnlichen Vorgehen weitere Details zum iPhone Duo unter Verschluss halten möchte. Eine öffentliche 27.1-Beta könnte im Programmcode bislang unbekannte Funktionen oder Eigenheiten des neuen Geräts verraten. In den ersten Versionen von iOS 27.2 lassen sich entsprechende Referenzen dagegen leichter außen vor lassen.

Neue Health-App erstmals testbar

Unabhängig davon hat iOS 27.2 bereits einige größere Neuerungen zu bieten. Dazu zählt die komplett überarbeitete Health-App, die Apple auf dem September-Event angekündigt hatte. Neu sind unter anderem die Bereiche „Insights“ („Einblicke“) und „Longevity“ („Langlebigkeit“), die Gesundheitsdaten mithilfe von Apple Intelligence stärker auswerten und einordnen sollen.

„Longevity“ enthält unter anderem das neue „Health Age“ , das auf Basis längerfristiger Messwerte einschätzen soll, wie sich bestimmte Gesundheitsdaten im Verhältnis zum tatsächlichen Alter entwickeln. Hinzu kommen Bewegungstests für Flexibilität, Kraft und Gleichgewicht, für die Apple die iPhone-Kamera und Messwerte einer gekoppelten Apple Watch kombiniert.

Kurios ist allerdings: Apple nutzt iOS 27.2 zunächst lediglich zum Testen der neuen Health-App. Den aktuellen Entwicklerhinweisen zufolge soll das Redesign nicht Bestandteil der finalen ersten Version von iOS 27.2 sein, sondern erst später im Jahr für alle Nutzer folgen.

Siri AI lernt fünf weitere Sprachen

Auch Siri AI wird erweitert. Während Apples neuer Assistent mit iOS 27 zunächst ausschließlich auf englischsprachig eingerichteten Geräten funktioniert, ergänzt die neue Beta Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Deutsch gehört weiterhin nicht dazu. Für Nutzer in der Europäischen Union spielt die Erweiterung zunächst ohnehin nur eine begrenzte Rolle: Siri AI steht auf iPhone und iPad in der EU weiterhin nicht zur Verfügung.

Wann iOS 27.1 regulär für andere iPhones erscheint, hat Apple bislang nicht angekündigt. Spätestens vor dem Verkaufsstart des iPhone Duo am 23. Oktober muss die Version allerdings fertig sein. Wie Apple anschließend die Entwicklungszweige von iOS 27.1 und iOS 27.2 wieder zusammenführt, bleibt abzuwarten.