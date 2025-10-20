iOS 26: Probleme mit iMessage nach iPhone-Wechsel beheben

Mit der Einführung von iOS 26 und der zunehmenden Nutzung von eSIMs kann es bei neuen iPhones zu Schwierigkeiten bei der Nutzung von iMessage kommen. Apple hat nun ein überarbeitetes Support-Dokument veröffentlicht, das auf eine häufige Fehlerquelle hinweist.

Wer beim Einrichten eines neuen iPhones die eSIM-Konfiguration überspringt und diese später über die Einstellungen vornimmt, aktiviert iMessage nicht automatisch mit. Dies kann dazu führen, dass Nachrichten nicht wie gewohnt über iMessage verschickt werden.

Typische Hinweise auf dieses Problem sind der Hinweis „Nicht zugestellt“ bei versendeten Nachrichten, die Anzeige grüner Nachrichtensprechblasen, die auf den Versand als SMS oder RCS hindeuten, oder die Verwendung der hinterlegten E-Mail-Adresse anstelle der Mobilfunknummer als Absender. Betroffen sind insbesondere Nutzer, die den eSIM-Setup-Schritt während der Ersteinrichtung überspringen oder später den Mobilfunkanbieter wechseln und eine neue eSIM manuell hinzufügen.

Anleitung zur nachträglichen Aktivierung

Um iMessage nachträglich korrekt zu aktivieren, empfiehlt Apple folgende Schritte: Zunächst ist die Einstellungen-App zu öffnen. Um Bereich „Apps“ lassen sich dann die Einstellungen für die „Nachrichten“-Applikation aufrufen. Dort sollte iMessage zunächst deaktiviert und anschließend wieder eingeschaltet werden. Erst danach wird der Dienst vollständig aktiviert und kann wie gewohnt genutzt werden.

Bereits zu Monatsbeginn hatte Apple ein separates Hilfedokument für Nutzer bereitgestellt, die iMessage nicht mit ihrer Telefonnummer aktivieren konnten.

Der nun ergänzte Hinweis bezieht sich explizit auf die Kombination aus iOS-26-Neugerät und verzögertem eSIM-Setup. Da iOS 26 in größerem Umfang auf automatische eSIM-Übernahme und digitale Aktivierung setzt, kann dieser Schritt leicht übersehen werden. Apple rät daher dazu, bei Problemen mit iMessage die eSIM-Konfiguration und die manuelle Aktivierung des Dienstes zu prüfen.