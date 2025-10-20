Manuelle Aktivierung nach eSIM-Setup erforderlich
iOS 26: Probleme mit iMessage nach iPhone-Wechsel beheben
Mit der Einführung von iOS 26 und der zunehmenden Nutzung von eSIMs kann es bei neuen iPhones zu Schwierigkeiten bei der Nutzung von iMessage kommen. Apple hat nun ein überarbeitetes Support-Dokument veröffentlicht, das auf eine häufige Fehlerquelle hinweist.
Wer beim Einrichten eines neuen iPhones die eSIM-Konfiguration überspringt und diese später über die Einstellungen vornimmt, aktiviert iMessage nicht automatisch mit. Dies kann dazu führen, dass Nachrichten nicht wie gewohnt über iMessage verschickt werden.
Typische Hinweise auf dieses Problem sind der Hinweis „Nicht zugestellt“ bei versendeten Nachrichten, die Anzeige grüner Nachrichtensprechblasen, die auf den Versand als SMS oder RCS hindeuten, oder die Verwendung der hinterlegten E-Mail-Adresse anstelle der Mobilfunknummer als Absender. Betroffen sind insbesondere Nutzer, die den eSIM-Setup-Schritt während der Ersteinrichtung überspringen oder später den Mobilfunkanbieter wechseln und eine neue eSIM manuell hinzufügen.
Anleitung zur nachträglichen Aktivierung
Um iMessage nachträglich korrekt zu aktivieren, empfiehlt Apple folgende Schritte: Zunächst ist die Einstellungen-App zu öffnen. Um Bereich „Apps“ lassen sich dann die Einstellungen für die „Nachrichten“-Applikation aufrufen. Dort sollte iMessage zunächst deaktiviert und anschließend wieder eingeschaltet werden. Erst danach wird der Dienst vollständig aktiviert und kann wie gewohnt genutzt werden.
Bereits zu Monatsbeginn hatte Apple ein separates Hilfedokument für Nutzer bereitgestellt, die iMessage nicht mit ihrer Telefonnummer aktivieren konnten.
Der nun ergänzte Hinweis bezieht sich explizit auf die Kombination aus iOS-26-Neugerät und verzögertem eSIM-Setup. Da iOS 26 in größerem Umfang auf automatische eSIM-Übernahme und digitale Aktivierung setzt, kann dieser Schritt leicht übersehen werden. Apple rät daher dazu, bei Problemen mit iMessage die eSIM-Konfiguration und die manuelle Aktivierung des Dienstes zu prüfen.
Genau dieses Problem hatte ich vor 2 Wochen. Habe mein iPhone auf 26 aktualisiert und mir ein zwei Tage später eine esim eingerichtet… war das eine tortur Sage ich euch :(
Ich hab mir für das Air das erste mal eine e-sim eingerichtet aber noch auf dem 16 pro und hatte genau das Problem. Allerdings lag es bei mir am Verständnis Problem über die Profile . Mach dem ich es verstanden habe war iMessage Aktivierung kein Problem mehr.
Ich musste die physische Nummer raus nehmen (alter Vertrag) um die neue esim aktivieren zu können und für iMessage etc. Zu priorisieren und dann konnte ich die physische Karte erst wieder einlegen vorher war es mir unmöglich die neue Nummer für alles einzustellen
Ich, während alle Probleme mit iOS 26 haben und ich bei 18.7.1 geblieben bin: :-)
Dito
Ich, der keine Probleme mit iOS 26 hat 8-)
Dito
Dieser Satz kein Verb; was also?
Bin?
Hat mich noch nie interessiert, welche Farbe die Nachricht in der „Message“ App hat.
Ich seh das nicht als Problem sondern als logisch. Wäre das erste was ich probiert hätte
Held!
Habe letzte Woche das Update auf iOS 26 durchgeführt. Bisher lief alles problemlos. Heute Morgen musste ich iMessage neu aktivieren, obwohl ich keine eSIM nutze. Angeblich wurde ein neues iPhone meinem Account hinzugefügt. Es handelt sich aber immer noch um mein altes iPhone. Ich musste auch die PIN für meine SIM eingeben. Hatte noch jemand das Problem?
Das muss wohl ein grundsätzliches Problem sein. Ich habe nicht auf v26 aktualisiert und hatte dennoch Probleme iMessage zu aktivieren. Nach echt zig Versuch hat es dann nach Tagen irgendwann geklappt b
Das passt zwar nur am Rande zu dem Thema, aber nachdem ich unter iOS 26 mal alle Einstellungen zurückgesetzt gesetzt habe (vorher lief alles etwas zäh) werden in iMessage keine Sprachnachrichten mehr transkribiert. Musste man dafür irgendwo etwas aktivieren?
Außerdem werden Screenshots, die via iMessage versendet werden im Chatverlauf nur als schwarzes Feld angezeigt. Man kann darauf tippen und sieht dann das Bild, aber im ersten Moment wundert man sich manchmal. Hat jemand hier auch diese Probleme?
Selbst auf dem iPad gibt’s da Probleme aktuell.
Bei mir hat sich in den letzten Wochen mehrmals iMessage verabschiedet und Nachrichten wurden via SMS+RCS gesendet und dabei habe ich nicht mal eine e-sim. Diesbezüglich habe ich mehrmals mit Apple telefoniert. Das Problem scheint die Integration von RCS generell zu sein, da Apple das immer noch nicht 100% integriert haben soll.
Bei mir ließ sich der Fehler leider auch nicht durch simple de-und Aktivierung beheben, sondern nur durch einen Umweg, eine neue Konversation zu beginnen, den Namen der Person zu suchen, welche statt immer blau plötzlich grün war, dann rechts auf den kleinen Pfeil neben den Namen zu klicken und von da aus die @icloud-Adresse auszuwählen. Erst dann funktionierte wieder alles.
18.7.1 – BESTE!
Bei mir läuft der freie iPhone-Speicher mit Systemdaten voll. Checkt das mal bei euch, bevor das letzte Mb aufgebraucht wurde. ;-)
iMessage hat ohnehin der Teufel gesehen. Ich habe immer mal wieder doppelte Kontakte darin. Meine Mutter hat z.b. schon „immer“ die gleiche Email Adresse und Handy Nummer. Trotzdem gibt es sie zweimal in iMessage und scheinbar existiert nach wie vor keine Möglichkeit iMessage klar zu machen, dass es sich bei den zwei Kontakten um die selbe Person handelt.
Da hat in den letzten 10 Jahren doch praktisch überhaupt keine Weiterentwicklung statt gefunden. Was war die letzte Neuerung? Die fliegenden Luftballone im Hintergrund?
Von den üblichen 10 Funktionen die heute praktisch jeder Messanger hat, hat iMessage nicht mal die Hälfte davon. Interessanterweise kennt nicht einmal die Rechtschreibkorrektur hier auf dem Mac den Begriff iMessage… Wenn das mal nicht Bände spricht.
Für mich ist iMessage der noch existierende Wurmfortsatz von mobileMe.
Selber Schuld 26 hinterherlaufen. Dann muss man damit leben.
Mal eine Frage, ich hab seit dem letzten Update immer bei den Nachrichten schreibenden Menschen, „ist stummgeschaltet“. Ja nein ist es eben nicht. Fokus ist aus, nicht Geräteübergreifend nichts. Aber immer steht dort stummgeschaltet. Nein auch die Mitteilungen sind alle zugelassen.
Vielleicht hat ja jemand auch das Problem.
Dort wird angezeigt dass die betreffende Person aufgrund von einem Fokus die Benachrichtigungen bei sich stummgeschaltet hat. Das signalisiert dir lediglich, dass die andere Person zum Beispiel gerade den Fokus fahren oder dnd aktiviert hat und keine Benachrichtigung bekommt.