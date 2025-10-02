iMessage-Aktivierung: Doppelter SIM-Eintrag verursacht Probleme

Unter iOS 26 kommt es in seltenen Fällen vor, dass sich iMessage aufgrund von Konflikten mit der SIM-Karte nicht aktivieren lässt. Apple hat dieses Problem nun bestätigt und begleitend dazu eine Anleitung veröffentlicht, mit deren Hilfe man den Fehler umgeht.

Grundsätzlich gibt es immer mal wieder Probleme mit der iMessage-Aktivierung, wenn man ein neues Betriebssystem installiert oder das iPhone wechselt. In der Regel sind hier allerdings Verbindungs- oder Überlastungsprobleme die Ursache, sodass man nach einem oder zwei weiteren Versuchen stets Erfolg hat.

Im aktuellen Fall ist die Aktivierung von iMessage jedoch dauerhaft nicht möglich, wenn man neben seiner aktiven SIM noch eine inaktive SIM mit derselben Rufnummer besitzt. In der Praxis zeigt sich das Problem dadurch, dass iMessages nicht zugestellt werden und stattdessen nur die Meldung „Nicht zugestellt“ erscheint. Zudem lassen sich Nachrichten nur noch als SMS oder RCS versenden, die in grünen Sprechblasen dargestellt werden. Mitunter werden die Mitteilungen auch unerwartet über die zum Apple-Account hinterlegte E-Mail-Adresse statt über die Telefonnummer verschickt. Darüber hinaus wird die betroffene Rufnummer in den Einstellungen unter „Nachrichten -> Senden & Empfangen“ möglicherweise doppelt angezeigt.

Inaktive SIM löschen oder entfernen

Das Problem lässt sich lösen, indem man die inaktive SIM aus dem Gerät entfernt. Dazu öffnet man die Einstellungen und wählt den Bereich „Mobilfunk“. Wenn dort zwei SIMs mit identischer Telefonnummer gelistet sind, muss die nicht mehr genutzte Karte entfernt werden. Handelt es sich um eine physische SIM, zieht man diese aus dem Gerät. Bei einer eSIM wählt man die Option „eSIM löschen“.

Im Anschluss sollte sich iMessage wieder aktivieren lassen. Man muss dazu in den Einstellungen den Menüpunkt „Nachrichten“ öffnen, den Bereich „Senden & Empfangen“ auswählen und die angezeigte Telefonnummer antippen, um die Aktivierung abzuschließen.