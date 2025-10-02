Apple-Anleitung schafft Abhilfe
iMessage-Aktivierung: Doppelter SIM-Eintrag verursacht Probleme
Unter iOS 26 kommt es in seltenen Fällen vor, dass sich iMessage aufgrund von Konflikten mit der SIM-Karte nicht aktivieren lässt. Apple hat dieses Problem nun bestätigt und begleitend dazu eine Anleitung veröffentlicht, mit deren Hilfe man den Fehler umgeht.
Grundsätzlich gibt es immer mal wieder Probleme mit der iMessage-Aktivierung, wenn man ein neues Betriebssystem installiert oder das iPhone wechselt. In der Regel sind hier allerdings Verbindungs- oder Überlastungsprobleme die Ursache, sodass man nach einem oder zwei weiteren Versuchen stets Erfolg hat.
Im aktuellen Fall ist die Aktivierung von iMessage jedoch dauerhaft nicht möglich, wenn man neben seiner aktiven SIM noch eine inaktive SIM mit derselben Rufnummer besitzt. In der Praxis zeigt sich das Problem dadurch, dass iMessages nicht zugestellt werden und stattdessen nur die Meldung „Nicht zugestellt“ erscheint. Zudem lassen sich Nachrichten nur noch als SMS oder RCS versenden, die in grünen Sprechblasen dargestellt werden. Mitunter werden die Mitteilungen auch unerwartet über die zum Apple-Account hinterlegte E-Mail-Adresse statt über die Telefonnummer verschickt. Darüber hinaus wird die betroffene Rufnummer in den Einstellungen unter „Nachrichten -> Senden & Empfangen“ möglicherweise doppelt angezeigt.
Inaktive SIM löschen oder entfernen
Das Problem lässt sich lösen, indem man die inaktive SIM aus dem Gerät entfernt. Dazu öffnet man die Einstellungen und wählt den Bereich „Mobilfunk“. Wenn dort zwei SIMs mit identischer Telefonnummer gelistet sind, muss die nicht mehr genutzte Karte entfernt werden. Handelt es sich um eine physische SIM, zieht man diese aus dem Gerät. Bei einer eSIM wählt man die Option „eSIM löschen“.
Im Anschluss sollte sich iMessage wieder aktivieren lassen. Man muss dazu in den Einstellungen den Menüpunkt „Nachrichten“ öffnen, den Bereich „Senden & Empfangen“ auswählen und die angezeigte Telefonnummer antippen, um die Aktivierung abzuschließen.
Hat hier noch jemand das Problem dass die SIM Karte morgens gesperrt ist und man die Pin eingeben muss? Han ich seit dem letzten Update. Finde ich etwas komisch, als wenn das Gerät nachts neu startet. Komisch ist aber dass nur die SIM Pin abgefragt wird und nicht die Geräte-Pin.
Hab ich hier die Tage in den Kommentaren schonmal gelesen… oder warst du das?
Ja, ich habe das auch.
Schau mal, ob unter Einstellungen -> Mobilfunk -> SIM-PIN der Schalter auf an ist.
Ebenfalls
Kann ich so nicht bestätigen. Habe nur eine eSIM, und bekomme iMessage dennoch nicht aktiviert. Habe schon diverses probiert, ohne Erfolg.
Abmelden von iCloud und wieder anmelden. Das hilft meistens.
*222#
Sollte zum Aktivieren von iMessage reichen
Habe danach irgendwo gelesen, dass es nicht mehr auftritt, wenn man auf e-SIM umstellt. Ging bei der Telekom mit zwei Klicks in den Einstellungen unter Mobilfunk
Bei mit immer wenn ich ein 2. Iphone reboote mit Multisim. iMessage aktivieren? 29Cent weg.
Habe nicht genau dieses Problem, aber auch iMessage Probleme, die mit der SIM zusammenhängen.
Gfs. kann mir jemand helfen?
Seit heute läuft meine neuer Vertrag mit Nummernportierung – auf der eingelegten neuen Simkarte bin ich über die alte Nummer telfonisch erreichbar, wie gewünscht. Aber auf dem iPhone ist als ‚meine Nummer‘ die neue Nummer der SIM Karte angegeben. Nun lässt sich iMessage nicht mehr Nutzen weil es scheinbar die SIM zu meiner alten Nummer sucht..
Ich hab alles mögliche schon probiert, bisher erfolglos.
Habe die neue Simkarte vor einer Woche schon eingelegt und aktiviert und bin aktuell in den Niederladen – mein letzter Versuch ist, wenn ich wieder in Deutschland bin, nochmal Simkarte raus/rein und hoffen im deutschen Netz klappts..
wüsst jemand, obs nur am Netz liegen könnte?
Keine Probleme mit eSIM aber habe auch keine zweite SIM eingelegt