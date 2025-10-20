Direkt vom Landwirt: CrowdFarming und Marktschwärmer kooperieren

Die beiden Gemüsekisten-Apps CrowdFarming und Marktschwärmer bündeln künftig ihre Kräfte. Ziel des Zusammenschlusses ist es, mehr Landwirten den direkten Zugang zu Verbrauchern zu ermöglichen und gleichzeitig das Angebot an regionalen und biologisch erzeugten Lebensmitteln europaweit auszubauen.

CrowdFarming, gegründet im Jahr 2017, zählt heute zu den führenden Anbietern für den Direktvertrieb von Bio-Lebensmitteln. Nutzer können online einzelne Kisten oder geerntete Produkte bestellen oder Obstbäume auf Bauernhöfen adoptieren und sich die Ernte zuschicken lassen. Die Plattform arbeitet mit Landwirten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zusammen und hat bislang über drei Millionen Bestellungen jährlich abgewickelt.

Marktschwärmer, ebenfalls auf Direktvermarktung spezialisiert, verfolgt einen lokaleren Ansatz. Verbraucher bestellen per App bei regionalen Erzeugern und holen ihre Bestellung einmal pro Woche in der nächstgelegenen Schwärmerei ab. Dort treffen sie die Menschen, die ihr Essen produzieren. 1,5 Millionen Nutzer in neun europäischen Ländern haben den Dienst bereits in Anspruch genommen.

Mehr Erzeugnissen, mehr Produzenten

Durch die Fusion sollen beide Netzwerke voneinander profitieren. CrowdFarming wird um weitere Erzeuger aus den Marktschwärmer-Regionen erweitert. Umgekehrt können Marktschwärmer-Nutzer künftig auch auf das europaweite Obst- und Gemüseangebot von CrowdFarming zugreifen und sich ihre Produkte nach Hause liefern lassen. Für die teilnehmenden Landwirte bedeutet das zusätzliche Absatzkanäle und größere Unabhängigkeit von Zwischenhändlern.

Die Preise können direkt zwischen Erzeugern und Kunden verhandelt werden, was nicht nur die Wirtschaftlichkeit erhöhen, sondern auch Investitionen in nachhaltigere Produktionsmethoden erleichtern soll.

Im Zentrum steht dabei ein regenerativer und ökologischer Anbau. Der Fokus liegt auf frischen, saisonalen Lebensmitteln, kurzen Lieferketten und einem bewussteren Konsumverhalten. Mit der neuen Partnerschaft wollen CrowdFarming und Marktschwärmer ihre jeweiligen Stärken kombinieren und ihre Vision einer transparenten, fairen und umweltverträglichen Lebensmittelproduktion weiter voranbringen.