Apple One und Apple TV: Zwei Gratisaktionen für Apple-Dienste
Apple bietet derzeit wieder ein kostenloses Probeabo für das Service-Bundle Apple One an. Die Aktion richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die derzeit keine aktiven Einzelabos oder laufenden Probeabos der enthaltenen Dienste nutzen.
Apple One ein Monat kostenlos
Apple One kombiniert mehrere Dienste in einem Abonnement. Dazu zählen Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ und (je nach gewähltem Paket) auch Apple Fitness+. Nutzerinnen und Nutzer können zwischen einem Einzelabo, dem Familienabo und dem Premiumabo wählen. Je nach Option lassen sich bis zu fünf weitere Personen in die Nutzung einbinden.
Das Probeabo deckt ausschließlich Dienste ab, die bislang nicht aktiviert waren. Bereits bestehende Abonnements oder kürzlich genutzte Gratiszeiträume sind ausgeschlossen. Nach Ablauf der kostenlosen Phase erfolgt automatisch die kostenpflichtige Verlängerung, sofern das Abo nicht rechtzeitig beendet wird.
Apple TV+ ein Monat kostenlos
Unabhängig vom Apple-One-Paket bewirbt Apple zudem ein eigenständiges Testangebot für den hauseigenen Streamingdienst Apple TV+. Auch hier erhalten neue und qualifizierte zurückkehrende Nutzer einen Monat lang kostenfreien Zugriff.
Wie immer gilt: Die Aktion ist nur für Nutzerinnen und Nutzer mit deutschem Apple-ID-Konto verfügbar, die ein gültiges Zahlungsmittel hinterlegt haben und mindestens 13 Jahre alt sind.
Der zugehörige Aktionscode muss bis spätestens 7. Januar 2027 eingelöst werden. Danach verlängert sich das Abo automatisch zu einem monatlichen Preis von 9,99 Euro, sofern keine Kündigung erfolgt. Das Angebot lässt sich nicht mit anderen Aktionen kombinieren, die Zugang zu Apple TV+ gewähren.
Im Unterschied zum Apple-One-Angebot bleibt Apple TV+ auch bei einer vorzeitigen Kündigung bis zum Ende des kostenlosen Zeitraums verfügbar. Die automatische Verlängerung zum Monatspreis von 9,99 Euro lässt sich also problemlos vermeiden, wenn rechtzeitig gekündigt wird.
Apple one ist doch immer für ein Monat kostenlos wenn man es noch nie hatte?
Schade, und ich dachte Apple Care One kommt endlich nach Europa!
Deine Code-Höchstgrenze wurde erreicht. Blöd, wollte mir die Staffel 5 von Slow Horses ansehen. Also muss ich mal wieder 9,99 € investieren.
Billiger als Kino
Ja, hast ja Recht, aber 9,99 € sparen wäre auch schön gewesen ;-)
So geht es mir auch. Höchstanzahl der Codes erreicht.
Warte doch einfach bis Anfang Januar und versuche es dann nochmal. der Code scheint ja bis 07.01.2026 gültig zu sein.
Tja, leider auch bei mir :-(
Mal eine neue AppleID erstellen und es damit versuchen ?
Genau… eine neue Apple ID erstellen, funktioniert aber meistens nur ein Monat. Und man muss natürlich immer wieder achtgeben, da sich dann auch der App Store auf die neue Apple ID einstellen möchte.
Hab jetzt 2x die Apple IDs meiner Kinder per Familie sharing eingebunden, und beide haben jetzt 3 Monate gratis angeboten bekommen. :-)
Beim üblichen Probe-Abonnieren und sofort kündigen, damit man es nicht vergisst, wird hier tatsächlich sofort gekündigt! Also nicht zum Ende der Probezeit…
Nicht bei mir:
„Wenn du jetzt kündigst, kannst du noch bis zum 20.11.2025 auf dein Abo zugreifen“.
Ich hätte gerne mal wieder eine kostenlose Testphase für Apple Arcade, was auch für uns Schweizer funktioniert. :-/
Ich dachte ihr Schweizer habt genug Geld :D
Hehe
Also meine Code Höchstgrenze ist schon seit Ewigkeiten erreicht… wird das nicht irgendwann mal reseted? Hab auch ne neue Apple Watch gekauft. Müsste da nicht auch wieder ein Gratis Zeitraum drin sein?
Bei mir ist die Höchstgrenze auch erreicht und selbst beim Kauf eines MacBooks bekomme ich nicht die Gratis-Monate. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man einen Monat das Abo bezahlt, bekommt man beim nächsten Mal auch wieder einen Gratis-Monat.
Beim Kauf der Watch bekommst du nur Fitness oder Musik gratis, aber kein AppleTV.
Wenn Apple TV nicht funktioniert, nehmt Apple One, das klappt.
Ich lese hier immer und überall Apple TV +, dachte das heisst jetzt nur noch Aplle TV.
Konsequent ist das nicht…