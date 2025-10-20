Apple One und Apple TV: Zwei Gratisaktionen für Apple-Dienste

Apple bietet derzeit wieder ein kostenloses Probeabo für das Service-Bundle Apple One an. Die Aktion richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die derzeit keine aktiven Einzelabos oder laufenden Probeabos der enthaltenen Dienste nutzen.

Apple One ein Monat kostenlos

Apple One kombiniert mehrere Dienste in einem Abonnement. Dazu zählen Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ und (je nach gewähltem Paket) auch Apple Fitness+. Nutzerinnen und Nutzer können zwischen einem Einzelabo, dem Familienabo und dem Premiumabo wählen. Je nach Option lassen sich bis zu fünf weitere Personen in die Nutzung einbinden.

Das Probeabo deckt ausschließlich Dienste ab, die bislang nicht aktiviert waren. Bereits bestehende Abonnements oder kürzlich genutzte Gratiszeiträume sind ausgeschlossen. Nach Ablauf der kostenlosen Phase erfolgt automatisch die kostenpflichtige Verlängerung, sofern das Abo nicht rechtzeitig beendet wird.

Apple TV+ ein Monat kostenlos

Unabhängig vom Apple-One-Paket bewirbt Apple zudem ein eigenständiges Testangebot für den hauseigenen Streamingdienst Apple TV+. Auch hier erhalten neue und qualifizierte zurückkehrende Nutzer einen Monat lang kostenfreien Zugriff.

Wie immer gilt: Die Aktion ist nur für Nutzerinnen und Nutzer mit deutschem Apple-ID-Konto verfügbar, die ein gültiges Zahlungsmittel hinterlegt haben und mindestens 13 Jahre alt sind.

Der zugehörige Aktionscode muss bis spätestens 7. Januar 2027 eingelöst werden. Danach verlängert sich das Abo automatisch zu einem monatlichen Preis von 9,99 Euro, sofern keine Kündigung erfolgt. Das Angebot lässt sich nicht mit anderen Aktionen kombinieren, die Zugang zu Apple TV+ gewähren.

Im Unterschied zum Apple-One-Angebot bleibt Apple TV+ auch bei einer vorzeitigen Kündigung bis zum Ende des kostenlosen Zeitraums verfügbar. Die automatische Verlängerung zum Monatspreis von 9,99 Euro lässt sich also problemlos vermeiden, wenn rechtzeitig gekündigt wird.

