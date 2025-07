iOS 26: Beta sorgt für massive Probleme mit Austauschakkus

Die aktuelle Beta-Version von iOS 26 sorgt bei iPhones mit ausgetauschten Akkus für schwerwiegende Probleme. Nutzer berichten, dass ihre Geräte nach dem Update nur noch einen Akkustand von 1 Prozent anzeigen, obwohl die tatsächliche Ladung höher liegt. Einige betroffene Modelle starten zudem regelmäßig neu, teilweise im Abstand von nur fünf Minuten.

Ladung bleibt bei 1 % stehen

Das Problem betrifft laut Nutzerfeedback eine breite Modellpalette, beginnend beim iPhone 12 mini bis hin zum iPhone 14 Pro. Auffällig ist, dass die Fehler ausschließlich bei Geräten mit Batterien von Drittanbietern auftreten.

Die Störung tritt sowohl in der Entwickler- als auch in der öffentlichen Testversion von iOS 26 auf. Laut Erfahrungsberichten die in Apples Entwickler-Forum und auf Community-Plattformen wie reddit.com geteilt wurden, bleibt die Akkustandsanzeige auch während des Ladevorgangs bei 1 Prozent eingefroren. In einzelnen Fällen war vor dem Update noch ein Akkustand von rund 70 Prozent angezeigt worden. Nach dem Neustart fiel dieser dann abrupt auf den Minimalwert zurück.

Ersatzteilprüfung fehlerhaft?

Als mögliche Ursache gilt eine fehlerhafte Prüfung der Akku-Firmware durch Apples internes Zubehör-Verifikationssystem. Dieses wurde ursprünglich eingeführt, um nicht autorisierte oder potenziell unsichere Komponenten zu erkennen. Offenbar kann es jedoch vorkommen, dass auch technisch kompatible Ersatzakkus fälschlicherweise als problematisch eingestuft werden.

Mit iOS 18: Apple führt Aktivierungssperre für iPhone-Ersatzteile ein

Einige Nutzer konnten den Fehler durch ein Zurücksetzen auf die stabile iOS-Version 18.5 beheben. Dies erfordert jedoch den sogenannten DFU-Modus, bei dem das iPhone über ein Kabel mit einem Computer verbunden werden muss. Andere berichten, dass der Austausch gegen einen Originalakku ebenfalls zur Problemlösung führte.

Bisher hat sich Apple nicht zu den Erfahrungsberichten geäußert. Es ist davon auszugehen, dass in einer der nächsten Testversionen eine Fehlerkorrektur integriert wird. Bis dahin sollten Nutzer mit Drittanbieter-Akkus besser einen Bogen um den freiwilligen Betatest machen.